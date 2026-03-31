- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 227
- Час на прочитання
- 2 хв
Міста, які стали символом жаху через Росію: як Гостомель, Буча та Ірпінь згадують п'яту річницю звільнення
Сьогодні — п’ята річниця звільнення Бучі, Гостомеля та Ірпеня на Київщині.
31 березня Україна відзначає п’яту річницю визволення міст-героїв Київщини — Гостомеля, Бучі та Ірпеня. Саме тут навесні 2022 року було остаточно поховано російський міф про «Київ за три дні». Гостомель прийняв на себе чи не найперший і найпотужніший удар ворожого десанту.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Битва за небо: 24 лютого 2022-го
Ранок 24 лютого для Гостомеля почався з реву сотні російських гелікоптерів під прикриттям штурмовиків Су-25. Окупанти намагалися висадити десант в аеропорту «Антонов», щоб створити плацдарм для прийому важких Іл-76.
Аеропорт захищали молоді бійці Нацгвардії, які змогли збити 6 ворожих вертольотів.
Відступаючи, наші захисники підірвали злітно-посадкову смугу, унеможлививши приземлення основних сил ворога. Це рішення врятувало столицю.
Окупація та звільнення Гостомеля
Окупація Гостомеля тривала з кінця лютого до кінця березня. Місто опинилося в повній ізоляції: без світла, води та зв’язку, під постійними авіаударами.
7 березня світ сколихнула звістка про загибель Юрія Прилипка. Росіяни розстріляли міського голову разом із волонтерами, коли ті роздавали людям їжу та ліки.
В ангарах аеропорту було знищено гордість України — найбільший у світі літак АН-225 «Мрія».
За даними проєкту RebuildUA, Гостомель став одним із найбільш постраждалих міст Київщини.
Пошкоджено понад 4,5 тисячі будівель, з яких 905 зруйновано вщент.
На вулиці Луговій окупанти знищили 95% забудови.
У Бучанському районі за час окупації зафіксовано понад 9 тисяч воєнних злочинів. Вбито понад 1 400 цивільних, зокрема 37 дітей.
Сьогодні Гостомель носить почесне звання «Місто-герой України». Попри важкі травми війни, селище активно відбудовується. На п’ятий рік повномасштабного вторгнення жителі кажуть: пам’ять про ті події не згасає, а лише стає фундаментом для нової «Мрії», яку обов’язково відбудують.
Звільнення Бучі
Також кореспондент ТСН Олександр Романюк побував у Бучі на вулиці Вокзальній.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: МІСТА, які стали СИМВОЛОМ ЖАХУ для ВСЬОГО СВІТУ! Як ЖИВЕ БУЧА після 4 РОКІВ ДЕОКУПАЦІЇ?