Мобілізація 2023 року: як відбуватиметься та кого мобілізують першочергово – головний військком Києва розповів

Начальник Київського міського центру комплектування та соціальної підтримки розповів про мобілізацію військовозобов'язаних 2023 року.

Мобілізація військовозобов'язаних також проходитиме і 2023 року для забезпечення не тільки оборони, а і для наступу.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів начальник Київського міського центру комплектування та соціальної підтримки, полковник Юрій Максимів.

"На нас чекає перемога, знищення ворогів і звільнення рідної землі. Дай Бог, щоб це було 2023 року. Я так думаю, що мобілізаційні заходи будуть проводитись, це необхідність. Поки ми воюємо – повинні гарантовано мати особовий склад не тільки для оборони, а і для наступу, щоб звільнити наші землі", - зазначив він.

За словами Максиміва, наразі повістки першочергово отримують військовозобов'язані чоловіки.

"Повістку слід очікувати всім військовозобов’язаним особам чоловічої статі віком до 60 років. Тобто тим, хто є військовозобов’язаним", - резюмував полковник Максимів.

Мобілізація в Україні

Мобілізацію та воєнний стан в Україні своїм рішенням затвердив президент Володимир Зеленський після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого.

У вересні радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що в разі необхідності в Україні можуть мобілізувати 5,5 млн людей, озброїти й одягти яких допоможе Захід.

В середині жовтня Арестович заявив, що в Україні може відбутися нова хвиля мобілізації через те, що Росія кидає на війну своїх мобілізованих і бойові дії перейшли у другу фазу.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що в Україні відсутні проблеми з мобілізацією, і на сьогодні триває її третя хвиля.

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