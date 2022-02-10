"Міжнародне право не діє, лише право сили Росії": експерти оцінили блокування морів флотом РФ

Росіяни закривають море на тиждень, якщо, звісно, маневри на воді не затягнуться.

Частина гібридної війни і зневажання морського права: в МЗС висловили протест з приводу закриття росіянами морів. Російські військові оголосили про перекриття значних частин Чорного та Азовського морів для проведення ракетних та артилерійських навчань. Вони триватимуть від 13 до 19 лютого. Експерти припускають, що Кремль може таким чином готувати блокаду українських портів.

Йдеться в сюжеті ТСН.16.45.

Спочатку моніторили води неподалік Одеси судном-розвідником. Потім зайшли бойовими кораблями, ще шість великих десантних кораблів Північного і Балтійського флотів Російської Федерації зайшли у Чорне море. Офіційна версія – задля навчань. Але такої армади тут ще не було. Навіть під час анексії Криму нараховували лише чотири російських бойові судна. Зараз їх 12. До кінця лютого Кремль планує збільшити кількість бойових кораблів до 18.

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Москва пішла ще далі – заявила, що закриває акваторію Чорного та Азовського морів на час навчань. На цілий тиждень. Вони неприпустимо близько до українських міст – Маріуполя, Одеси та Мелітополя. Подібна блокада вже була торік навесні, але тоді Кремль заблокував лише Азовське море, а тепер ще й Чорне. І в односторонньому порядку перекрив Керченську протоку – шлях для торговельних кораблів. Чим повністю порушив конвенцію ООН з морського права.

«Міжнародне право в Чорному та Азовському морях не діють. Діє лише право сили встановлене Росією», - каже військовий експерт Михайло Самусь.

Тепер маємо і небезпеку військової агресії і фактичну економічну блокаду, кажуть експерти. Українські військово-морські сили у таких діях Кремля вбачають чергове посягання на суверенітет України.

«У такий спосіб РФ в черговий раз продемонструвала зловживання міжнародним правом з метою досягнення власних геополітичних цілей за рахунок інших суб’єктів міжнародного права, зокрема України», - йдеться в заяві ВМС України.

Експерти кажуть, що така кількість бойових кораблів в обох морях достатня, аби розв'язати бойові дії. І для цього Кремль може влаштувати будь-яку провокацію. «Вона може заявити, за нашими даними, російськими даними, існує терористична загроза для судноплавців, і тому ми беремо на себе відповідальність проводити перевірки, які йдуть через оцей шлях. Росія може окупувати острів Зміїний і встановити такий коридор між вишками Бойка і островом Зміїний для того, щоб здійснювати перевірку таку» , - додає експерт.

МЗС висловили протест з приводу закриття росіянами Чорного та Азовського морів | Новини світу

Крім того, така блокада вод Чорного та Азовського морів не мине безслідно і для торгівлі. Адже саме ці ділянки жваво використовують торговельні судна, про що свідчать дані онлайн-радара, який показує морський трафік. Утім Кремль вимагає, аби від понеділка їх там не було. «Простій одного судна коштує власнику монтажу певного відсотка до вартості. Це не сприяє української продукції і якщо Чорне море стає зоною напруги. Це не сприяє тому, щоби хтось сюди заходив», - каже військовий аналітик Тарас Чмут.

Українське МЗС уже висловило протест: «Безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях. Йдеться про суттєве і необґрунтоване ускладнення міжнародного судноплавства, передусім торговельного, що може викликати складні економічні та соціальні наслідки, насамперед для портів України».

«Це є форми гібридних протистоянь по створенню Україні з одного боку дистабілізуючих проблем, з іншого - порушення вільного судноплавства», - переконує аналітик.

Росіяни закривають море на тиждень, якщо, звісно, маневри на воді не затягнуться.

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