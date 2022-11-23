Між Туреччиною та РФ розпочалося протистояння, Ердоган хоче стати новим лідером Близького Сходу - експерт

Військовий експерт Олег Жданов розповів, чи може виникнути конфлікт інтересів між Росією та Туреччиною, зокрема на тлі стрімкого розвитку ситуації у Сирії.

"Я думаю, що там буде перерозподіл сфер впливу і він вже йде. До речі, там не те, що виникає, там вже - пряме протистояння. Справа в тім, що вчора Раджеп Таїп Ердоган звинуватив Путіна у невиконанні домовленості в тих районах Сирії, в яких вони розпочали операцію. До речі, зверніть увагу, що Туреччина погоджує свої удари з Башаром Асадом. Там є деякі райони, де розташовані урядові сирійські війська, але вони погодили і ці війська під удар не потрапили. А під шумок паралельно з Туреччиною Іран почав завдавати ударів. І до речі, Туреччина не погоджувала свої операції ні з Москвою ні з Вашингтоном", - сказав він в інтерв'ю ТСН.ua.

Як зауважив Жданов, вже наступного року у Туреччині відбудуться президентські вибори, тож Ердоган намагається підняти собі рейтинг.

"Впринципі, як і припускалося, Ердоган хоче стати новим лідером Близького Сходу і він це робить. Якщо Туреччина буде впливати на процеси на всьому Близькому Сході, то це піднімає рейтинг Туреччини, ну і безпосередньо рейтинг самого Ердогана, а в нього у травні президентські вибори", - каже експерт.

Також Ердоган хоче посадити за стіл переговорів Україну та Росію, таким чином він будує своє політичну кар'єру, додав Жданов.

Операція в Сирії

20 листопада Туреччина оголосила про початок повітряної операції проти курдів. У межах операції "Кіготь-меч" Туреччина вразила десятки курдських цілей в Іраку та Сирії.

Саме курдських повстанців Анкара звинуватила в теракті у Стамбулі, в якому загинули шестеро людей та ще 81 особа зазнала поранень. Йдеться про Робітничу партію Курдистану, яка визнана терористичною групою Євросоюзом та США. Водночас Робітнича партія Курдистану заперечує свою причетність до теракту у Стамбулі.

Наступного дня, 21 листопада, в Держдепартаменті США закликали до деескалації в Сирії після того, як Туреччина почала операцію проти курдів.

22 листопада Ердоган анонсував, що Анкара "незабаром" почне ще й наземну операцію в Сирії по курдських цілях, попри міжнародний тиск, що зростає.

Окрім цього Ердоган звинуватив РФ у невиконанні зобов’язань у Сирії, укладених 2019 року в Сочі, згідно з якими Росія взяла на себе відповідальність щодо "зачистки" окремих районів Сирії від, за словами Ердогана, терористів.

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