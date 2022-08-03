"Місто тепер тільки для автомобілів": реакція киян на зупинку транспорту під час повітряної тривоги

Від 1 серпня весь столичний наземний транспорт під час тривоги має зупинитися і випустити пасажирів.

Таке рішення Ради оборони Києва викликало бурхливий резонанс у суспільстві.

ТСН.ua зібрав реакцію пасажирів та водіїв на нові вимоги щодо роботи транспорту в умовах війни.

Так, як дізналася ТСН, водійки трамваїв на Подолі хоч і не раді, слухняно дотримуються нововведень. Кажуть, що 2 серпня під час тривоги зупинилися в місці, що дозволене правилами дорожнього руху, а зі звуком сирени усіх пасажирів висадили, аби ті пішли до найближчого укриття.

Натомість більшість пасажирів відреагували на рішення не так спокійно, як водії, вони нововведенням дуже сильно обурені, про що свідчать дописи людей у соцмережах.

Так, новина на Fecebook-сторінці КМДА про це рішення назбирала понад 800 коментарів і майже усі - негативні.

"Слухайте, такий ідіотизм - це вже занадто"

"Ви б краще укриття поперевіряли"

"Вимагаю скасування рішення! Те, що пустий транспорт буде стояти на дорозі, а пасажири бігати по вулиці (бо укриттів НЕМА) не покращить безпеку. Абсолютно безглузде рішення, кияни вимагають його скасування!"

"Це просто найтупіше рішення! Зробіть спочатку укриття і обладнайте їх! В реалі укриттів майже немає!"

"Вітаю, місто тепер тільки для автомобілів! Так тримати!"

"У вас з головою все добре?"

Як довго чекатиме на транспорт пасажирів після відбою повітряної тривоги та чи потрібно буде повторно платити за проїзд - читайте у матеріалі ТСН.ua.

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