Міжнародний день батька: як святкують в Україні та, чому татусі все частіше йдуть в декрет

Українські татусі все більше хочуть приділяти уваги своїм дітям.

Він може усе. Це - батько! Україна в третє відзначатиме Міжнародний день татусів. Традиційно це - передостання неділя червня. У багатьох країнах цього дня влаштовують народні гуляння або ж дарують подарунки, зроблені власноруч. А у нас День батька сталими звичаями поки не обріс, тож будь-яка увага буде доречною, каже наш молодий татусь Сергій Моргун, йдеться у сюжеті ТСН.19:30.



Тимофій Багаліка має рівно 9 місяців і 2 тижні. Удома без нього не відбувається жодної справи. Під його пильним наглядом тато встигає все.

"24\7 тобі потрібно бути кухарем, прибиральником, ну і нянею. Відчуття дуже приємні, тому що на твоїх очах росте твоє сонечко, твоя радість", - каже батько.



Так-так, ви зрозуміли правильно - мама працює, ось вона збоку, а тато - у "відпустці по доглядом за дитиною", декреті по-простому.



Складно, але тато-полісмен справляється. Декрет чоловікам віднедавна дозволено законом. І Сергій без вагань своє право використав.

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"Я про це дуже мріяв, ще до народження Тимофія, і от моя мрія збулася. Доглядати, годувати, пеленати дитину і прогулюватися, це - абсолютно нормально. І тут немає якихось складних задач", - каже полісмен у декреті Сергій Багаліка.



"Це - не бажання перебрати всю мамину роботу, а бажання просто самому брати більш активну участь у вихованні дитини, у часі проведеному з нею. Я ж на роботу ходжу, як ви зрозуміли, бо дивитесь сюжет, але таткові дні, і особливо ранки не пропускаю", - каже кореспондент ТСН Сергій Моргун.



Щоб почувати себе татом не потрібно офіційного, державного чи міжнародного свята. Утім цей день щонайменше, може дати привід задуматися: а чи справді я вартий того, що є батьком? У США приміром, цьому дню із сотня років. Сонора Дот запропонувала його на честь свого батька, який виховав шістьох доньок. Європа, так чи інакше, перейняла подію в 70 роках минулого століття. А тепер, цей день є й у нас.

"Це грубо кажучи, відповідь на запит суспільства. Татусі перестали бути банкоматами, батьки стають більше усвідомленими, це я можу сказати по своїх консультаціях. Батьки зайняли дуже активну позицію", - каже психолониня Світлана Кліменко.



Не те щоб цього не було раніше, каже психолог. Але дещо все ж змінюється, і на краще. І це не означає, що постійні жарти, мовляв "диви як тато вміє", або "зараз татко покаже як треба", нікуди не дінуться, а й надалі тільки підсилюватимуть зв'язок між батьком та дитиною. Є безліч відео-експериментів, і вік тут не важливий, як всього кілька спогадів між татом і сином чи донькою, що розчулюють обох до сліз.

"Дитина перша з'явилася, довелося трошки відповідальніше ставитися до свого життя, десь в чомусь обмежити, я не можу сказати, що це важко, чи треба готуватися. Ми такого не робили, для нас це все само собою", - каже татусь Максим Тучка.



Максим Тучка батько двох діток, і нині з дружиною вагітні втретє.



"Ми для себе обрали, що має бути мінімум 5", - каже Максим.



Аби і сміху дитячого було вдосталь дома, і дідусям з бабусям турбот не бракувало.

Нагадаємо, у Києві поліція покарала за загублену дитину маму, хоча винен був тато.

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