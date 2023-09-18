Місто-привид: як відбудовують зруйнований Зеленодольськ після "спецоперації" Путіна

Майже 70% будинків у Зеленодольську зазнали руйнувань, їх відновлюють зараз.

У Зеленодольській громаді Дніпропетровської області відновлюють пошкодження після російських обстрілів. Там, де раніше були лише руїни через "спецоперацію" Путіна - зараз квітники та відбудовані будинки. Це стало можливим лише після того, як ЗСУ прогнали російських окупантів із захопленої частини Херсонщини.

Про це йдеться у сюжеті ТСН кореспондентки Анастасії Невірної.

Як відновлюється Зеленодольська громада на Дніпропетровщині

Минулого року російські окупанти майже щодня нещадно обстрілювали Зеленодольськ та прилеглі населені пункти. Тихо тут стало лише після того, як ЗСУ звільнили окуповану частину Херсонщини.

Наслідки обстрілу Зеленодольської громади рік тому / Фото: Дніпровська міська рада

Центральна вулиця Зеленодольська рік тому і зараз - наче два різних місця. Тоді всюди були будинки з вибитими вікнами та знесеними балконами, зламані дерева і електроопори. Зараз - квітники, нове освітлення і відновлені п’ятиповерхівки, які залишилось хіба пофарбувати, аби стерти спогади про щоденні обстріли.

Місцеві відновлюють Зеленодольськ після сильних обстрілів

"Більш складні роботи, штукатурення з бетонування, з цементування з відновлення несучих конструкцій з ремонту покрівлі, вони на разі вже виконані, а уже фарбування це такий заключний етап", - каже директорка КП "Зеленодольський міський водоканал" Наталія Накрапас.

Зеленодольськ 2022 року

Місцеві і досі звикають до тиші

Зараз у середмісті можна побачити розкішний квітник, а ще рік тому - земля тут була перерита вибухами та уламками. Про нього дбає Людмила, яка з чоловіком втекли від окупації з Херсонщини. Зараз повертатись подружжю нікуди, бо їхній дім зруйнований.

Досі тривожно прислухається до тиші місцева жителька Віра. Їй тяжко повірити, що місто не криє російська артилерія. Згадує, як разом з невісткою ледь не загинули у власній квартирі.

Обстріл Зеленодольської громади 2022 року

"Невістка була, тоді як бехнуло, так ми бігом у коридор і полягали там, а тоді піднялися - і знову обстріл. Тоді ми назад туди, і оце таке, горя було звісно багато, спробуй пережити оце все", - каже жителька Зеленодольська Віра Яновська.

Під час обстрілів дерева рятували людей, зараз - навпаки

Добряче дісталось і центральному парку Зеленодольська. Він окраса міста, рік тому був весь пробитий. Прилітало сюди чи не щодня. Спеціалістка по догляду за рослинами Наталя Нівецька відповідає за озеленення. Щоб місто відповідало своїй назві - Зеленодольськ, жінка на мопеді щодня об’їздить усі вулиці. Каже, тепер комунальники рятують дерева, а колись дерева врятували їх.

Понад 70% будинків розбиті: зеленодольська громада взялась за відбудову міста

"Ми поливали центральну алею, дівчата розкидали шланги, тоді був "прильот", то слава Богу, що дівчата стояли напроти дерев і вони їх прикрили, я вважаю, що завдяки деревам дівчата врятувалися", - каже Наталя Нівецька.

Проблеми Зеленодольська через теракт на Каховській ГЕС - вода та опалення

Чи не найбільша проблема Зеленодольська зараз це - вода. Замулений зелений струмок донедавна був каналом, що постачав місту воду з Каховського водосховища.

Зеленодольськ - як до теракту виглядав канал / Фото: sanzhara.at.ua

Після теракту на ГЕС у місті змогли підключитись до резервного сховища, але тієї води вистачить хіба на півроку. У міськраді кажуть: якщо водогін, який зараз будують державним коштом, до них не дотягнуть - буде біда.

Так канал виглядає сьогодні / Фото: ТСН

"У нас Криворізька ТЕС, від якої залежить опалення міста. Якщо буде проблема по рівню води в нашому водоймищі Криворізька ТЕС не зможе працювати і місто може повністю залишитись ще й без опалення", - каже мер Зеленодольська Дмитро Невеселий.

Замінування Дніпропетровщини

В громаді досі знаходить нерозірвані боєприпаси. Щотижня їх знешкоджують сапери.

"Сільськогосподарські поля, де ведуться польові роботи, вони розміновані повністю, але є території, ліси, посадки, лісосмуги, ставки з чагарниками, які ДСНС не мають можливості швидко проходити, зараз вони ще не розміновані, тому що всі вільні бригади пішли на Херсонську область", - каже голова військової адміністрації Криворізького району Євген Ситниченко.

Окупанти знову недавно атакували Зеленодольськ

Після довгої перерви два тижні тому- ворог знов атакував громаду. З мінометів поцілив по селу Мар’янське неподалік Зеленодольська. Цього разу люди вціліли.

Загалом від російських обстрілів у Криворізькому районі загинули 74 людини, поранені майже півтисячі.

Нагадаємо, у вересні 2022 року окупанти вбили 9-річного хлопчика в Зеленодольську на Дніпропетровщині, 10 людей поранені, більшість - у тяжкому стані. Місто обстріляли з "Ураганів".

У жовтні 2022 року жителі Зеленодольська вперше за час війни наважились вийти на вулицю.

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