“Місто не захищене”: людей просять не повертатися до Харкова — Жданов розповів, чи є загроза наступу РФ

Російська армія щодня нещадно обстрілює Харківщину. Напередодні по Куп’янську зафіксували перший удар керованими авіаційними бомбами (КАБ) з касетними зарядами. Місцева влада примусово евакуює родин з дітьми з прикордоння, а президент Володимир Зеленський заявив, що не радить мешканцям повертатися до Харкова.

У чому небезпека, чи існує загроза нового наступу Росії на Харків 2024 року та чим можна захистити місто від постійних обстрілів, у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Зеленський не радить повертатися до Харкова

Володимир Зеленський на пресконференції у Харкові заявив, що поки місто не так захищене, щоб радити людям повертатися.

“Що стосується повернення харків’ян: розумієте, я не вважаю, що наразі Харків так захищений, щоб я міг порадити людям повертатися. Це вибір харків'ян. На сьогодні це так. Якщо ми будемо захищені, а я б навіть не так сказав — коли це станеться, обов’язково будуть харків’янам сигнали від мене і від наших військових передусім”, — сказав президент.

Щодо обстрілів ракетами С-300, Зеленський зауважив, що найголовніше — не лише посилити протиповітряну оборону регіону, а витіснити російську армію на більшу відстань.

“Ми розуміємо, чого не вистачає. Ми розуміємо, що тут треба комплексний захист. Напевно, найголовніше — діяти не тільки посилюючи ППО Харкова і в цілому регіону, а витісняти росіян на більшу відстань. По-іншому захистити Харків буде дуже складно, навіть якщо ми ще посилимось сучасними системами ППО”, — заявив Зеленський.

Новий наступ на Харків: чи існує загроза

Олег Жданов розповів ТСН.ua, що реальної загрози нового наступу на Харків станом на зараз не існує.

“Вона майже дорівнює нулю. Президент все правильно порадив — не повертатися, тому що місто не захищене, і у нас сьогодні немає засобів, щоб закрити небо над Харковом. Чим більше щільність населення, чим більше людей повернуться до своїх домівок, тим більше вірогідність повторення такої трагедії як сьогодні ми спостерігаємо в Одесі. Не завжди люди виконують правила поведінки під час повітряної тривоги, ігнорують її або не встигають, і такі випадки, на жаль, можуть статися”, — каже військовий експерт.

Він зауважив, що станом на початок березня 2024 року навпроти Харкова немає ударного угруповання російських військ.

Харків на мапі

“Суспільство переживає щодо безпеки і тому починає інтерполювати події на ті страхи, яких в них є. Ударне угруповання не формується. Навпаки Російська Федерація на рубежі Бєлгорода будує лінію оборони. Вони роблять щось на кшталт лінії Суровікіна. До речі, Бєлгород не зовсім підпадає під найміцнішу оборону. Другий основний рубіж оборони проходить за містом перед федеральною трасою Ростов — Москва”, — розповів ТСН.ua Жданов.

У росіян немає чим наступати, втім Харків дійсно майже не захищене від балістичних ракет комплексів С-300 та С-400, якими вони обстрілюють місто.

“Справа в тому, що відстань дуже мала. Мінімально від міста за 70 кілометрів фіксується розташування ворожих комплексів. І підльотний час — 50 секунд. Харківʼяни розповідали, що фіксували обстріл, коли від пуску до вибуху проходило 49 секунд”, — каже військовий експерт.

Ракетні удари по Харкову: що може захистити місто

За словами Олега Жданова, єдиний у світі комплекс, який теоретично може захистити Харків — це ізраїльський “Залізний купол”.

“Але ж ми з вами розуміємо, що навряд чи він у нас зʼявиться на сьогоднішній день. Тоді, коли ми благали Ізраїль його надати, а були такі звернення, здається, рік тому, тоді питання стояло, що в них у самих його мало. Ну а потім стосунки в нас не зовсім складаються — Ізраїль не передає нам зразки військової техніки. Звідси і витікає висновок, що легше відтіснити ворога від кордону далекобійними засобами вогневого ураження, щоб унеможливити нанесення ураження по місту Харків”, — розповів військовий експерт.

Єдиний комплекс, який може боротися з балістичними ракетами, — Patriot і його європейський аналог SAMP/T, каже Олег Жданов.

“У Харкові відстань дуже мала. Не факт, що навіть Patriot зможе на такій короткій дистанції за такий короткий час перехопити балістичну ракету. Тому я кажу, що теоретично єдиний на мій погляд комплекс — це “Залізний купол”. Тому що він саме під це створювався. У нього максимальна дальність ураження 70 кілометрів. Днями в Мережі зʼявилося відео, як відбивають чергову атаку з Лівану в районі Хайфи. Збиття проходить безпосередньо на кордоні міста. Працює батарея “Залізного купола”, відбуваються вибухи в повітрі, залишається інверсійний слід від ракет”, — розповів військовий експерт.

Більше жоден комплекс, за словами Олега Жданова, не здатен реагувати так швидко на таких коротких відстанях — принаймні про наявність таких комплексів невідомо.

Нагадаємо, російська армія намагається прорвати українську оборону, тривають бої: Генеральний штаб ЗСУ повідомив новини з фронту.

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