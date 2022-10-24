Мобілізація 2023 року: як відбуватиметься та кого мобілізують першочергово – головний військком Києва розповів

Начальник Київського міського центру комплектування та соціальної підтримки розповів про мобілізацію військовозобов'язаних 2023 року.
Мобілізація військовозобов'язаних також проходитиме і 2023 року для забезпечення не тільки оборони, а і для наступу.
Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів начальник Київського міського центру комплектування та соціальної підтримки, полковник Юрій Максимів.
"На нас чекає перемога, знищення ворогів і звільнення рідної землі. Дай Бог, щоб це було 2023 року. Я так думаю, що мобілізаційні заходи будуть проводитись, це необхідність. Поки ми воюємо – повинні гарантовано мати особовий склад не тільки для оборони, а і для наступу, щоб звільнити наші землі", - зазначив він.
За словами Максиміва, наразі повістки першочергово отримують військовозобов'язані чоловіки.
"Повістку слід очікувати всім військовозобов’язаним особам чоловічої статі віком до 60 років. Тобто тим, хто є військовозобов’язаним", - резюмував полковник Максимів.
Мобілізація в Україні
Мобілізацію та воєнний стан в Україні своїм рішенням затвердив президент Володимир Зеленський після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого.
У вересні радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що в разі необхідності в Україні можуть мобілізувати 5,5 млн людей, озброїти й одягти яких допоможе Захід.
В середині жовтня Арестович заявив, що в Україні може відбутися нова хвиля мобілізації через те, що Росія кидає на війну своїх мобілізованих і бойові дії перейшли у другу фазу.
Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що в Україні відсутні проблеми з мобілізацією, і на сьогодні триває її третя хвиля.
Читайте також:
- У Росії IT-вець місяць ховається від мобілізації в лісі: живе в наметі та встановив сонячні батареї
- Мобілізовані росіяни стріляють по своїм ж підрозділам через брак досвіду та організації взаємодії
- Зустрічають з хлібом й сіллю: до Білорусі продовжують прибувати російські військові (фото)