Мітболи замість сосисок: як у школах впроваджують здорове харчування і що кажуть батьки

В українських школах третій рік триває реформа харчування. Тепер раціон учнів містить менше солі та цукру, більше - фруктів і зелені. До повномасштабної війни в межах реформи шкільного харчування вдалося оновити майже чотири тисячі харчоблоків. У Кабміні обіцяють, що у наступні кілька років модернізованих їдалень стане більше. А на кухарів чекатиме підвищення кваліфікації.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Карини Вакарєвої.

Як школа на Волині перейшла на нову систему харчування

У школі на Волині дітей другий рік годують за новими стандартами: тут подають рибу чи м'ясо і овочі. У раціоні школярів немає напівфабрикатів, ковбас та сосисок. Першокласник Юрій та його мати кажуть, що всім задоволені.

"Ми даємо один раз в тиждень рибу. Діти дуже полюбляють сирники. Вони знають, що п’ятниця це - сирний день", - каже завідуюча їдальнею Луцького ліцею №27 Іванна Мельник.

Нова система харчування

Шкільне меню розписують на місяць уперед. Менше солі та цукру, більше – зелені та фруктів. Готувати за новими рецептами було складно, зізнаються на кухні. Полегшила життя кулінарам поява конвектоматів.

"Показовим є те, що старшокласники приходять. Бо початкову ланку вчителька приведе, посадить і вони будуть їсти, а от середні, старші класи приходять самі. І з’їдають все, що наготоване за цілий день", - каже директорка Луцького ліцею №27 Вероніка Захарчук.

Вероніка Захарчук

Як в Україні вирішили оновити систему шкільного харчування

Понад 60 років в Україні не оновлювали норми харчування школярів. Про збалансовану дієту мало хто думав. Врешті, щоб зробити раціон учнів кориснішим, 2019 року стартувала реформа здорового харчування. Ініціативу очолила перша леді країни – Олена Зеленська.

"Завданням тоді стояло просто наситити організм і дешево це зробити. Моя мама глибоко переконана, що без супу ріденького в житті прожити не можна і цей суп заїдається великою кількістю хліба", - каже експерт з питань організації та розвитку шкільної освіти Сергій Дятленко.

У школі в Києві три роки тому перейшли на здорове харчування

Відомий шеф-кухар Євген Клопотенко отримав, як він сам зізнавався в інтерв’ю, найнезвичніше замовлення: розробити нове меню для українських шкіл. Так у списку з’явилися шпундра, банош, львівський сирник.

"І от такі блюда, спочатку дітям було важко звикнути і питали, що це таке? А тепер, якщо рибний день, то риба "Бешамель" йде одразу", - каже директорка спеціалізованої школи №127 у Києві Людмила Сидоренко.

У київській школі перейшли на новий раціон три роки тому. Спершу для дітей та батьків провели кілька лекцій про важливість корисної їжі. Поступово з буфетної продукції зникли сухарики та чипси. Приміщення їдальні перетворили на сучасну комфортну залу, а для кухарів закупили нове обладнання. Щоб визначити, які страви смакують школярам більше, тут запровадили систему "шведського столу". Щоденно шкільна їдальня годує близько семисот учнів.

Шкільна їдальня

"Є такі діти, які кажуть, що несолодке. Але таких мінімум. На сіль взагалі реакції немає. Не чула, щоб жалілись, що недосолене", - каже медсестра з дієтичного харчування Катерина Дмитрів.

Через зміну системи харчування зросла і вартість

Заміна борошна на овочі та корисні крупи, відмова від шкідливих сосисок на користь мітболів позначилася на вартості їжі.

"130 гривень виходить на цілий день. Якщо врахувати, що дитина кожен день ходить, тим паче, в мене їх двоє, тому звісно по гаманцю це не так приємно.. Більше працюємо для цього", - каже мама школярів Олена Сахненко.

Перейти на здорове харчування мали б усі українські школи ще 2022 року. Пригальмувала процес інтеграції нового меню повномасштабна війна. Та вже у жовтні цьогоріч Кабмін затвердив стратегію, що передбачає зміни у шкільних їдальнях. У концепції врахували модернізацію харчоблоків, кваліфікацію працівників та пропагування здорового способу життя.

Аби шкільне харчування змінювалось реально, а не формально – за цим стежитимуть фахівці.

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Нагадаємо, чи можна у школах влаштовувати вибіркове частування та збирати гроші з батьків.

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