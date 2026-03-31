Міста, які стали символом жаху через Росію: як Гостомель, Буча та Ірпінь згадують п'яту річницю звільнення

31 березня Україна відзначає п’яту річницю визволення міст-героїв Київщини — Гостомеля, Бучі та Ірпеня. Саме тут навесні 2022 року було остаточно поховано російський міф про «Київ за три дні». Гостомель прийняв на себе чи не найперший і найпотужніший удар ворожого десанту.

Битва за небо: 24 лютого 2022-го

Ранок 24 лютого для Гостомеля почався з реву сотні російських гелікоптерів під прикриттям штурмовиків Су-25. Окупанти намагалися висадити десант в аеропорту «Антонов», щоб створити плацдарм для прийому важких Іл-76.

Аеропорт захищали молоді бійці Нацгвардії, які змогли збити 6 ворожих вертольотів.

Відступаючи, наші захисники підірвали злітно-посадкову смугу, унеможлививши приземлення основних сил ворога. Це рішення врятувало столицю.

Окупація та звільнення Гостомеля

Окупація Гостомеля тривала з кінця лютого до кінця березня. Місто опинилося в повній ізоляції: без світла, води та зв’язку, під постійними авіаударами.

7 березня світ сколихнула звістка про загибель Юрія Прилипка. Росіяни розстріляли міського голову разом із волонтерами, коли ті роздавали людям їжу та ліки.

В ангарах аеропорту було знищено гордість України — найбільший у світі літак АН-225 «Мрія».

За даними проєкту RebuildUA, Гостомель став одним із найбільш постраждалих міст Київщини.

Пошкоджено понад 4,5 тисячі будівель, з яких 905 зруйновано вщент.

На вулиці Луговій окупанти знищили 95% забудови.

У Бучанському районі за час окупації зафіксовано понад 9 тисяч воєнних злочинів. Вбито понад 1 400 цивільних, зокрема 37 дітей.

Сьогодні Гостомель носить почесне звання «Місто-герой України». Попри важкі травми війни, селище активно відбудовується. На п’ятий рік повномасштабного вторгнення жителі кажуть: пам’ять про ті події не згасає, а лише стає фундаментом для нової «Мрії», яку обов’язково відбудують.

Звільнення Бучі

