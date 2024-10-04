Місяць після кривавого ракетного удару по Львову: який вигляд мають вулиці, куди "прилетіли" ракети

4 жовня минає місяць з дня ракетного обстрілу Львова. Тоді росіяни масовано атакували місто. Кількість жертв атаки збільшилася до 8 - у комі в лікарні помер поранений чоловік.

Ярослав Базилевич, який під час обстрілу втратив дружину та трьох доньок, на спомин про них заснував молодіжну стипендію. До відновлення майже 200 поруйнованих будинків долучилися благодійники.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Марічки Кужик.

На вулиці, куди місяць тому прилетіла російська ракета, будинки і досі огороджені стрічкою. А поруч - світлини загиблих, містяни досі несуть сюди квіти та іграшки. 4 вересня внаслідок обстрілу тут загинули семеро людей. Серед них - мати і три доньки, з цілої родини вижив лише батько. Вже згодом, провівши 29 днів у комі, у лікарні помер ще один постраждалий 68-річний чоловік.

Росіяни у вересні завдали масованого ракетного удару по Львову

"Пацієнт, який помер мав одну із найважчих травм. З ним від моменту поступлення працювали декілька бригад, травматологи, хірурги, реаніматологи, але травма була критична, був розрив легень", - каже медична директорка Лікарні святого Пантелеймона Наталія Матолінець.

Будинок номер 44 в історичному центрі Львова, куди влучила російська ракета, зараз фактично зруйнований.

"Роботи всі проводилися в основному вручну, багато майна мешканців ми допомагали за допомогою будівельників винести, щоб врятувати хоча б те, що залишилося. В цьому будинку провалилася сходова. Доступ туди маємо тільки з цього будинку", - каже голова Франківської районної адміністрації м. Львова Оксана Пригода.

Росіяни вбили 8 жителів Львова під час масованого ракетного удару 4 вересня

Загалом після обстрілу постраждали близько двохсот будинків. Повибивало вікна, двері, посікло фасади і дахи, згоріли машини. В половині будівель вікна уже відновили, кажуть у мерії, але більша частини роботи ще попереду.

"Загалом знищені 52 квартири, 5 будинків - маємо попередні акти, що вони не підлягають відновленню. Зараз маємо спілкування з мешканцями. Воно є важким, бо багато мешканців втратили все, що мали або не підлягає відновленню", - каже заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Наслідки обстрілу історичного центру Львова

Тим хто після ворожої атаки лишився просто неба - пропонують пʼятнадцять тисяч гривень компенсації на оренду житла або ж оселю у модульному містечку. Мешканці кількох будинків, де лише вибиті шибки і пошкоджено газову мережу здебільшого залишились в квартирах. Спілкуються неохоче, кажуть, грошей або матеріалів на ремонт від міста поки не отримали.

Утім у мерії кажуть, процес відновлення затягується через архітектурну цінність пошкоджених будівель. Відновлювати їх треба так, щоби зберегти історічну цінність. Руйнувань після ракетного обстрілу зазнали і навчальні заклади поруч з епіцентром вибуху. Учнів розподілилили по інших школах.

Люди приносять іграшки та квіти на місце російського обстрілу

Загалом після ракетного обстрілу у місті 80 постраждалих. З них четверо досі залишаються у лікарні. Руйнування, завдані російською атакою Львова, фахівці оцінюють щонайменше у мільярд гривень, процес відновлення буде тривалим та дорогим. Тож міська влада звернулась до благодійників з проханням про допомогу. До процесу відновлення вже долучились 35 компаній.

Новини ТСН 19:00 4 жовтня. Справа Коломойського, США збивають ракети над Ізраїлем, а над Україною - ні!

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