Мітинги на підтримку України у США: що кажуть американці про політику Трампа

У США прокотились мітинги на підтримку України. Люди нагадали, хто почав війну та хто є диктатором.

Вихідними мітинги на підтримку Україні прокотились і американськими штатами. Присвячені вони початку повномасштабного вторгнення. У час, коли США вагаються щодо підтримки України у війні, американці і українці, які там живуть - виступають проти дій нової влади.

Власна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко побувала на проукраїнському мітингу у Вашингтоні.

Третю річницю повномасштабного російського вторгнення Вашингтон зустрічає у ситуації повної невизначеності. Адміністрація Дональда Трампа на повному ходу змінює принципи у зовнішній політиці. І для багатьох американців підтримка України тепер вже не просто вияв людяності, це засіб збереження демократії у власній країні.

У натовпі під меморіалом Лінкольна, що огорнутий жовто-синіми прапорами - багато американців, які не мають кровного звʼязку із Україною. Джон із Деніелом вийшли на мітинг із саморобними плакатами, що унаочнюють, хто у світі диктатор, а хто - визволитель. За мотивами висловлювання президента Трампа, який диктатором назвав Володимира Зеленського.

Джон та Деніел вийшли підтримати Україну

"Я взяв із собою племінника, щоб він мав цей досвід - стояти за правду. Він прекрасно розуміє, що відбувається в Україні", - каже американець.

"Я думаю, що відбувається геноцид, це неправильно. В України є право захищатися. І ми прийшли сюди, щоб якось вплинути", - додає хлопчик.



Як вплинути на владу - ключове питання. Проукраїнські мітинги цими вихідними пройшли у багатьох американських шататх. Не мовчати - це єдиний спосіб боротьби, який мають американці.

"Трамп усім бреше. І ми не можемо повірити, що республіканська партія просто слідує за ним, нічого не говорячи і дозволяє цьому всьому продовжуватися, сподіваючись, що воно якось само закінчиться", - каже учасниця акції.

Але протести американців - чи проти внутрішньої, чи проти зовнішньої політики адміністрації Трампа - наразі не надто чисельні. Республіканці насолоджуються медовим місяцем після того, як здобули абсолютну владу - у Білому домі і Конгресі. Цього року на проміжних виборах переобиратимуть незначну кількість сенаторів, яка суттєво не змінить розстановку сил. Оновлення законодавчого органу можливе лише 2026.

На відміну від попередніх років, обережні американські політики про всяк випадок не прийшли на мітинг на підтримку України. А от чинні посли усіх європейських країн зібралися, щоб підтримати у цей складний час.

"Насамперед, агресор - це Росія, це нічим не спровокована війна проти України, проти свободи, проти наших цінностей і проти всього, що ми як Європейський Союз підтримуємо", - каже посол ЄС у США Йовіта Неліупсієне.

Пані посол України у США Оксана Маркарова, виступаючи на мітингу, висловлюється максимально коректно на адресу американських партнерів, від яких залежить майбутнє постачання зброї. І згадує про те, що біля місця проведення українського мітингу помічені автівки із російськими дипномерами.

Акція на підтримку України

Українці на мітингу у цей момент вирішують взяти ситуацію у свої руки, і поскандувати улюблену народну футбольну кричалку: "Путін ху**о!"

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 14:00 24 лютого. Мітинги на підтримку України в США! Київщина в перші дні вторгнення!

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