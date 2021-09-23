Міжнародний день жестової мови: ТСН вперше показала залаштунки і те, як працюють співведучі-перекладачі

Міжнародний день жестової мови: ТСН вперше показала залаштунки і те, як працюють співведучі-перекладачі

Саме Телевізійна служба новин першою в Україні організувала переклад мовлення для людей із вадами слуху за світовими стандартами.

ТСН вперше показала залаштунки і те, як працюють співведучі-перекладачі жестовою мовою.

Про це 23 вересня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

"Зокрема, я вже йду в царину моєї колеги Тетяни Радченко і ви можете наживо побачити наскільки відрізняються студія Тані від того, як ви це бачите у випуску на нашому сайті. Привіт, Таню. Зовсім інше відчуття у твоїй студії. І от тепер вперше запрошую тебе разом попрацювати у студії ТСН", - каже ведуча Соломія Вітвіцька.

Саме Телевізійна служба новин першою в Україні організувала переклад мовлення для людей із вадами слуху за світовими стандартами.

"У нас перекладач перебуває не десь там в куточку екрану, а займає одну третю екрану, його не перекриває сюжет, а глядач може дивитись на його рухи та емоції", - каже Тетяна Радчедко.

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Перекладачка зауважує, що важко перекладати новини з фронту, особливо, коли це стосується загибелі військових. Також складно говорити жестовою мовою про хворих дітей.

Україна також першою у Європі на музичному фестивалі відкрила майданчик із перекладом пісень на жестову мову. Також цьогоріч фестиваль "Atlas Weekend" організував переклад на жестову мову.

"Запам'яталось, коли ми перекладали концерт "Океану Ельзи" і коли Святослав Вакарчук, виступаючи зі своєї сцени, зіскочив і прийшов на нашу сцену, щоб подякувати", - каже Тетяна Радчедко.

Нагадаємо, сьогодні відзначають Міжнародний день жестових мов. В Україні нині близько 40 тисяч людей, для яких жестова мова - це єдиний спосіб спілкування.

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