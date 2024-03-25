Миттєвий ракетний удар по Києву: експерт про версію з балістикою і "привітання" РФ для СБУ

Генерал-лейтенант розповів, чим саме можна захистити міста від російської балістики.

Після ранкового удару по Києву, експерти з’ясовують: чим саме РФ атакувала місто. Адже вибухи у столиці пролунали через декілька секунд після увімкнення сигналу повітряної тривоги.

Уламки у чотирьох районах

Над Києвом збили дві балістичні ракети, які були запущені з окупованого Криму.

Після себе один уламок ракети залишив величезну вирву у приватному секторі Києва у Солом’янському районі, а у Печерському – зруйнував триповерхову будівлю Київської державної Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.

Руйнування у центрі Києва

На щастя обійшлося без загиблих, поранення отримали десятеро людей. Уламки від ракет також впали у Дарницькому та Голосіївському районах.

Руйнування в Києві внаслідок ракетної атаки 25 березня / Фото: Київська міська військова адміністрація

"Циркон" чи "Онікс"?

Експерти погоджуються, що обидві ракети були балістичними, бо долетіли до Києва за лічені хвилини. А ось чи це були потужні північнокорейські ракети, чи російський "Циркон", мають визначити фахівці після збору та вивчення уламків.

"Гадаю, що це може бути, як "Циркон", так і "Онікс", або ж вдосконалена північнокорейська балістична ракета. Тут вже слово за експертами, які мають відшукати та вивчити уламки ракет. Гадаю, що вони є у знищеній будівлі на Печерську. Нагадаю, що місто вже обстрілювали ракетами "Циркон" і потрібно робити відповідні висновки, адже ворог знову може використати ці ракети", - розповів сайту ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника Генерального штабу (2006-2010 рр).

Що було ціллю для ворога?

Експерт також назвав можливу ціль, яку ворог планував уразити у Києві. Обидві ракети летіли до центру столиці.

"Сьогодні день Служби безпеки України. Тому, думаю, що у такий спосіб РФ намагалася "привітати" співробітників СБУ. Гадаю, це одна з причин нанесення такого ракетного удару", - зазначає Ігор Романенко.

Вирва від уламку ракети в Києві

Що потрібно для збиття таких ракет?

Експерт додає, що в даному випадку вдало відпрацювала ППО. Але не виключає повторних атак подібними ракетами по Києву.

"Щоб знищувати такі балістичні ракети ще на підльоті до столиці нам потрібна більша кількість потужних зенітно-ракетних комплексів з протиракетними можливостями або ж літаки-винищувачі п’ятого покоління. Літаки п’ятого покоління можуть ефективно збивати балістичні ракети. Це можуть робити, як винищувачі п’ятого покоління Gripen так і американські. Але нам, на жаль, не дають F-16 середньої модернізації. Що вже казати про моделі п’ятого покоління. На жаль, маємо, те, що маємо", - підсумовує Ігор Романенко.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав про ракетну атаку на Київ: в КМВА оновили дані про наслідки (фото).

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