Міжнародний день жестової мови: ТСН вперше показала залаштунки і те, як працюють співведучі-перекладачі

Саме Телевізійна служба новин першою в Україні організувала переклад мовлення для людей із вадами слуху за світовими стандартами.
ТСН вперше показала залаштунки і те, як працюють співведучі-перекладачі жестовою мовою.
Про це 23 вересня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.
"Зокрема, я вже йду в царину моєї колеги Тетяни Радченко і ви можете наживо побачити наскільки відрізняються студія Тані від того, як ви це бачите у випуску на нашому сайті. Привіт, Таню. Зовсім інше відчуття у твоїй студії. І от тепер вперше запрошую тебе разом попрацювати у студії ТСН", - каже ведуча Соломія Вітвіцька.
Саме Телевізійна служба новин першою в Україні організувала переклад мовлення для людей із вадами слуху за світовими стандартами.
"У нас перекладач перебуває не десь там в куточку екрану, а займає одну третю екрану, його не перекриває сюжет, а глядач може дивитись на його рухи та емоції", - каже Тетяна Радчедко.
Перекладачка зауважує, що важко перекладати новини з фронту, особливо, коли це стосується загибелі військових. Також складно говорити жестовою мовою про хворих дітей.
Україна також першою у Європі на музичному фестивалі відкрила майданчик із перекладом пісень на жестову мову. Також цьогоріч фестиваль "Atlas Weekend" організував переклад на жестову мову.
"Запам'яталось, коли ми перекладали концерт "Океану Ельзи" і коли Святослав Вакарчук, виступаючи зі своєї сцени, зіскочив і прийшов на нашу сцену, щоб подякувати", - каже Тетяна Радчедко.
Нагадаємо, сьогодні відзначають Міжнародний день жестових мов. В Україні нині близько 40 тисяч людей, для яких жестова мова - це єдиний спосіб спілкування.