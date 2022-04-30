Місто поволі повертається до життя: до Ірпеня проклали водогін з Києва

Місто поволі повертається до життя: до Ірпеня проклали водогін з Києва

Міста на околицях Києва, які потерпіли від окупації армії Російської Федерації, намагаються повернутися до життя.

Зокрема, в Ірпіні з'явилася вода: проклали сім кілометрів труб та запустили воду з Києва. На відновлення централізованого постачання витратили близько 18 днів.

Що кажуть про відновлення міста його мешканці та як оживає місто, розповіли у сюжеті ТСН.

Майже два місяці Ірпінь був зневоднений, а його водні артерії пошкоджені. Так, на одній з вулиць під час активних бойових дій халишалось лише дві жінки: 76-річна Ольга Кузьмівна, бо не змогла лишити сусідських тварин, і Тетяна, яка не хотіла залишати чоловіка, що пішов до Тероборони. Їхні будинки вціліли. Щоправда, паркан Тетяни схожий на решето через влучання касетних снарядів.

У місті централізоване водопостачання, але на початку березня жінки лишилися без води, а тому для потеб збирали дощову. Питну ж воду можна було набрати лише через три вулиці з колодязя, які тут трапляютья рідко.

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Жінки воду носили собі, ще й допомагали сусідам. Приміром, Тетяна постійно навідувала Людмилу Миколаївну. Нині жінка зустрічає гостей з пиріжками. Відразу веде хизуватися своїми незвичайними для міста улюбленицями - коровами: Азя, Рябка і Стрілка. Людмила Миколаївна за день, коли їй не встигали допомогти сусіди, сама приносила з колодязя худобі по 120 літрів води.

Тепер життя усіх містяні з приватних будинків, і з багатоповерхівок стане простішим. В Ірпені нарешті почули шум води. До слова, "Ірпіньводоканал", який обслуговував 43 тисячі абонентів, майже зруйнований. Територію підприємства постійно обстрілювала важка артилерія. Котельня згоріла. Адмінбудівля посічена чкалками снарядів Вщент зруйновані ангари, а разом з ними згоріла майже вся техніка.

"80% техніки знищено. Одна оця одиниця коштувала 3,2 млн. Водоканал в загальному десь на мільйонів 300 поніс збитків", - каже начальник КП "Ірпіньводоканал" Артур Загодіренко.

Працівники до роботи повернулися відразу, як з міста прогнали окупантів. Зараз майже цілодобово лагодять водогон. Адже підприємство обстуговує не лише Ірпінь, а й Бучу, Ворзель, Михайлівку-Рубежівку. За їхніми словами, за 18 днів тут зробили неможливе.

Зараз вода йде з Києва. Міський голова Віталій Кличко каже, що запасу міцності достатньо, аби надати допомогу, а про зменшення води для киян не йдеться. Тим часом в Ірпіні планують відбудувати свої свердловини, адже тепер місто дедалі більше стає придатним до життя.

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