"Мій син лежить в трьох мішках": на деокупованій Херсонщині лише зараз можуть перепоховати жертв росіян

На Херсонщині правоохоронці чи не щодень у різних місцях проводять ексгумацію останків цивільних, що загинули від ворожих обстрілів, вбиті або закатовані росіянами. За фактом кожної смерті прокурори збирають кримінальні справи, аби докази російських злочинів в майбутньому розслідувати в міжнародних судах, йдеться в ТСН.

Поруч з білою хатинкою у селищі Садок між деревами могила і два хрести. “Це мій син тут, йому 20 грудня мало виповнитися 30”, - розповідає місцева мешканка.

Її сина звали Миколою, він загинув разом із товаришем Сергієм, в двох їх і поховали. Зробили це на власному подвір'ї, бо пересуватися тоді селом - росіяни не давали. Зараз останки під наглядом поліцейських, судмедекспертів, прокурори перепоховають на кладовище. Хлопців ховали частинами, тіла сильно понівечені.

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Вони загинули неподалік під руїнами сусідського будинку, в якому жили окупанти. Коли росіяни відходили вирішили дім підпалити. Микола разом із Сергієм кинулися гасити сусідське обійстя, але не знали: росіяни навмисне замінували будинок. Вибух стався на очах у батька Миколи. “Ми виходимо, і позаду мене пішов вибух. Я кричу: Коля! Я думав він в дворі, і тоді ми вже зрозуміли, що він підірвався”, - розповідає чоловік.

Рвонуло так, що від цегляної двоповерхової будівлі не уціліло нічого. Тоді на пошуки кинулось чи не все село, руками люди розбірали завали. “Мій син в трьох мішках. Я не впізнала його. Пів людини: пів тіла, пів руки, пів голови. По шматочках збирали”, - розповідає жінка.

Після ексгумації останки обстежують судмедексперти, а правоохоронці фіксують все на камеру. “Документуємо військові злочини, які вчинені військовими Російської Федерації. Зараз було проведено в цьому кримінальному провадженні ексгумацію для встановлення причин смерті. В подальшому - документування, щоб ці докази були направлені в тому числі до міжнародних судів”, - констатує прокурор Херсонської обласної прокуратури Віталій Істомін.

Натепер, після деокупації Херсонщини правоохоронці вже виявили 127 тіл цивільних. Загиблі від обстрілів, вбиті, закатовані. В цій області росіяни як і скрізь наробили лиха. “Вони нас обстрілювали, а потом казали що то вас українці обстрілюють. Отак. Вони по дворах ходили, крали людей. Де що по хатах було - забирали”, - кажуть місцеві.

Останки Сергія та Миколи перепоховали в трунах за правилами. На прощання прийшло чи не все село. Єдиний хто ще не знає про цю страшну смерть - трирічний син загиблого Миколи. “Він батька чекає з роботи. Психологи сказали, що ми маємо йому казати, але поки ми не змогли. Він до нього дуже прив'язаний”, - каже вдова Сергія.

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