"Мій зять виїжджає законно": ексдепутат Євген Червоненко відреагував на скандал навколо вілли у Женеві

Після появи інформації про те, що начебто зять екснардепа Євгена Червоненка Олексій Кавилін під час війни, у липні цього року був зафіксований на віллі російського підсанкційного олігарха В’ячеслава Кантора в Женеві, ситуацію для ТСН.ua коротко прокоментував безпосередньо Євген Червоненко.

Нагадаємо, про ймовірне перебування колишнього керівника управління Державної фіскальної служби в Київській області Олексія Кавиліна на вищезазначеній віллі повідомила "Українська правда" в своєму журналістському розслідуванні.

Євген Червоненко в коментарі для ТСН.ua висловився про ситуацію наступним чином: "Я не хочу коментувати цю безглуздість. Мій зять працює, служить та виїжджає законно. Ніяких коментарів щодо моєї родини не буде. Я у відрядженні, виконую свій борг, не дивлячись на свої 63 роки. Чи був він, чи не був – ніхто не відповість. Він десь порушив закон? Ні. Вся моя родина тут, в Україні. Я прийняв рішення мовчати та виконувати свій борг. Про інше поговоримо після війни".

При цьому Євген Червоненко на уточнююче питання про те, чи знає він Кантора, відповів нам так: "Десятки років. Кантор дуже багато допоміг Україні. За гроші Кантора, а не за гроші України проводились пам'ятні заходи на 65-ту та 70-ту річниці трагедії Бабиного Яру. Кантор – відома в світі людина. Він постраждав як в Росії, так і в Європі. Кому яка справа? Що, я можу перекреслити 30 років і сказати, що я його не знаю? Ви знаєте, скільки орденів у Кантора? "

На питання про те, чи відповідає дійсності інформація про те, що начебто він, Євген Червоненко, має відношення до Головного управління розвідки, Червоненко відповів нам так: "Я знаю, що військовослужбовець. Зрозуміло? Я маю відношення до України, я – її громадянин, я люблю цю країну".

Своєю чергою, в Головному управлінні розвідки Міноборони ТСН.ua повідомили, що інформацію про тих, хто має до них відношення чи не має відношення не коментували та не будуть цього робити.

"Обговорювати під час війни те, хто та в якому статусі працює зі спецслужбами – ми вважаємо це недоречним", - відповів нам представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

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