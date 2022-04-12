Місто тримає оборону: головні заяви влади та військового керівництва про ситуацію у Маріуполі

Місто перебуває в блокаді від 1 березня.

Понад 90% Маріуполя зруйновано, приблизно 120 тисяч мирних жителів, які залишаються у місті, гостро потребують їжі, води, тепла та зв'язку. Попри те, що Маріуполь сьогодні є найгарячішою точкою на мапі України, де постійно йдуть бої, а ворог не полишає прагнень взяти його під свій контроль, місто тримає оборону.

ТСН.ua зібрав головні заяви влади та військового керівництва про ситуацію у блокадному Маріуполі.

Зеленський заявив про десятки тисяч загиблих та можливу хіматаку у Маріуполі

Так, президент України Володимир Зеленський 11 квітня повідомив, що у місті Маріуполь під час повномасштабної російсько-української війни загинули десятки тисяч людей. Очільник держави також відреагував і на повідомлення "Азову" про можливе застосування російськими окупантами хімічної зброї у місті ввечері 11 квітня. У своєму відеозверненні Зеленський заявив, що влада "розглядає це максимально серйозно".

Президент нагадав світовим лідерам, що можливе застосування хімічної зброї російськими військовими вже обговорювалося. "І вже на той час це означало, що потрібно реагувати на російську агресію значно жорсткіше і швидше", – зазначив він.

Раніше полк "Азов" заявив, що Росія могла застосувати в Маріуполі хімічну зброю. Однак офіційно підтвердження цього факту поки що немає. Більше того провести аналіз у зоні постійних боїв практично неможливо. Водночас США, Британія та Австралія заявили, що намагаються отримати більше інформації для перевірки повідомлень про можливе застосування Росією хімічної зброї у війні в Україні. Так, Міністр збройних сил Британії Джеймс Хіппі після інформації про хімічну атаку з боку окупантів в Маріуполі заявив, що Захід розглядає "всі варіанти" відповіді, якщо це підтвердиться.

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Чи хімічна зброя реально допоможе окупантам побороти наших захисників

На думку воєнного експерта Олега Жданова, з яким ексклюзивно поспілкувалася Наталія Мосейчук, хімічна зброя може вбити захисників Маріуполя і, що Росія може її використати, але під чужим прапором - руками "ЛДНР".

"На жаль, так. Якщо вони застосують хімічну зброю, то вони можуть їх (ред. - оборонців Маріуполя) просто знищити цією зброєю. І до речі, це дуже нагадує варіант Алеппо, сирійський варіант, коли застосовували хімічну зброю і таким чином витравлювали полчення з місць оборони. Російська Федерація зазвичай такі операції проводить під чужим прапором. В Сирії теж вони проводили під прапором війська Башара Асада. Ніколи Росія сама себе не виставляла, що буде застосувувати хімічну зброю. Тому Росія хоче хоче провернути цю операцію руками "ЛДНР"", - зазначив Жданов.

Воєнний експерт додав, що російські окупанти розуміють, що вони не можуть взяти це місце (місце, де перебувають оборонці Маріуполя) і бої там будуть тривати нескінченно довго. Поки буде живий останній захисник і у нього будуть набої і їжа.

Кореспондентка ТСН пригадала, яким був Маріуполь до знущань загарбників

Жданов висловився, як Україні запобігти хімічній атаці з боку РФ

По перше треба міжнародна підтримка і розголос такої загрози.

По-друге треба до кінця оформити саму війну. У нас стану війни немає на сьогоднішній день. Тому тут немає ООН і Червоного Хреста. Можна залучити організацію по боротьбі з хімічною зброєю. "Білі каски" вона називається.

НАТО передало засоби радіаційно-хімічної розвідки для ведення постійного спостереження щодо застосування зброї масового ураження, не лише хімічної, а й бактеріологічної та ядерної. Це треба туди доправити і там постійно спостерігати за хімічним забарвленням повітря.

Лист морських піхотинців, котрі захищають Маріуполь, про нібито вичерпання сил

Олег Жданов заявив, що заява бійців з 36-ї бригади морської піхоти - це фейк. Нагадаємо, морські піхотинці, які захищають Маріуполь від російських окупантів, 12 квітня заявили, що залишаються на своїх позиціях, але сили вже вичерпані. Нібито у них також немає зв'язку з військово-політичним керівництвом країни.

"Схиляюся до того, що це фейк. Я більше довіряю Залужному і очікую заяву Зеленського, яка буде сьогодні ввечері, з цього приводу. Але я думаю, що це фейк і складові частини інформаційної війни з РФ. Треба підірвати віру суспільства, що ми там маємо успіхи. І це дуже серйозно розколює суспільство і загалом впливає на ситуацію в країні", - наголосив воєнний експерт.

Головнокомандувач ЗСУ Залужний заявив, що оборона міста триває

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний повідомив, що зв’язок із підрозділами сил оборони, які героїчно утримують Маріуполь, стійкий та підтримується, а оборона міста триває.

"Наголошую, що проведення оборонних операцій не є темою для публічних обговорень. Ми робимо можливе й неможливе для Перемоги і збереження життя особового складу та мирних мешканців на всіх напрямках. Вірте у Збройні Сили України", - зазначив він.

Арестович прокоментував можливість деблокади міста

Своєю чергою, радник голови Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним заявив, що про деблокаду Маріуполя зараз не може йтися, проте місто в жодному разі не здадуть.

"Моя оцінка не змінилася, Маріуполь зараз деблокувати неможливо. Будь-які деблокувальні війська не пройдуть туди, а навіть якщо пройдуть, то не зможуть деблокувати: не вистачить зараз сил і засобів. Що потрібно зробити стосовно Маріуполя: знімати облогу або полегшувати її можна непрямим шляхом... Друге ­– інші (українські – ред.) частини перебувають за 100-120-150 кілометрів від Маріуполя. Мало того, що їм треба здолати оборону противника ще там, де вони перебувають… Допустимо, вони пробили. Хоча звідки взяти ці резерви, щоб вони пробили і перейшли до наступу? Вони самі там тримають оборону. Щоб вони пішли у сторону Маріуполя, вони не пройдуть понад 120 кілометрів у голому степу під ударами авіації з Криму і Ростовської області", - сказав він.

Associated Press

Арестович також перерахував практичні кроки, які наразі робляться для підтримки Маріуполя:

командування Збройних Сил України робить будь-які можливі рухи на Запоріжжі, щоб частина військ, які могли піти на Маріуполь, пішли на фланг у Запорізьку область. Військові роблять все, що можуть;

постачання російських військ переривалося під Маріуполем пошкодженням залізниці Крим – Мелітополь;

українські захисники завдавали удари по порту Бердянська;

у Маріуполь літали українські вертольоти, вивозили поранених та завозили боєприпаси та обладнання. Пізніше один з вертольотів збили, а бійці потрапили в полон після чого маршрут став відомим і його не можна повторювати.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 48-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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