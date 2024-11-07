Митники паразитують на бюджетних грошах: прізвища тих, хто оформив собі інвалідність

239 співробітників митниці оформили собі інвалідність від початку 2022 року.

Виплати пенсій для вітчизняних чиновників – це завжди болюча тема для нашого суспільства, але саме зараз це питання стало гострим як ніколи. Адже поки мільйони звичайних українців отримують від Пенсійного фонду невеликі подачки, державним мужам платять десятки, а подекуди сотні тисяч гривень пенсії на місяць.

Начальник відділу Харківської прокуратури Олександр Шевченко задекларував 1,21 млн грн пенсійних виплат (101 тис. грн), а заступник прокурора Рівненської області Валерій Патрикей – майже 1,4 млн грн пенсії (116,35 тис. грн).

Виявлення великої кількості пенсіонерів та інвалідів серед діючих прокурорів вже дало свій результат. На фоні національного гніву у відставку подав генеральний прокурор Андрій Костін.

Андрій Костін / Скриншот із відео Хапуга UA

Далі було більше. Пенсії у діючих чиновників, як виявилося, стали швидше тенденцією, аніж винятком. Тому ця токсична історія опинилася на столі у президента. Хапуг, які паразитують на бюджеті воюючої країни, особливо багато серед податківців та митників – натякає глава держави

“Є сотні таких фактів очевидно необґрунтованих інвалідностей у посадовців митниці, податкової, в системі Пенсійного фонду, в місцевих адміністраціях”, — заявив президент у вечірному зверненні

Однак хто саме ці люди ? Скільки їх та на яких підставах вони отримують пенсію? З’ясовує проєкт Хапуга.UA.

Після заяви Президента у деяких відомствах почались невеликі чистки. Лихоманка звільнень зачепила спочатку податківців. Митарів-інвалідів вичисляли за принципом адаптованим під закони воєнного часу

“Подейкують, що ДПС за два дні підняла всі матеріали щодо особів з керівництва, в тому числі регіонального, що оформились інвалідами після 24.02.22 року”, — повідомив Данило Гетьманцев, голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики

В результаті такої чистки добровільно-примусово звільнилося 16 податківців.

“Питання закрите. Вольове рішення прийняли 16 осіб. Очікуємо аналогічної інформації від інших органів з відання Комітету: ДМСУ, БЕБ, Держфінмон”, — зазначив Гетьманцев.

Однак інші органи з відання його комітету не поспішають публічно позбуватись тих, хто оформив собі інвалідність після початку великої війни. Митники – не виключення

Це – начальниця відділу по роботі з персоналом Координаційно-моніторингової митниці Світлана Хімченко. Не питайте чому ми записуємо її в машині та тим паче звідки у неї кошти на “Шанель” та Мерседес.

Все це – інша історія, яку ми згодом вам покажемо. Сьогодні ж обійдемося її відповіддю на запитання про її колег, які почали отримувати пенсію після початку великої війни

“Їх всіх перевірили відповідно до запиту ДБР і всіх служб. Я не можу давати відповіді вам. – є такі які оформили їх у 2022 році? – ні, немає таких взагалі ні одної людини”, — стверджує Хімченко.

Світлана Хімченко / Скриншот із відео Хапуга UA

Можливо, серед співробітників Координаційно-моніторингової митниці і дійсно немає підозрілих людей з інвалідністю. Тут доведеться повірити на слово. Однак загалом у системі Держмитслужби таких людей чимало. Проект “Хапуга.UA” отримала ексклюзивний документ:

“В апараті Держмитслужби та її територіальних органах кількість посадових осіб, яким встановлено інвалідність складала:

станом на 31 грудня 2021 року 539 осіб, з них 358 чоловіків;

станом на 01 жовтня 2024 року 778 осіб, з них 560 чоловіків”.

Тобто, 239 співробітників митниці оформили собі інвалідність від початку 2022 року. Однак їхні дані нам не надіслали, не зважаючи на запит. Що ж, ми не опустили руки, а дослідили сотні декларацій вітчизняних митників і самостійно знайшли кілька доволі одіозних осіб, які почали отримувати пенсію у 2022 році.

Отже, почнемо з Хмельниччини, де мабуть скупчення чиновників пенсіонерів на квадратний метр найбільше в Україні. Начальник Хмельницької митниці Іван Бережнюк – в їх числі.

Він почав отримувати пенсію у 2022 році. За рік ця сума склала 280 тисяч гривень. Минулого року це було 250 тисяч.

Ми спочатку подумали, що тут якась зрада. Але причина, по якій Бережнюк почав отримувати пенсію, це досягнення пенсійного віку.

Анатолій Комар, який є начальником Енергетичної митниці також пенсіонер у свої відносно молоді роки. Свої перші виплати він отримав лише минулого року. Вони склали 250 тисяч гривень. Митник пояснює: є не інвалідом, а ветераном СБУ:

“Це в мене пенсія не по інвалідності, а по вислузі років. Ну я в СБУ працював більше 20 років, не по інвалідності”.

Начальник Херсонської митниці та митниці в Автономній республіці Крим – Володимир Кравченко також свою першу пенсію отримав у 2022 році. Небагато — 25 000 грн. А от вже за минулий рік ця сума склала 140 тисяч. Додзвонитися до нього не вийшло. Працює “віддалено”, тобто з дому.

Загалом серед начальників регіональних митниць є ще два пенсіонери. Це – Євген Скібіцький, начальник Кропивницької митниці та Дмитро Дорофій – начальник Черкаської.

Ці добродії на пенсії вже щонайменше 6 та 9 років відповідно. Але нас цікавлять більше ті, хто оформив інвалідність після початку великої війни. Одним із таких є Ігор Вісьтак. Це екс-начальник Волинської митниці, а нині – заступник начальника митного поста “Львів-Аеропорт” Львівської митниці. Його перша пенсія з’явилася в 2022 році. Це 25 тисяч. А от минулого року ця сума вже склала 63 тисячі. Пан Ігор не захотів уточнювати на яких підставах її отримує.

Ще один свіжий пенсіонер це знову ж таки співробітник Львівської митниці Андрій Тарас. Він почав отримувати пенсію минулого року. 39 тисяч гривень за рік. Андрій Теодорович також не зміг пояснити свою пенсію.

Здавалось би, на такі випадки повинен хоч якось критично відреагувати очільник Львівської митниці Андрій Кузнік. Але він натякнув, що звільняти пенсіонерів навіть у випадку виявлення фальшивості їхньої пенсії ніхто поспішати не буде:

“Якщо інформація про неправомірне отримання інвалідності нашим працівником дійде до Львівської митниці, то ми проведемо перевірку. Побачимо чи взагалі його діяльність у Львівській митниці стосується того, що він неправомірно отримував інвалідність”.

Скриншот із відео Хапуга UA

Цей тон, схоже, заданий і по всій вертикалі Держмитслужби. Схоже, що керівництво Митниці не зацікавлене у тому, щоб оперативно реагувати на тривожні дзвіночки щодо своїх підлеглих. А такі є, і один із них подає Андрій Дзюба – уже екс-начальник управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Рівненської митниці.

Влітку цього року НАБУ викрило Дзюбу на систематичному хабарництві. За даними слідства за рік він міг отримати 270 тисяч доларів хабарів. Це – не завадило, а можливо і посприяло йому почати отримувати з бюджету пенсію. В 2023 році Дзюба задекларував 180 тисяч гривень пенсійних виплат. Зв'язатися із паном Дзюбою не вийшло. Під час обшуків у нього забрали телефон, тому чому він почав отримувати пенсію – це загадка.

Здавалось би, ці та інші випадки з набуттям пенсії та інвалідності потребують щонайменше моментальної, публічної та навіть кадрової реакції збоку відповідальних осіб митниці. Однак наразі виглядає так, що Держмитслужба вперто не бачить підозрілих пенсіонерів, а може не хоче бачити?

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Митники ПАРАЗИТУЮТЬ на бюджетних грошах! Прізвища тих, хто оформив собі інвалідність | Хапуга.UA

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