Місто-привид Мар'їнка: яким цей населений пункт був до війни та став через навалу окупантів (фото, відео)

Бої за Мар'їнку Донецької області тривають: тільки за попередню добу там було відбито 14 штурмів. Саме місто уже вщент зруйновано і тепер бої тривають за кожну хату.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

Знімальна група ТСН вирушила у Мар'їнку, де пожила у підвалі та поспілкувалась із захисниками з 79 бригади.

Кореспондентка ТСН Наталія Нагорна на пів години вийшла назовні, щоб показати, як виглядають руїни міста-привида.

"У міста Мар'їнка найточніша кількість населення у світі - тут живе нуль мешканців. Тут не зустрінеш випадкових перехожих", - каже Наталія Нагорна.

Ще у травні 2022 року тут в підвалі лікарні жило 30 місцевих жителів. Яка їхня доля зараз - невідомо.

Мар'їнка 2022 року

Мар'їнка 2022 року

"Я знову дивлюся на їхні будинки, тільки тепер це розвалля, бачу як достигає їхній врожай", - каже Наталія Нагорна.

Ця ж вулиця Мар'їнки 2023 року

Українські військові кажуть, що пересуватись містом дуже небезпечно.

"У Мар'їнці дуже жорстокі бої і неможливо пересуватися нормально, щоб тебе не побачили і не обстріляли з артилерії мінометів. Пересування тільки в темну пору доби, а вдень воно відбувається тільки коли противник починає штурмувати наші позиції, а ми даємо відсіч", - каже пресофіцер 79 ОДШБ Ярослав Чепурний.

Журналісти ТСН також побували на руїнах колись розкішної церкви.

Церква 2015 року

"Це церква, яку раніше називали, "церквою Арбузова". Є версія, що втікач часів Януковича побудував її для своєї мами, хоча місцеві церковники це і заперечували", - каже Наталія Нагорна.

Церква у Мар'їнці до початку повномасштабної війни

Журналісти ТСН раніше дивувалися кількості золота, високим парканам, кованим огорожам, розписам по стінах, мармуровим іконам та дерев'яному різьбленню та акустиці у цій церкві. Священники УПЦ МП підтверджували, що цей храм будувався за кошт ексголови Нацбанку Арбузова - соратника втікача Януковича.

Руїни церкви 2023 рік

"Не залишилося жителів, але залишилися бійці 79 окремої десантно штурмової бригади. Не залишилося самого міста, але лишилася сама назва та згадки про нього. Не залишилося навіть храму, але залишилася віра – а раптом навіть сюди може повернутися життя", - каже Наталія Нагорна.

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