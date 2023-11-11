Як Україні зберегти допомогу США: три варіанти розвитку подій, які не обов'язково про цілковиту перемогу

Наразі існує як мінімум три варіанти розвитку подій. Проте навряд чи Києву треба сподіватися, що до 17 листопада, коли спливає дедлайн ухвалення Конгресом США бюджету на 2024 рік, американські законодавці проголосують і допомогу Україні.

На Заході знову звучать заяви про тривалу війну Росії проти України. Генсек НАТО Єнс Столтенберг вкотре сказав, що треба бути готовими до довгого шляху. Канцлер Німеччини Олаф Шольц також заявив, що війна може тривати дуже довго, додавши, що це не привід для песимізму. Чого не скажеш про президента Чехії Петра Павела, який вважає, що переговори між Києвом і Москвою можуть початися вже у 2024 році, бо Україна навряд чи отримає військову перевагу, а час радше грає на користь Росії.

За даними естонської розвідки, російські окупаційні сили заволоділи ініціативою в Луганській і Донецькій областях, атакуючи на лінії Авдіївка-Мар'їнка та Куп'янськ-Сватове. Хоч українська оборона мужньо тримає удар, не виключається захоплення Авдіївки, якщо ворог продовжить перекидати туди свої значні сили. Водночас британська розвідка констатує, що Росія втрачає здатність утримувати базову оборону на своїй величезній території, перекидаючи ЗРК із віддалених регіонів, бо минулого тижня втратила чотири С-400.

За інформацією Bloomberg, до березня 2024 року ЄС не зможе передати Україні обіцяний мільйон артилерійських снарядів (наразі Київ отримав лише 30%), натомість Росія наростила власне виробництво й на 2024 рік планує вийти на близько 2 млн снарядів на додачу до поставок із Північної Кореї. Пентагон вже вимушений обмежувати об’єм військової допомоги Україні, бо має в запасі лише $1 млрд, а Конгрес так і не виділив гроші на допомогу Україні на 2024 рік.

Тим часом 17 листопада спливає дедлайн, відведений американським законодавцям на ухвалення федерального бюджету на 2024 рік, інакше "шатдаун" – зупинка роботи всіх держустанов. Чи встигне Конгрес США ухвалити бюджет та чи буде там передбачена допомога Україні, проти чого категорично виступають трампісти? ТСН.ua розкаже в цьому тексті.

Трампісти проти всіх: допомозі Україні бути, але пізніше

Політична передвиборча криза в Америці не вщухає. Ще наприкінці вересня Палата представників Конгресу США схвалила тимчасову бюджетну резолюцію на 45 днів, щоб уникнути "шатдауну". Допомога Україні там передбачена не була. Проте всі сподівалися, що до 17 листопада демократам і республіканцям вдасться домовитися. Адже в заручниках опинилася не лише Україна, а й цілий американський бюджет. Якщо його не ухвалять, федеральні службовці підуть у вимушені відпустки, припиниться функціонування соцпрограм, а понад 2 млн військовослужбовців не отримуватимуть зарплату.

Дійшло навіть до відставки спікера Палати представників Кевіна Маккарті, який не зміг виконати вимог трампістів (їх у лавах республіканців 20-25 осіб). Саме вони продовжують виступати за припинення подальшої допомоги Україні, іноді пов’язуючи це з вимогами, які просто неможливо виконати. Після загострення подій на Близькому Сході й початку війни Ізраїлю проти ХАМАСу, коли Палата представників вже отримала нового спікера з лав трампістів Майка Джонсона, Адміністрація Байдена запропонувала об’єднати допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню, а також посилення безпеки на кордоні з Мексикою в спільному пакеті на $106 млрд.

Натомість Палата представників проголосувала окремий законопроєкт про допомогу Ізраїлю на $14,3 млрд, який вже заблокував Сенат, де у демократів більшість. Проте, навіть якби він пройшов, навряд чи цей закон набув би сили, адже президент Байден пообіцяв його ветувати. Й чим ближче до делайну, який спливає 17 листопада, коли законодавці мають ухвалити федеральний бюджет на наступний рік, тим більше в американських ЗМІ з’являється заголовків про все ж таки можливий урядовий "шатдаун", хоч Майк Джонсон і закликає йому "довіритися", бо він "має план" виходу з кризи", який представлять за кілька днів.

Здається, що Конгрес у глухому куті. Й так виглядає, що до 17 листопада, якщо законодавцям таки вдасться ухвалити федеральний бюджет на наступний рік, грошей для Києва там передбачено не буде. Проте не треба думати, що допомога Україні з боку США взагалі припиниться. За її продовження є більшість голосів у Палаті представників і Сенаті. Головна проблема – як її проголосувати: окремо чи в пакеті з іншими питаннями. Республіканці наполягають на поєднанні допомоги України з грошима на зміцнення кордону з Мексикою в одному пакеті. Допомогу ж Ізраїлю пропонують винести окремо, як і по Тайваню, проти чого категорично налаштовані демократи.

Гарячі дебати: законодавці сваряться, чи підтримувати Україну

На третіх дебатах номінантів у кандидати в президенти від Республіканської партії в Маямі 9 листопада було гаряче. Обговорювали переважно зовнішню політику, що незвично для США й такого роду зібрань, де фокусуються переважно на темах, які хвилюють саме американців та їхній гаманець. На відміну від республіканця Вівека Рамасвані, який назвав Україну недемократичною, приправивши це "процвітанням нацизму" (за що його штабу довелося потім виправдовуватися – ред.), інші дуже обережно, але переважно були на боці України.

Колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі висловилася за подальшу підтримку України, але не грошима, а зброєю. Губернатор Флориди Рон Десантіс натомість вважає, що саме європейські країни мають збільшити свою допомогу Україні, проте покласти край цій війні все ж варто (але Десантіс не каже як – ред.). Лише сенатор Тім Скотт заявив, що США мають і надалі підтримувати Україну, бо це їхній життєво важливий інтерес. Дональд Трамп, який обіцяє закінчити повномасштабну війну Росії проти України за 24 години, участі в дебатах не брав. Хоча саме він вважається основним кандидатом від Республіканської партії на виборах в листопаді 2024 року, якщо суд не визнає його винним за численними статтями обвинувачення, й його не усунуть із передвиборчих перегонів.

Гаряче цього тижня було й у Конгресі, де за сварками щодо бюджету мало хто помітив слухання щодо націнтересів США за участі законодавців та урядовців. Так, наприклад, сенатор-демократ Джефф Мерклі заявив, що "викинути Україну за борт" американської підтримки було б однією з найбільших зовнішньополітичних помилок цілого покоління, яку можуть зробити законодавці США. Заступник держсекретаря США Джеймс О’Браєн поділяє цю думку, додаючи, що, захопивши Україну, Путін почне дивитися на країни Балтії, Польщу та інших ключових союзників.

Проте, звичайно, не всі на слуханнях поділяли ці думки. Сенатор-республіканець Марко Рубіо, а таку думку висловлюють багато його однопартійців, наголошує, що у нього питають виборці, чому США досі вкладають гроші в Україну. "Ми не погоджуємося з тим, що робить Путін, але у нас є інші речі всередині країни та в інших частинах світу, які також важливі, включаючи Китай і Близький Схід", - сказав Марко Рубіо.

Водночас на конференції Atlantic Council того ж дня сенатор-республіканець Піт Рікеттс різко розкритикував своїх однопартійців, порівнявши Путіна з Гітлером: "Якщо Путін досягне успіху в Україні, а потім вирішить вторгнутися в країни Балтії, це буде Третя світова війна, й ваші сини воюватимуть в Європі". Сенаторка-демократка Джин Шагін додала, що для США поразка України – це не варіант, бо Китай, Іран і терористичні групи, такі як ХАМАС, який хоче знищити не лише Ізраїль, а й США, наберуться сміливості.

Подальша допомога: що буде далі за найгіршого варіанту

Вже майже два тижні в Україні й на Заході обговорюють інтерв’ю головкома ЗСУ Валерія Залужного для The Economist. За 5 місяців від початку контрнаступу Сили оборони України просунулися вглиб щонайбільше на 17 км. Війна, за словами головкома, стає позиційною, на кшталт Першої світової. Україні вкрай потрібна високотехнологічна зброя перемоги. Проте в Європі навіть не можуть виробити обіцяний мільйон снарядів, а у Вашингтоні все більше точаться суперечки про здатність України виграти цю війну. Й це на тлі того, що після своїх президентських "виборів" 17 березня 2024 року Путін майже напевно оголосить ще одну велику хвилю мобілізації, а Іран та Північна Корея продовжать підтримувати Росію.

На Заході чомусь майже не говорять про успішний контрнаступ Сил оборони України саме на морі, що змусило ЧФ РФ чкурнути зі Севастополя. Натомість, як пише відома американська історикиня, письменниця й журналістка Енн Епплбом у своїй статті для The Atlantic, частина республіканців проти подальшої допомоги Україні через своє збочене бажання побачити поразку президента Байдена, а інша – через страх, що Україна не зможе перемогти.

Вище ТСН.ua вже зазначив, що навряд чи до 17 листопада, коли спливає дедлайн ухвалення Конгресом США федерального бюджету на 2024 рік, Україна може розраховувати на голосування щодо нашої подальшої військової та фінансової підтримки. Коли це може статися? Наразі навіть самі законодавці не беруться прогнозувати, адже все залежить від домовленостей між республіканцями й демократами, чи йтиме Україна окремим пакетом, який можуть розглядати надзвичайно довго (через ризик спаму законопроєктів, поправок до них тощо, не кажучи вже про те, що саме спікер Майк Джонсон має вирішальне слово, який саме документ виносити на розгляд, а який – ні), чи спільним з Ізраїлем, Тайванем та грошима на кордон із Мексикою.

Скільки для України залишилося зарезервованих грошей? Чи знайде Білий дім лазівку, щоб гарантувати Україні безперервність фінансування допомоги? Вище ТСН.ua вже зазначив, що, за словами координатора зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джона Кірбі, близько 95% безпекової, економічної та гуманітарної допомоги з понад $62,3 млрд виділених від початку повномасштабної війни, вже використано. Міноборони має до $1,1 млрд для поповнення запасів до зими.

Заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх додала, що всі кошти, затверджені Конгресом в рамках Ініціативи сприяння безпеці України, вже вичерпані. Проте, щось залишилося в рамках програми президентських повноважень (Presidential Drawdown Authority), що дозволяє передати Україні зброю із запасів Пентагону. Тому об’єми допомоги Україні будуть скорочуватися, допоки Конгрес не проголосує новий великий пакет допомоги. Й тут є як мінімум три варіанти розвитку подій.

Перший – це ухвалення ще однієї тимчасової бюджетної резолюції, щоб не допустити "шатдауну". Чи буде туди включена допомога Україні? Це поки що малоймовірно. Проте все може змінитися, адже Держдеп, Пентагон та інші відомства вже написали листа на Капітолійський пагорб із проханням терміново надати Україні $11,8 млрд для підтримки економіки.

Другий – розробка Сенатом спільного двопартійного законопроєкту, який об’єднає допомогу як Україні, так й Ізраїлю. Бо у Сенаті в демократів більшість, на відміну від Палати представників. Але для проходження законопроєкту Адміністрації Байдена треба заручитися підтримкою щонайменше 5 республіканців у нижній палаті. А це не так складно зробити.

Третій – фінансування військової та економічної підтримки України із заморожених $350 млрд російських активів. Одразу підкреслимо, що поки це дуже нереалістичний сценарій. Багато європейських країн цьому опираються. Проте перший крок вже зроблений - комітет у закордонних справах Палати представників схвалив двопартійний законопроєкт про використання конфіскованих російських активів для допомоги Україні.