Міста без маршруток: чим може закінчитися мобілізація водіїв автобусів в Україні

Фахівці розповіли, чому немає змоги забронювати транспортників і чим це загрожує після 1 квітня.

Водії міжміських автобусних маршрутів скаржаться, що їх мобілізують під час рейсів. Про це заявив народний депутат Володимир Крейденко. Він зауважує, що це створює багато незручностей для перевізників та пасажирів, бо людині не дозволяють закінчити рейс.

Нардеп наголошує, що такі випадки негативно впливають на роботу транспортних підприємств, адже водію можна просто дати можливість завершити роботу і прийти до ТЦК за повісткою.

ТСН.ua з’ясовував, чи дійсно є така проблема і чому мобілізують водіїв міжміських автобусів та маршруток.

Мобілізація на кінцевій зупинці

За словами Олексія Павленка, голови Асоціації перевізників Київської області, випадки мобілізації водіїв автобусів та маршруток у регіоні дійсно трапляються.

"Водії автобусів – це та категорія, якої не вистачає для потреб ЗСУ. В країні триває війна, тож водіїв теж мобілізують. На Київщині їх перевіряють виключно на кінцевих зупинках маршруток, але з рейсу нікого не знімають. Підходять представники Нацполіції та ТЦК, перевіряють облікові документи. Раніше частина водіїв була заброньована на транспортних підприємствах, на скільки це було визначено законодавством. А зараз тих, у кого немає відстрочки – можуть забрати до війська. На жаль, економічне бронювання для перевізників не підходить, передусім через високі податки та відсутність пасажиропотоків – маршрути належним чином не працюють. Тому не заробляють наші водії стільки, щоб всі отримали економічне бронювання", – розповідає ТСН.ua Олексій Павленко, голова Асоціації перевізників Київської області.

Голова асоціації додає, що багато його друзів на війні з 2022 року, без ротацій та відпусток.

"Їх теж потрібно комусь підмінити за три роки війни, а вони можуть приїхати додому, сісти за кермо автобуса чи маршрутки та возити пасажирів. Тому мені рідніші ті, хто воює на фронті, а не ті, хто чогось боїться", – зазначає Олексій Павленко.

Страждають ті, хто возить пільговиків

На проблему з бронюванням водіїв автобусів вказують і у Всеукраїнському об’єднанні пасажирських перевезень.

За словами голови об’єднання Ігоря Житинського, трапляються випадки, коли працівники ТЦК та поліції забирають водіїв автобусів на кордоні та на блокпостах у регіонах.

"Таких випадків багато. Особливо в Одеському регіоні та на Закарпатті. Проблема – у тонкощах бронювання. Водії, які обслуговують внутрішні рейси по Україні, не можуть всі забронюватися, тому що економіка внутрішніх рейсів не дозволяє платити їм офіційно зарплату у 20 тисяч гривень. А якою вона може бути, якщо вони возять пільговиків? Тому водії автобусів, які здійснюють соціальні перевезення пасажирів на обласних та міжобласних маршрутах – втрачають право на бронювання. Дещо у кращому становищі міжнародні перевізники – вони пільговиків не возять і вартість проїзних квитків у них дорожча – є шанс отримати бронювання", – розповідає ТСН.ua Ігор Житинський, голова Всеукраїнського об’єднання пасажирських перевезень.

Яких водіїв найважче забронювати?

За його словами, перевізники, які обслуговують внутрішні рейси в Україні, у своїй більшості не можуть забезпечити критерій необхідний для бронювання – зарплату у 20 тисяч гривень.

"Проблема в тому, що держава практично не компенсує кошти перевізникам за перевезення пасажирів пільгових категорій. А кількість пільговиків постійно зростає. На жаль, перевізникам грошей за пільговиків не повертають, і при цьому вони мають виконати норму з бронювання. Транспортні підприємства, які працюють в "жирних" регіонах, таких, наприклад, як Київ, де більше мешканців та висока платоспроможність у пасажирів, зможуть виконати цю норму і забезпечити водіїв бронюванням. Також у кращому становищі державні та комунальні підприємства – вони мають особливий статус. А найгірше перевізникам, які оформлені як ФОП, вони взагалі не підпадають під критерії бронювання", – зазначає Ігор Житинський.

Що буде після 1 квітня

За даними голови об’єднання, лише 30-40% транспортних підприємств в Україні мають змогу бронювати своїх водіїв.

"Наприклад, у Черкаській області лише 10% транспортних підприємств можуть забронювати водіїв. А інші – не підпадають під критерії бронювання. Тому ситуація складається таким чином, що після 1 квітня у деяких містах взагалі не буде кому виїжджати на маршрути. Є загроза, що більшість водіїв "кинуть ключі" та шукатимуть роботу з можливістю бронювання", – зазначає Ігор Житинський.

Що відбувається у Києві

За словами Ігоря Мойсеєнка, голови Асоціації перевізників Києва і Київської області, не краща ситуація з бронюванням у водіїв маршруток у столиці.

"Київ нічим не відрізняється від інших регіонів. Точної статистики у мене немає, але як розповідав приватний перевізник, за місяць, лише на одному маршруті у нього було мобілізовано чотирьох водіїв. Це сталося через відсутність можливості забронювати працівників. Перевізники не можуть забронювати усіх водіїв, оскільки виставлені нові умови з бронювання. Одна з них – розмір заробітної платні. Проблема досить серйозна і знаходиться на стадії вирішення, але з цим у підприємців-транспортників виникає чимало клопоту", – розповідає ТСН.ua Ігор Мойсеєнко.

Бояться їхати на роботу

Він додає, що частина столичних водіїв маршруток заброньована, а частина – ні. Тому керівники транспортних підприємств постійно шукають водіїв. Через ризик бути мобілізованими багато водіїв маршруток бояться виходити на роботу.

"У Києві і до цього була проблема з водіями маршруток, а коли по місту пішли чутки, що десь-когось мобілізували на маршруті, то водії бояться їхати на роботу, так як більшість з інших регіонів", – зазначає Ігор Мойсеєнко.

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