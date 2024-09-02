"Місто здригалось від вибухів": окупанти вдарили по Харкову дронами і ракетами із КНДР, куди "прилетіло"

Напередодні у Харкові російські окупанти атакували житлові будинки, магазини та спорткомплекс. Лише у ніч проти 2 вересня армія РФ двічі атакувала місто.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Вікторія Стрельцова.

Окупанти у ніч проти 2 вересня двічі атакували Харків: спершу "Шахедами", а на світанку був приліт ракети.

"Все місто здригалось від вибухів. У Слобідському районі пошкоджено навчальний заклад. У Київському - приватні будинки, в Індустріальному влучання було посеред садового товариства. 66-річна отримала поранення. Росіяни били безпілотниками та північнокорейськими ракетами. І це вже другий масований обстріл міста за добу", - каже кореспондентка ТСН.

Наслідки обстрілу Харкова

Окупанти уже кілька діб цинічно обстрілюють Харків балістичними ракетами.

"Ворог повторним цинічним ударом "Іскандера" обстріляв місто. Там працювали лікарі, які приїхали на місце вибуху", - сказав мер Харкова Терехов.

Також напередодні російські терористи запустили ракету по Палацу спорту в Харкові. Він зазнав сильних руйнувань.

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