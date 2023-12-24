“Місяць у палатках і на фронт!”: військовий заявив, що в навчальних центрах саботують підготовку мобілізованих

Більшість навчальних центрів для мобілізованих в Україні корумповані, там ніхто не хоче працювати і багато людей саботують навчальний процес.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю TSN.UA заявив колишній боєць “Азову”, боєць 3 ОШБр та інструктор “Військової школи командирів імені полковника Євгена Коновальця” з позивним “Мактавіш”.

“Дуже багато людей у навчальних центрах саботує навчальний процес. Тобто ми зараз всі бачимо що ми відправляємо рекрутів за кордон на навчання в Британію, Німеччину і так далі, думаючи, що це робиться для того, щоб просто швидше навчити особовий склад”, — каже військовий.

За його словами, усе це можна робити на території України. Однак, наші навчальні центри, які на рік можуть випустити чотири тисячі підготовлених бійців, випускають всього 800-900 людей.

“Тобто цілий навчальний центр, великий підрозділ зі своїм штатом інструкторів не може виконати нормально свої обов’язки з навчання людей. І нам доводиться відправляти людей за кордон, щоб вони отримали хоч якийсь досвід. Ми це можемо робити самостійно на своєму рівні. Те, про що я вже казав: забрати певну частину досвідчених людей з фронту в ці навчальні центри”, — розповів “Мактавіш”.

Крім того, необхідно змінити радянську систему підходу до навчання в центрах, каже військовий.

“Тому що там до сих пір навчають у більшості випадків по старим книжкам. Наприклад, наступати по фронту з технікою ледь не кричачи “ура”. Те, що зараз вже не працює, людей навчають. Цього робити не потрібно. Ми просто витрачаємо час на непотрібні нам речі. Нам реально потрібно змінювати саме навчальний процес, тому що там система “совкова”. Вона вкорінилася, тримається і тільки розростається. Всі говорять про підрозділи, про бригади, хто де воює, і всі забувають про ті підрозділи, які дають нам нових людей. Все закорумповане, ніхто не хоче там працювати і дуже часто саботують навчальний процес”, — розповів військовий.

За його словами, у деяких ситуаціях доходить до того, що військовим не дають дозволів, наказів на проведення занять.

“І ти стикаєшся з тим, що в тебе є рота людей, яких потрібно навчити і розуміння, що тобі цього не дадуть зробити. Іці люди просто через місяць, просидівши в палатках на полігоні, поїдуть в підрозділ, і без досвіду, без навичок через тиждень можуть вже загинути. Це величезна проблема”, — каже “Мактавіш”.

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