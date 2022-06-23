Міст, який врятував Київ: у Чернігівській області відновили переправу через річку Трубіж

Міст, який врятував Київ: у Чернігівській області відновили переправу через річку Трубіж

Ще один міст відкрили після воєнних дій на Чернігівщині. Він сполучає два береги річки Трубіж. Конструкція невелика, але без неї місцевим доводилося ледь не вбрід переходити водойму, щоби дістати бодай елементарний провіант.

Який переправа має вигляд тепер і хто допомагав у відновленні розповів кореспондент ТСН Дмитро Фурдак.

Дорога на Чернігівщину. Мальовничі краєвиди, чи не всюди - нова автотраса. Тут майже ніщо не нагадує про нещодавню присутність окупантів. А от перед самим мостом через річку Трубіж нас зустрічає пам'ятка локального значення - розбитий легковик. Ні, в нього не влучав ворожий снаряд. Ця пошкоджена машина вже стала місцевою байкою - хтось розігнався до такої швидкості, що не помітив, що міст уже підірваний.

У перші дні агресії росіяни намагалися якнайшвидше прорватися до столиці. А наші сили мусили зупинити наступ.

"Ворожа колона з напрямку Бобровиці хотіла зробити прорив в сторону селища Козелець і тоді ЗСУ ухвалили мудре рішення підірвати цей міст", - говорить Козелецький селищний голова Валентин Бригинець.

Таким чином російські окупанти не дісталися стратегічної траси Чернігів - Київ, а місцеві на певний час зосталися без доступу до цивілізації. Згодом зробили тимчасовий місток. Ним і сьогодні дехто їде, не знаючи, що вже відкрили капітальну переправу.

Віднині міст витримає і пішохода, і велосипедиста, і навіть велику фуру. Грошима й матеріалами допомагали місцеві підприємці.

Будівельні роботи загін із 18 військових виконав менше, ніж за два тижні. За що отримали нагороди. Відновлення переправ на Чернігівщині та Київщині майже завершено, звітують у спецслужбі транспорту Міноборони. На черзі Сумщина та, де можливо, Харківщина. Загалом роботи ще попереду - вистачає.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 120-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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