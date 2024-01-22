Множинне громадянство: що це таке, в яких країнах дозволене, переваги та недоліки

На сьогодні множинне громадянство дозволене у 130 країнах світу. Воно надає власникам кількох паспортів як переваги, так і накладає певні зобов'язання.

В Україні хочуть запровадити інститут множинного громадянства – відповідний законопроєкт анонсував президент Володимир Зеленський. У "Слузі народу" кажуть, що ініціатива може бути схвалена 2024 року, і наголошують на її перевагах.

Що таке множинне громадянство, які його переваги та недоліки, в яких країнах дозволене – читайте на ТСН.ua.

Множинне громадянство – Україна

Зеленський заявив, 22 січня внесе до парламенту ключовий законопроєкт, який дозволить ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства.

Також читайте Зеленський підписав указ про населені українцями території Росії

"Цей документ дозволить мати українське громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам з різних країн світу. Звісно, окрім громадян Росії", – зазначив глава держави.

Він уточнив, що громадянство України зможуть отримати всі українці, які в періоди різних хвиль еміграції були вимушені залишити країну і опинилися у Європі, США, Канаді, країнах Азії, Латинської Америки.

"Це також стосуватиметься всіх, хто допомагає Україні попри сотні тисяч кілометрів, які розділяють, та іноземних добровольців, які воюють за нашу державу.... Українці за походженням, які давно довели, що є українцями за духом. І після багатьох років очікування вони нарешті мають стати українцями й за паспортом. На законодавчому рівні", – сказав Зеленський.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ключове рішення! Що дає законопроєкт від Зеленського про множинне громадянство?

Це вже не перший законопроєкт від Зеленського

Нагадаємо, перспективи запровадження множинного громадянства в України Зеленський заговорив ще під час своєї інавгураційної промови у травні 2019 року. Через пів року після набуття президентських повноважень глава держави подав відповідний законопроєкт №2590 до парламенту. У січні 2020 року проти цього документа виступило Головне науково-експертне управління парламенту через спробу регулювати юридичну норму, яка закріплена в Конституції, без змін до Основного закону України. Тож розгляд законопроєкту відклали.

На законопроєкт №2590 звернув увагу нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк у дописі 22 січня після анонсу від Зеленського про новий документ щодо множинного громадянства.

"Нагадаю, що законопроект про подвійне громадянство в Раді з… середини грудня 2019 року… Внесений Президентом України. Номер №2590 і назва "Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства", – написав Железняк.

"Що там за нова ініціатива, і чому ця без руху – теж невідомо", – додав нардеп.

У грудні 2021 року Зеленський вніс до Верховної Ради ще два законопроєкти, які дозволяють множинне громадянство та встановлюють відповідальність за його приховування для чиновників. Йдеться про документи №6368-д та №6369-д. Парламент мав розглянути їх у вересні 2022 року, однак цей розгляд відклали.

Читайте провідні новини дня:

Що таке множинне громадянство

Множинне громадянство (мультипатризм) – статус громадянства, за якого людина послідовно визнається громадянином двох чи більше країн за законами цих країн. Передбачається, що держави укладають між собою двосторонню угоду, в якій взаємно визнають статус людини із двома паспортами, її права та обов’язки.

У деяких країнах розрізняють громадянство людини, яке більше стосується участі у внутрішньому політичному житті країни, та національність, яка стосується міжнародного статусу особи. Хоча множинне громадянство дає певні преференції його набувачам, можливі колізії законодавства, наприклад, у виконанні військового та інших обов'язків згідно з законаси окремих країн.

Множинне громадянство / Фото: Getty Images

Яке громадянство в Україні зараз

Станом на січень 2024 року питання громадянства регулюється Конституцією України, законом про громадянство, а також міжнародними договорами. Найголовнішим принципом є те, що громадянин України може мати винятково українське громадянство.

Український закон також визначає, що держава повинна запобігати появі випадків, коли особи не мають громадянства; визнає право своїх громадян на бажання змінити громадянство; не має права позбавляти громадянства своїх громадян; зберігає громадянство для них незалежно від місця проживання та встановлює рівність перед законом усіх громадян України.

У законі також є перелік та підстави набуття громадянства, головні з яких – за народженням (якщо дитина народилась в Україні або хоча б один із батьків є громадянином України) та за територіальним походженням (якщо людина або її близькі родичі проживали в Україні до 16 липня 1990 року).

Законом встановлені і підстави для виходу із громадянства, втрати громадянства або офіційного його припинення. Наприклад, громадянство України можна втратити, якщо добровільно набути іншого громадянства, вступити на військову службу іншої країни, або отримавши українське громадянство на підставі неправдивих даних (саме за цим пунктом свого часу позбавили громадянства експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі).

Також читайте Чи можна позбавити громадянства ухилянтів за кордоном: екссуддя КС пояснив

Позбавлення українського громадянства відбувається лише указом президента держави.

Однак найголовніший в Україні закон – Конституція. У ній є кілька статей, які регулють питання громадянства. Зокрема, стаття 4 свідчить, що в Україні існує єдине громадянство, а стаття 25 – що громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство. Ці дві норми суперечать одна одній, адже, незважаючи на те, що закон встановлює позбавлення громадянства, якщо людина отримала паспорт іншої держави, Конституція прямо забороняє це робити. Тож в Україні існує певна правова колізія, тому експерти найчастіше зазначають, що де-факто подвійне громадянство в країні існує, однак юридично заборонене.

Коли в Україні можуть запровадити множинне громадянство

Нардепка від "Слуги народу", заступниця очільника Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що множинне громадянство в Україні може бути запроваджене вже 2024 року.

"Ми будемо говорити, коли Верховна Рада отримає текст, або профільний комітет уже буде розуміти, що робити зі старими законопроєктами, бо, наскільки я знаю, вони досі не відкликані. Тому по самому шляху, як Верховна Рада буде опрацьовувати, я поки що не можу сказати. Але очевидно, президент поставив таймлайн, – це буде цього року, тому не буде якогось затягування", – розповіла Кравчук 22 січня.

Верховна Рада / Фото: Associated Press

Які переваги і недоліки множинного громадянства

Переваги

Запровадження множинного громадянства – для держави це можливість не втратити зв’язок із діаспорою, а також залучити додаткові інвестиції. Для людини з двома паспортами (біпатрида) – нагода обирати, де проходити військову службу, платити податки, вільно перетинати кордон та користуватися закладами охорони здоров’я та освіти.

Множинне громадянство надає можливість:

вільніше пересуватися;

займатися підприємницькою діяльністю;

вести міжнародний бізнес;

відкриває нові перспективи для молоді у сфері освіти і пошуку роботи;

голосувати і брати участь у політичному житті держави, що особливо важливо для частини трудових мігрантів.

"Сама ініціатива, сама ідея дуже правильна. У нас загалом більше 60 млн етнічних українців. Багато з них живуть за кордоном різними поколіннями, хоча володіють і українською мовою. Зараз також хочуть долучитися до відновлення України, допомагають у гуманітарному плані. На всіх зустрічах з закордонними українцями це питання піднімалося", – розповіла Кравчук.

"Насправді це потрібно самій Україні, бо багато етнічних українців хотіли б долучатись, але вони не хочуть брати американський паспорт чи якийсь європейський", – додала народна депутатка.

Нагадаємо, виступаючи за множинне громадянство, у жовтні 2023 року голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив: "Мільйони українців виїхали за кордон, рятуючись від війни. Ми всіляко заохочуватимемо їх повернення додому. Але також розуміємо, що багато хто з них залишиться за кордоном. У цих умовах необхідно зберегти їхній зв'язок із Батьківщиною. Це про майбутнє України та українства. Тому одним із елементів державної політики, спрямованої на збереження і розвиток всесвітньої української спільноти, має стати множинне громадянство".

Голова МЗС України Дмитро Кулеба / Фото: Getty Images

Недоліки

Недоліки множинного громадянства для людини полягають у тому, що країна, в якій особа отримує другий паспорт, може зобов'язати проходити військову службу.

В особи можуть з’явитися нові цивільні зобов'язання. Наприклад, щоб користуватися системою охорони здоров'я, ймовірно, доведеться сплачувати відрахування до фонду соціального страхування кожної з країн.

Множинне громадянство здатне закрити доступ до політичної кар'єри. У деяких державах біпатриди не мають права обіймати державні посади. Водночас у певних державах громадяни зобов'язані брати участь у політичному житті. Наприклад, у Туреччині та Єгипті за неявку на вибори загрожує штраф або кримінальне переслідування з можливістю ув'язнення.

У біпатрида можуть виникнути складнощі при сплаті податків на нерухомість у кількох країнах.

Раніше українські експерти звертали увагу на загрозу від множинного громадянства у зв’язку з роздаванням Угорщиною своїх паспортів жителям Закарпатської області. Це може дати Угорщині можливість прямо впливати на політику України та втручатись у внутрішні справи держави, створюючи за допомогою потенційно підконтрольного собі регіону сусідньої держави альтернативну реальність для його мешканців.

Фахівці звертали увагу і на загрозу того, що може виникнути ситуація, коли в Україні існуватиме "багатомільйонна армія громадян Росії, громадян Угорщини, громадян Румунії і так далі. І тоді під приводом захисту власних громадян будуть чинитись акти втручання у внутрішні справи України. Під приводом того, що йдеться про захист власних громадян". Таку думку в коментарі ТСН.ua ще 2019 року висловлював експосол України в ЄС та НАТО, а також у Британії та експредставник України в Раді ООН із прав людини Володимир Василенко.

Зауважимо, 2021 року секретар РНБО Олексій Данілов наголошував, що українцям із подвійним або множинним громадянством не дозволять претендувати на керівні державні посади, мати доступ до державної таємниці, брати участь у виборах або бути членами політичних партій.

Російський паспорт / Фото: ТСН.ua

До слова, відповідно до проведеного 2021 року опитування від Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, ідею запровадження подвійного та множинного громадянства тоді не підтримували 48% українців.

В яких країнах дозволене множинне громадянство

Множинне громадянство дозволене у 130 країнах світу. Серед них США, Канада, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Угорщина, Латвія, Литва, Люксембург, Польща, Португалія, Румунія, Сербія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Велика Британія, Ватикан.

Процедура отримання подвійного громадянства у кожній країні різниться. У деяких, наприклад, треба там народитися, знати мову, пожити в країні певний час або укласти шлюб. Водночас в окремих країнах є обмеження, що особи з подвійним громадянством не можуть обіймати державні посади.

Де в Європі дозволено і заборонено мати подвійне громадянство / Фото: ТСН.ua

Так, Угорщина та Кіпр надають своє громадянство як друге в обмін на інвестиційні вкладення. Велика Британія зобов'язує мешканців своїх колоній та заморських територій відмовлятись від попереднього громадянства. А громадянство Ірландії як друге можна отримати за походженням. Німеччина дозволяє отримати своє громадянство та зберегти "рідне" лише громадянам країн ЄС та Швейцарії. Всі ж інші повинні спершу вийти з попереднього громадянства. В Ізраїлі діє правило, за яким отримати громадянство держави може будь-хто з євреїв, незалежно від місця проживання. У Перу право на подвійне громадянство мають виключно громадяни Іспанії та країн Латинської Америки.

Як і українське, громадянство будь-якої іншої країни разом з правами накладає і певні обов'язки. Однин із них – зобов'язання проходження військової служби в обох країнах. Крім того, деякі країни не дозволяють особам з другим громадянством займати високі державні посади.

Перебування в подвійному громадянстві також може зобов'язати особу сплачувати податки обом "батьківщинам". Наприклад, така норма існує у США, де від громадян країни вимагається сплата податків за дохід, отриманий в будь-якій точці світу.

Читайте також: