Мобілізація 2023: поліція дедалі частіше відправляє справи ухилянтів до суду

На Рівненщині справа дійшла до стрілянини, а на Житомирщині за останні дні одразу декілька ухилянтів постали перед законом.

У мобілізації в Україні з’явились нові нюанси – останнім часом поліція дедалі частіше розпочала повідомляти підозри ухилянтам, після чого матеріали справ направляються до суду.

Наприклад, в одній тільки Житомирській області за останні декілька днів поліцейські повідомили про три аналогічних випадки.

Подробиці в коментарі для ТСН.ua розповіла речниця поліції Житомирщини Алла Ващенко.

"Слідчі Житомирського райуправління поліції завершили досудове розслідування протиправних діянь призовника, який безпідставно з осені намагався уникнути візиту до воєнкомату, – повідомила поліція Житомирської області. – Під час розслідування кримінального провадження правоохоронці встановили, що 48-річний житомирянин офіційно неодружений і не має на утриманні малолітніх дітей. Водночас чоловік є військовозобов’язаним і за висновком медиків придатний до військової служби. Також про фігуранта було відомо, що він є обвинувачуваним за низкою протиправних діянь у сфері службової діяльності та проти життя і здоров’я інших осіб".

Як уточнила Алла Ващенко, на рахунку правопорушника є домашнє насилля.

"Йдеться про нанесення легких тілесних ушкоджень. Цей житомирянин усіляко ухилявся від зустрічі з поліцейськими. Крім нього, оголошено підозри ще двом громадянам, які є ухилянтами від призову. Один з них пройшов військово-лікарську комісію і не з’явився до військкомату, інший отримав повістку та також не з’явився", - повідомила нам Алла Ващенко.

Напав з косою на візитерів з військкомату

В той же час, як виявилось, з’явились випадки, коли конфлікти між родинами військовозобов’язаних та представниками військкоматів доходять навіть до стрілянини.

Про таке йдеться у вироку Гощанського районного суду Рівненської області від 19 січня цього року. Цим судом було засуджено до трьох років умовного терміну місцевого мешканця, який напав з косою на представників військкомату. Останні прийшли вручити повістку його братові. Чоловік спричинив сварку, нецензурно висловився, взяв косу та намагався заподіяти лейтенантові тілесних ушкоджень.

"Свої дії припинив тільки після трьох попереджувальних пострілів, здійснених потерпілим відповідно до Статуту Збройних Сил України, після чого обвинувачений зник з місця події", – йдеться у вироку.

Як розповіла в коментарі для ТСН.ua староста села Красносілля Ольга Ющук, представники влади приходили до цієї родини декілька разів.

"Коли я приходила до них з поліцією, то вони не відкрили двері. На другий раз приїхали представники військкомату. Чоловік вискочив з косою, почав за ними бігти. Хтось з хлопців почав стріляти, це були попереджувальні постріли. Приїхали два загони поліції", – повідомила нам Ольга Ющук.

До цього вона додала, що розносити повістки дійсно доводиться і представникам сільської ради.

Мобілізація не призупинялась

Своєю чергою, в Міністерстві оборони нам підтвердили, що правом вручати повістки наділені не тільки представники центрів комплектування, а й керівники ОСББ, ЖЕКів та роботодавці.

"Так повістки вручаються ще з 2014 року", - повідомили нам в оборонному відомстві.

Військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов також каже, що процес мобілізації в Україні після її оголошення йде безперервно.

"На фронті є втрати. Є загиблі, поранені, потрібно відновлювати бойові частини, які відправляються на відновлювання. Відповідно, для того потрібні кадри. Процес призову на військову службу не спинявся. Чи буде ефективним те, що представники ЖЕКів, ОСББ вручають повістки – побачимо. Все, що не суперечить закону – може реалізовуватись", – каже Селезньов.

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