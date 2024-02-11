Міст Метро посадять на додаткові опори: що відбувається з аварійними переправами Києва

У соціальних мережах кияни активно обговорюють ситуацію з технічним станом мостів Метро та Патона у Києві – ключових транспортних артерій, які поєднують лівий та правий береги столиці.

Експерти вкотре нагадали про "непрацездатний стан" цих переправ. А дехто навіть заявляє, що міст Метро доведеться заново будувати. Також є певна загроза, що мости можуть закрити для проїзду транспорту на час виконання ремонтних робіт.

Сайт ТСН.ua з’ясовував, що ж насправді відбувається з найстарішими київськими мостами та чи запланований їх ремонт під час війни.

Обидва згадані столичні мости вже давно потребують ремонтів. Розмови про аварійність переправ точаться вже років з десять.

Міст Патона та його "хвороби"

Найстарішим київським мостом через Дніпро вважається міст імені Євгена Патона. Його будували у складний повоєнний період. Відкрили переправу у 1953 році. Це – перший у світі суцільнозварний міст такої протяжності. Його довжина – 1543 метри, ширина 21 метр, він складається з 26 прольотів. До речі, міст на 300 метрів довший, ніж вулиця Хрещатик.

Переправа перебуває в аварійному стані вже декілька років. На мосту обмежено рух для вантажного транспорту та тролейбусів-гармошок. А також закрито проїзд двома крайніми смугами мосту, вони відгороджені пластиковою огорожею – транспорт курсує посередині переправи.

Це зроблено для того, щоб зменшити навантаження на конструкцію мосту та уникнути її подальшої руйнації. Металеві частини конструкції значно постраждали від корозії та зношеності за роки експлуатації.

Міст Патона вже давно знаходиться у критичному стані / колаж ТСН.ua

Молитви мера про міст Патона

Міст вже давно відслужив усі можливі терміни експлуатації. У 2019 році його технічний стан фахівці визнали як "критичний".

Ще у 2021 році мер Києва Віталій Кличко зізнався: "Щоранку я молюся, щоб з мостом Патона все було нормально, тому що він перебуває в аварійному стані".

З того часу нічого не змінилося, окрім того, що споруда і далі зношується.

Ремонт мосту Патона столична влада не розпочала з декількох причин. Перша – споруда є пам'ятником архітектури і на ній можна проводити лише реставрацію з пристосуванням після отримання відповідного дозволу від Мінкультури. Друга – вартість ремонту. Її оцінювали у пів мільярда доларів. Третя – підготовка проєкту. "Київавтодор" двічі намагався замовити розробку проєктної документації, але ці процедури закупівель були скасовані Антимонопольним комітетом України.

На мостах Патона та Метро зафіксували критичні пошкодження

Врешті, молитви мера були почуті, бо міст Патона вже не перебуває на балансі Києва. Наприкінці 2021 року споруду передали на баланс держави і усі ремонтні роботи мали проводитись коштом Міністерства інфраструктури України. Планувалося, що після завершення ремонту міст Патона повернуть на баланс Києва.

Тоді експерти зазначали, що це дозволить прискорити ремонт аварійної переправи, бо держава має значно більше коштів на ремонт, а також ресурсів для прискорення підготовки проєкту реставрації.

На мостах Патона та Метро зафіксували критичні пошкодження

Що з мостом Патона зараз

Міст Патона – залишається аварійним і з кожним роком, навіть місяцем, його стан погіршується.

У 2022 році, вже під час війни, Кабмін виділив на реставрацію мосту 35 мільйонів гривень. На що саме витратили ці кошти, достеменно невідомо.

Вдруге про міст згадали у 2023 році під час інспектування стану мостів урядовою комісією. Висновки про стан мосту Патона були знову невтішні: конструкція страждає від інтенсивної корозії металів.

Замовником робіт з реставрації мосту Патона визначено Службу відновлення

Хто слідкує за станом мосту Патона

В КМДА кажуть, що враховуючи технічний стан мосту ім. Є.О. Патона фахівцями підприємства "Київавтошляхміст" в цілодобовому режимі ведеться моніторинг експлуатаційного стану несучих конструкцій споруди.

Але у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА сайту ТСН.ua повідомили, що наразі мостом Патона опікується Служба автомобільних доріг в Київській області.

"Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2022 № 1271 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 березня 2022 року № 193 і від 3 травня 2022 р. № 528" визначено, що замовником робіт з реставрації з пристосування мосту ім. Є.О. Патона через річку Дніпро та підходів до нього, а також отримувачем бюджетних коштів є Служба автомобільних доріг в Київській області (Служба відновлення)", - повідомив у відповіді на запит сайту ТСН.ua Роман Лелюк, заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Тож, коли розпочнеться ремонт мосту Патона у столичній мерії нам відповісти не змогли.

Міст імені Євгена Патона у Києві / Фото: УНІАН

Що чекає на аварійний міст Метро?

Також фахівці КП "Київавтошляхміст" цілодобово наглядають і за станом ще однієї аварійної переправи – мосту Метро, який експлуатується з 1965 року.

Цікаво, що ця переправа була побудована поруч з місцем, де знаходився легендарний київський Ланцюговий міст, зруйнований у 1920 році. На його основі було зведено міст імені Євгенії Бош, який підірвали під час Другої світової війни.

Міст Метро – перша у світі арочна споруда з великими прогонами, спроєктована на сухих стиках. Його загальна довжина 683 метри, ширина 28 метрів, а довжина найдовшого прольоту становить 60 метрів.

За роки експлуатації його конструкції суттєво зносилися. Ще до війни київська влада планувала провести ремонт мосту Метро за рахунок коштів ЄБРР. Раніше заявлялося, що на це потрібно 60 мільйонів євро.

Міст Метро – це не лише автотранспортна магістраль, яка поєднує лівий та правий берег столиці, а ще й частина червоної гілки метрополітену.

Зараз деякі експерти та навіть депутати Київради роблять тривожні прогнози, мовляв, якщо міст Метро визнають аварійним, то це загрожує його закриттям на час капітального ремонту, що обернеться черговим транспортним апокаліпсисом для міста.

На мостах Патона та Метро зафіксували критичні пошкодження

Готуються до протиаварійних робіт

Сайт ТСН.ua поцікавився у КМДА, чи є така загроза і чи можливе закриття мосту Метро?

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА зазначають, що після останнього обстеженням мосту Метро, проведеного КП "Київавтошляхміст", для унеможливлення подальшого погіршення технічного стану споруди було прийнято рішення обмежити рух по вазі та заборонено рух вантажного транспорту.

"На замовлення комунальної корпорації "Київавтодор" у 2023 році були розпочаті роботи з розроблення проєктної документації по об’єкту: "Реставрація з пристосуванням автопроїздів мосту Метро через річку Дніпро". А саме – протиаварійні роботи. У рамках проведення протиаварійних робіт передбачено влаштування підтримуючих конструкцій під судноплавними прогонами мосту", - розповідає Роман Лелюк.

Міст Метро у Києві / Фото: УНІАН

Обіцяють не перекривати рух транспорту

Чиновник додає, що на сьогодні розробка робочого проєкту продовжується. Після проходження його експертизи та затвердження в установленому законодавством порядку, у поточному році, будуть оголошені відкриті торги та визначено переможця, з яким буде укладено договір підряду на виконання будівельних робіт з влаштування підтримуючих конструкцій.

"Вартість робіт буде визначена після завершення робіт з розробки проєкту та проходження експертизи. Рух легкових автомобілів на час проведення протиаварійних робіт на мосту Метро обмежуватися та закриватися не буде", - запевняє заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури.

До моста добудують нові опори

Олександр Сергієнко, директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" зазначає, що під прогонами мосту збудують нові конструкції, які будуть підтримувати міст Метро.

"Йдеться про будівництво додаткових опор для мосту. Вони одночасно служитимуть риштуванням для проведення ремонту конструкцій під переправою. Наприклад, там, де вже обвалилися шматки бетону або оголилася арматура. Таких місць на мосту Метро, на жаль, достатньо, бо будь-яка бетонна конструкція страждає від постійного контакту з водою", - розповідає сайту ТСН.ua Олександр Сергієнко.

Міст метро у Києві

Він зауважує, що на час ремонтних робіт рух транспорту та поїздів метро на мосту перекривати не будуть.

"Гадаю, що перекривати рух транспорту на мосту Метро під час будівництва нових опор не будуть, бо роботи виконуватимуться під мостом, у воді. Це будуть фактично нові конструкції. А ось, коли вже перейдуть до ремонтних робіт з бетонування на основній частині мосту, то тоді рух транспорту можуть тимчасово перекривати, щоб дати час бетону застигнути і набрати міцність", - додає Олександр Сергієнко.

Експерт стверджує, що міст знаходиться під постійним наглядом фахівців і у разі виникнення небезпечної або аварійної ситуації відпрацьований чіткий алгоритм дій.

"За станом мосту спеціалісти слідкують постійно. Я певен, що навряд чи хтось з чиновників захоче брати на себе відповідальність, якщо міст не дай Боже впаде і будуть тяжкі наслідки. Тому гадаю, що до такого не дійде", - підсумовує Олександр Сергієнко.

Експерти також сподіваються, що до кінця літа цього року столична влада зможе налагодити повноцінний автомобільний рух на Подільсько-Воскресенському мостовому переході через Дніпро, що дозволить перерозподілити транспортні потоки та розпочати ремонтні роботи на мостах Патона та Метро. Але поки доля обох аварійних споруд залишається невизначеною.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав про відкриття Подільсько-Воскресенського мосту в Києві: що залишилося зробити і чому до нього доведеться "плисти".

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