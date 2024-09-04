“Міжнародні аудитори не виявили збитків”: адвокат Коломойського розповів про перевірку “Приватбанку”

Представники НБУ, міжнародні аудитори та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, який приймав банк після націоналізації, не знайшли якихось нестач.

Адвокати Ігоря Коломойського заявили, що перевірка фінансової звітності “Приватбанку” від міжнародних аудиторів не виявила збитків у шість мільярдів гривень. Попри це Коломойського не випустили з-під варти.

Про це на прескоференції 4 вересня розповів адвокат Олег Пушкарь.

“Відповідно до всіх правил бухгалтерської звітності, якщо виявили такі збитки (6 млрд. грн) відображайте їх у своїй фінансовій звітності. Ми чекали і наприкінці квітня була видана ця фінансова звітність, яка містила в собі звіт міжнародних аудиторів про перевірку фінансової звітності. І власне, що було там — в тому звіті жодної згадки, що банку причинені якісь збитки знову таки “ні пари з вуст”, — заявив адвокат.

За його словами, навпаки було заявлено, що банк отримав прибутки та розвивається незважаючи на воєнний стан.

“Це було поєднання і показів і документальних підтверджень. Але знову таки, за таких обставин людину з-під варти не випустили”, — каже Олег Пушкарь.

Нагадаємо, 15 вересня 2023 року Коломойський отримав нову підозру — щодо незаконного заволодіння 5,8 млрд грн в 2013-2014 за допомогою співробітників "ПриватБанку", засновником та акціонером якого він був.

За даними слідства, в 2013-2014 роках Коломойський “шляхом не внесення готівкових коштів” вивів із банку 5,7 мільярди гривень готівки, проте помітили це тільки восени 2023 року, після чого арештували Коломойського і директора київської філії банку Сергія Волкова.

Було проведено численні аудити, зокрема під час націоналізації банку в 2016-му році, які підтверджують відсутність складу злочину. Також про неможливість такої оборудки говорять і численні свідки.

Сам бізнесмен звинувачення відкидає і називає їх абсурдними. За його словами, версія слідства є принципово неможливою.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Коломойський — РІК за ҐРАТАМИ! НАЖИВО! ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЯ

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