ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
227
Час на прочитання
2 хв

Міста, які стали символом жаху через Росію: як Гостомель, Буча та Ірпінь згадують п'яту річницю звільнення

Сьогодні — п’ята річниця звільнення Бучі, Гостомеля та Ірпеня на Київщині.

Автор публікації
Олександр Романюк
Гостомель

Гостомель після нападу окупантів / © Rebuildua

31 березня Україна відзначає п’яту річницю визволення міст-героїв Київщини — Гостомеля, Бучі та Ірпеня. Саме тут навесні 2022 року було остаточно поховано російський міф про «Київ за три дні». Гостомель прийняв на себе чи не найперший і найпотужніший удар ворожого десанту.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Битва за небо: 24 лютого 2022-го

Ранок 24 лютого для Гостомеля почався з реву сотні російських гелікоптерів під прикриттям штурмовиків Су-25. Окупанти намагалися висадити десант в аеропорту «Антонов», щоб створити плацдарм для прийому важких Іл-76.

  • Аеропорт захищали молоді бійці Нацгвардії, які змогли збити 6 ворожих вертольотів.

  • Відступаючи, наші захисники підірвали злітно-посадкову смугу, унеможлививши приземлення основних сил ворога. Це рішення врятувало столицю.

Окупація та звільнення Гостомеля

Окупація Гостомеля тривала з кінця лютого до кінця березня. Місто опинилося в повній ізоляції: без світла, води та зв’язку, під постійними авіаударами.

  • 7 березня світ сколихнула звістка про загибель Юрія Прилипка. Росіяни розстріляли міського голову разом із волонтерами, коли ті роздавали людям їжу та ліки.

  • В ангарах аеропорту було знищено гордість України — найбільший у світі літак АН-225 «Мрія».

За даними проєкту RebuildUA, Гостомель став одним із найбільш постраждалих міст Київщини.

  • Пошкоджено понад 4,5 тисячі будівель, з яких 905 зруйновано вщент.

  • На вулиці Луговій окупанти знищили 95% забудови.

  • У Бучанському районі за час окупації зафіксовано понад 9 тисяч воєнних злочинів. Вбито понад 1 400 цивільних, зокрема 37 дітей.

Сьогодні Гостомель носить почесне звання «Місто-герой України». Попри важкі травми війни, селище активно відбудовується. На п’ятий рік повномасштабного вторгнення жителі кажуть: пам’ять про ті події не згасає, а лише стає фундаментом для нової «Мрії», яку обов’язково відбудують.

Звільнення Бучі

Також кореспондент ТСН Олександр Романюк побував у Бучі на вулиці Вокзальній.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: МІСТА, які стали СИМВОЛОМ ЖАХУ для ВСЬОГО СВІТУ! Як ЖИВЕ БУЧА після 4 РОКІВ ДЕОКУПАЦІЇ?

Дата публікації
Кількість переглядів
227
Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie