Міста України візьмуть під «залізний купол»?: чи дійсно готують нове ППО

ШІ проти російських дронів - чи можливо це / © ТСН

Секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко зазначив, що російські «Шахеди» перестануть кошмарити українські міста — Одесу, Київ, Дніпро, нібито завдяки штучному інтелекту їх можна буде знищувати ще на українському кордоні.

На думку військового експерта, за допомогою штучного інтелекту, засоби протиповітряної оборони можуть бути суттєво модернізовані.

«Для цього над різними об’єктами, і передусім над Києвом, який зараз у важкому стані і для росіян він залишається пріоритетною ціллю, за пів року мають сформувати антидроновий та протиповітряний купол. Для цього потрібне відповідне озброєння. Можливо, будуть вже введені у експлуатацію вітчизняні засоби протиповітряної оборони. Адже такі напрацювання у нас є», — зазначає Ігор Романенко у коментарі ТСН.ua.

Серед іншого експерт згадує проєкт «Сапсан», який розроблявся як універсальний комплекс з ракетами «земля-земля», «земля-повітря», «земля-корабель».

«Крім того, у нас є напрацювання зенітно-ракетних комплексів малої та середньої дії. Підприємства, які займаються розробками, вже виходять на їхню фіналізацію. Все це посилить ППО», — каже генерал-лейтенант.

Окреме питання — дрони-винищувачі. На думку Ігоря Романенка, саме їх варто використовувати із застосуванням штучного інтелекту, що у перспективі може покращити збиття російських «Шахедів».

«Зараз на один дрон-винищувач потрібен один оператор. Нам складно у короткі терміни підготувати таку велику кількість операторів дронів, і це факт. А з залученням штучного інтелекту один оператор, наприклад, зможе керувати декількома дронами-винищувачами. Загалом варіантів щодо використання штучного інтелекту у протиповітряній обороні вже напрацьовано досить багато. Особливо корисний штучний інтелект на етапі, коли оператору потрібно влучити по цілі, десь на дистанції 200 метрів від ворожого дрона. У цей момент управління дроном-винищувачем переключається на штучний інтелект, і він завершує роботу. Це дозволить дещо автоматизувати процес, адже керувати таким дроном зможе оператор з середнім рівнем підготовки, і готувати більш підготовлених фахівців», — пояснює експерт.

Чому не ефективно збивати дрони на кордоні

Щодо збиття російських дронів ще на кордоні України, то Ігор Романенко сумнівається, що цього вдасться досягти.

«Росіяни можуть прориватися, готуючи для проходу повітряні коридори. Я б не рекомендував сподіватися на якусь чарівну паличку-виручалочку, яка на сто відсотків захистить нас з повітря. Такого немає і не буде. А от що реально – це збільшення протиповітряного та протиракетного потенціалу. Цим потрібно займатися. Створювати вогневі групи на основі територіальних громад для захисту своїх міст та сіл. Для того, щоб це працювало, людям потрібно надати усі необхідні засоби, а якраз засобів у нас не вистачає навіть для штатних груп з протиповітряного захисту. Держава мала б надавати засоби і навчати людей, але зараз ця програма, як на мене, пробуксовує», — зазначає Ігор Романенко.