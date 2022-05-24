Місто оживає, але військовим потрібна допомога: медикиня зі ЗСУ розповіла про те, що відбувається в Охтирці

Місто оживає, але військовим потрібна допомога: медикиня зі ЗСУ розповіла про те, що відбувається в Охтирці

Російські окупанти з території держави-агресорки продовжують обстрілювати Сумську область.

Нещодавно окупанти 5 ракетами обстріляли місто Охтирка. Зараз там ситуація відносно стабільна, проте українським захисникам потрібна допомога від волонтерів - розгрузки, бронежилети та каски.

Про це йдеться у сюжеті "Сніданку з 1+1".

Наталія Вінник від 2014 році допомагала ЗСУ, як волонтерка. Від початку повномасштабного вторгнення РФ жінка вступила у лави Збройних сил України та є стрільцем-медиком.

Жінка розповідає, що минула ніч в Охтирці минула тихо, проте 23 травня весь день були повітряні тривоги, а тиждень тому окупанти обстріляли місто 5 ракетами. Днями волонтери передали Охтирці реанімобіль, який допоможе швидше рятувати життя людей.

"Зараз у нас така ситуація, що у нас припинились активні бойові дії, але тривають обстріли на кордоні. Часом біля кордонів працює ворожа авіація. Ми розуміємо цю небезпеку і нам потрібно бути напоготові. А тому я звертаюсь до волонтерів: нашим захисникам потрібно багато чого - розгрузки, бронежилети, шоломи, аптечки тактичної медицини за принципом НАТО. Це необхідно, щоб воїн комфортно почувався та міг воювати у випадку нового наступу. Будемо дуже вдячні, якщо нам допоможуть", - сказала Наталія Вінник.

Якщо ви можете допомогти українським воїнам телефонуйте Наталії Вінник: 099 935 6082.

Яка нині ситуація в Охтирці

Військова розповідає, що від початку повномасштабної війни РФ проти України вся її родина залишилась вдома.

"Війну ми зустріли тут. 24 лютого о 7:00 ранку росіяни вже були перед Охтиркою. Було зрозуміло, що якщо всі втечуть, то хто ж залишитися у місті. Я спочатку волонтерила, допомагала людям. Бо не було їжі, маломобільним людям не було кому допомагати. Я залишилась допомагала спочатку так. Потім я пішла в ЗСУ, бо зрозуміла, що свою землю потрібно захищати", - сказала Наталія Вінник.

Військова додала, що зараз до Охтирки повертається життя: сюди знову приїхали місцеві жителі, проте центр міста все ще зруйнований. Росіяни знищили також житлові будинки: багато людей змушені мешкати у друзів, родичів. Також у місті є всі необхідні продукти харчування. Наталія Вінник закликала волонтерів допомагати цивільним мешканцям, які не мають змоги придбати продукти.

"Вчора спілкувались з одною жінкою. Вона мешкає в тому районі, де наша основна військова частина. Там було багато житлових будинків та багатоповерхівок. То там зруйновано багато будинків. Вчора спілкувались з родиною, у них ще і маленька дитина, то вони живуть у своїх знайомих, як буде далі - вони не знають. Багато людей повертаються та змушені жити без води, бо у нас розбомбили ТЕЦ", - каже військова.

Жінка розказує, що зараз жителі Охтирки хочуть просто жити нормальним життям, щоб припинились бомбардування міста. Охтирчани хочуть відбудувати своє місто

Нагадаємо, Охтирка - місто, яке вистояло проти атак навіть забороненими вакуумними бомбами, тепер повертається до життя.

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