Мюнхенська конференція: які заяви пролунали перед переговорами в Женеві

Президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції / © Associated Press

На безпековій конференції у Мюнхені відбулися фінальні зустрічі представників України з політиками США та Європи перед переговорами в Женеві, де 17-18 лютого втретє зустрінуться українська, американська та російська делегації. У цьому контексті увагу привертали виступи президента України Володимира Зеленського, держсекретаря США Марко Рубіо та лідерів європейських країн.

Про все найцікавіше, що відбувалося в Мюнхені, йдеться у сюжеті ТСН.Тиждень.

Головний світовий форум із безпеки в Мюнхені — місце збору керівників держав та урядів, політиків, військових та експертів. Втім, тут не ухвалюють рішень і відсутні офіційні протоколи. Та саме в цей час і в цьому місці найчіткіше промацується пульс світової безпеки. І цього року він явно тривожний і прискорений — і не тільки через російську війну проти України.

Трансатлантична напруга

Із відчутною нервовою напруженістю в Мюнхені чекали на американську делегацію, очолювану держсекретарем США Марко Рубіо. В Європі досі ошелешені минулорічним виступом віцепрезидента Джей Ді Венса, який буквально потоптався по всьому, що раніше входило в поняття «колективний Захід».

З виступу Рубіо присутні сподівалися зрозуміти, чи продовжать американці гучний процес розлучення із Європою.

Дражливості додавало й те, що в перший день форуму Рубіо в останній момент не з’явився на зустріч із європейцями — на так званий Берлінський формат. Пояснив це щільністю свого графіка. Хоча для німецького канцлера час таки знайшов — і там говорили про Україну.

Момент, коли європейці розслабилися і видихнули, настав, коли держсекретар США вийшов на сцену і сказав, що Сполучені Штати та Європа належать одне одному. Також він називав європейців друзями, а Європу колискою Сполучених Штатів.

«Хоч на іншому континенті, ми завжди будемо дитям Європи», — говорив Рубіо.

При цьому він радив європейським друзям трошки помінятися — перестати боротися зі змінами клімату, обрізати міграційні потоки, навчитися заробляти гроші та і себе захищати. От тоді й буде трансатлантичне дружба.

«Насправді ми глибоко переймаємося. Ми щиро переймаємося вашим і нашим майбутнім. І якщо ми інколи не погоджуємося, то тому, що ми дуже турбуємося про Європу, з якою ми пов’язані не лише економічно чи військово. Ми пов’язані духовно і культурно. Ми хочемо, щоб Європа була сильною. Ми віримо, що Європа має вижити», сказав держсекретар США.

Ці словами американського гостя прокоментував Вольфганг Ішингер, президент Мюнхенської конференції з безпеки.

«Я не впевнений, чи почули ви зітхання полегшення в цій залі, коли ми щойно слухали ваше послання, я б сказхав, про заспокоєння і партнерство», — сказав він.

Україна на захисті Європи

Із подякою, шармом, і водночас дуже прямо звернувся до партнерів президент України Володимир Зеленський.

Він визнав зусилля європейських партнерів по закупівлі американських ракет ППО, але вказав на загрозливі затримки з поставками. При цьому розповів, як дивом вдалося уникнути катастрофи: ракети надійшли в четвер, а в ніч на неділю їх всіх вистріляли, відбиваючи масштабну комбіновану атаку росіян

«Місяці — щоб отримати HIMARS. Місяці — щоб отримати танки. Роки — щоб отримати літаки. Усе це займало час. І це не робило ситуацію легшою ні для кого. Бо на війні час належить самій війні і вона використовує його проти людей», — говорив Зеленський.

Він згадав дещо цинічне, але очевидне спостереження президента Мюнхенської конференції Вольфганга Ішингера про те, що поки українці захищаються, рівень загрози для Європи нижчий. Український президент заувжив, що ці слова важко назвати «стратегією», оскільки українці — не термінатори, вони люди, і вони гинуть.

«Українська армія — найсильніша армія в Європі. Завдяки нашим героям. І я вважаю, що просто нерозумно тримати цю армію поза НАТО. Але принаймні нехай це буде ваше рішення, друзі, а не рішення Путіна, будь ласка», — наголосив Зеленський.

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен у своєму виступі наголосила, що союзники самі зв’язують Україні руки у цій війні накладеними обмеженнями щодо використання західної зброї для ужарів по Росії.

«Ми ведемо цю дискусію вже кілька років. І досі її ведемо. Протягом останніх трьох років на цій конференції я постійно запитую: чому ми не надаємо їм ту протиповітряну оборону, яка їм необхідна? І всі лише знизують плечима. Ми точно знаємо, що потрібно надати — зокрема, звісно, і членство в НАТО», — сказала вона.

Тим часом Зеленський нагадав, що американці частіше вимагають поступок від України, а не від Росії

«Я вас почув», — сказав українському президентові держсекретар Марк Рубіо перед зустріччю, на якій йшлося, зокрема, про тристоронні переговори, наступний раунд який відбудеться у вівторок у Женеві.

Як відомо, керівником російської делегації знову буде помічник президента РФ, любитель історичних байок Володимир Мединський. Тож особливих очікувань від переговорів ніхто не має.

«Ну хіба Путін серйозно до цього ставиться? Він знову надсилає на переговори в Женеву цього „історика“, який розповідає про те, як все розвивалося ще від шведів чи щось подібне», — сказав генсек НАТО Марк Рютте.

Попри це Зеленський просто із Мюнхена зателефонував американським переговорникам Стіву Віктоффу і Джареду Кушнеру.

Made with Ukraine

Поряд із розмовами під час Мюнхенської конференції відбувалися й конкретні дії — зокрема, на першому спільному виробництві українських дронів у Німеччині. Тут уже збирають багатоцільовий дрон Linza.

Перший виготовлений безпілотник показали президенту України та міністру оборони Німеччини. Ці дрони вже застосовують на фронті. Вони придатні для бойових операцій та розвідки. За рік тут обіцяють виготовити 10 тисяч таких безпілотників.

У спільній компанії українського виробника Frontline Robotics та німецького Quantum Systems працює багато українців. Тож написи дублюються німецькою і українською, присутні прапори обох країн, і саме українець тут визнали «працівником місяця».

Як повідомив президент Зеленський, представники українських збройових компаній підписують угоди та меморандуми про співпрацю — цього року мають відкрити 10 спільних виробництв української зброї в Європі. Можливо, завдяки цьому новому міністру оборони України Михайлу Федорову на останньому засіданні «Рамштайну» вдається рекорд — 38 мільярдів доларів фінансування на військову допомогу Україні.

На жаль, спільні підприємства з європейцями поки не наблизили нас до отримання так потрібних далекобійних ракет, зокрема німецьких Taurus/

«Щодо ракет Taurus ми поки не маємо рішення від німецької сторони. Діалог із Німеччиною, як і з іншими партнерами, передбачає пошук певного балансу. Я не можу обрати все. Звісно, під час війни я хотів би обрати все, але не можу цього зробити», — сказав український лідер.

Промовистий шолом

Зворушливою стала поява на полях Мюнхенської конференції скелетоніста Владислава Гераскевича. До Мюнхена він приїхав із Мілану, де претендував на Олімпійську медаль. Владислав вшанував вбитих Росією українських спортсменів на своєму шоломі і за це був дискваліфікований. Тут усі знають про цю несправедливість і привітали спортсмена стоячи і оплесками. До гостя «Українського ланчу», організованого Фондом Віктора Пінчука, вишикувалася ціла черга охочих сфотографуватися.

З рук президента України просто в Мюнхені Владислав отримав державну нагороду — орден Свободи. Він подякував і поклав нагороду шолом із портретами загиблих спортсменів, пам’ять яких він хотів вшанувати під час олімпійських змагань. Це їхня спільна нагорода

«Зараз весь світ говорить про цих людей, про цих чудових спортсменів, про цих дітей, які були вбиті російськими ракетами. Всі говорять про причини, чому вони загинули. І зважаючи на ті інтерв’ю, які я бачив рідних, близьких, вони щиро вдячні за те, що їх дітей пам’ятають, їх близьких пам’ятають», — сказав Владислав Гераскевич.

Ще одним урочистим моментом цього форуму стала нагорода Мюнхенської конференції «хороброму українському народу». Хоча краще би «вручили» зброю зі складів, включно із ракетами «Таурус» і «Томагавк». А нагороду можна віддати хоробрим партнерам як визнання за те, що дали зброю.

Бо єдиний переконливий аргумент для кремлівського диктатора що схилить його до миру — повністю забезпечена зброєю українська армія.

Нагадаємо, премію імені Евальда фон Клейста, яку організатори Мюнхенської конференції з безпеки щорічно вручають за внесок у міжнародне співробітництво та вирішення конфліктів, цього року було присуджено українському народу. Українців нагороджено «за мужність, самопожертву та непохитну рішучість захищати свою свободу та свободу всієї Європи».