Мобілізація-2024 і нові “смаколики” для ухилянтів: штрафи, вилучення авто і навіть вʼязниця

Новий закон про мобілізацію ще не набув чинності, однак скандали не вщухають вже кілька місяців.

Кримінальна відповідальність для ухилянтів. Нардеп зробив гучну заяву. Ба більше, рішення суду може виноситись без апеляції, а штрафи виписуватимуться заочно, тобто без присутності порушника.

Які ще “сюрпризи” чекають на ухилянтів, кому новий закон про мобілізацію “розв’язує руки” та у кого можуть забрати авто на потреби ЗСУ? Подробиці розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Панченко.

Новий закон про мобілізацію ще не набув чинності, однак скандали не вщухають вже кілька місяців. Тепер спливли ще деякі цікаві нюанси про мобілізацію у 2024-му та все, що з нею пов’язано. Чоловіки, які отримали кілька штрафів за ухилення від мобілізації, потім притягуватимуться до кримінальної відповідальності. Таку гучну заяву зробив член оборонного комітету Ради Олександр Федієнко.

“Все одно будуть люди, які зможуть заплатити один-два штрафи, а потім все одно сховатися. Я не думаю, що це буде системно. Йдеться про штрафи у розмірі близько 25 тисяч, близько 50 тисяч гривень. Не кожен зможе сплачувати такі штрафи. Так що точно не буде потоку штрафів. По-друге, згідно з Адміністративним кодексом, після певного штрафу людина може бути притягнута до кримінальної відповідальності”, — сказав він.

Водночас Федієнко вважає, що вищі штрафи не вплинуть належно і не пришвидшать мобілізації.

Ба більше, українська влада передбачила термін накладення штрафів — упродовж року з моменту правопорушення. Примітно, що рішення про штрафи ухвалюють суди. Якщо їх не сплатити, інформацію про порушника передадуть до виконавчої служби, дані про нього внесуть до Єдиного реєстру боржників. А це передбачає арешт майна й блокування банківських карток, пояснює адвокат Микола Максимов.

В свою чергу, нардеп Федієнко порівняв із самогубством спробу оскаржити ці штрафи у суді: “Все може бути оскаржене. Те саме рішення ТЦК може бути оскаржене, але все це довгий процес. Не думаю, що ми отримаємо безліч судових справ. Змагатися з державою таким чином — це як стріляти собі в голову або повторити долю тих, хто втопився в Тисі. Я не думаю, що буде багато позовів. А людина, яка ухиляється, все одно буде ухилятися”.

Також новим законом про мобілізацію “передбачено рішення суду без апеляції”. Федієнко пояснив, що це означає: “Ви повинні розуміти, що в цьому новому законі передбачено рішення суду без апеляції. Умовно кажучи, коли ТЦК звернуться до суду, швидше за все, це буде якась спрощена форма звернення — автоматизована. І суд одразу виноситиме рішення. Оскарження може бути потім, але людину вже мобілізують”.

Однак, він заявив, що ТЦК не системно подаватиме судові позови проти ухилянтів. За словами нардепа, позов до суду не подаватиметься після того, як людина проігнорувала повістку, яка вважається врученою з моменту відправлення, але тоді вже у поліції “розв’язуються руки”.

“Та ніхто цим не займається. Ви розумієте, який штат має бути в ТЦК, щоб формувати судові позови. Це так не працює. Вони вносять людину в базу ухилянтів. І коли такий громадянин перевірятиме документи, патрульні можуть побачити його в базі. Тоді його зобов'язані примусово доставити до ТЦК”, — зазначив Федієнко.

Заочні штрафи для ухилянтів

Звичайно, це не єдині “сюрпризи” від влади. Якщо людина не оновила дані, не з'явилася на порядку денному або порушила мобілізаційні правила — ТЦК може штрафувати, просто винісши постанову. Наразі виписувати штраф можна лише очно, у присутності порушника. А от коли буде прийнято законопроєкт 10379, то таку процедуру складання протоколу скасують. Відповідно, після заочних штрафів може бути блокування рахунків ухилянта. Отримати штраф можна протягом 3-х місяців з дня порушення, але не пізніше року від його вчинення. Про це заявив народний депутат з “Голосу” Андрій Осадчук в ефірі токшоу “Українська правда”.

Мобілізація авто

Нагадаємо, що не тільки штрафами каратимуть ухилянтів. Військовозобов’язаних чоловіків, які порушать правила мобілізації, позбавлятимуть прав керування транспортними засобами. Також у законі передбачена і мобілізація самих транспортних засобів. У Міноборони розповіли, як працюватиме вилучення авто у населення на користь ЗСУ з 18 травня. Вилучити можуть лише транспорт, який підходить для військових потреб у власників двох і більше транспортних засобів.

Не можна забрати авто у людини, для якої водіння це основне джерело доходу, у інваліда І чи ІІ групи та батьків дитини з такою інвалідністю. Рішення про вилучення має видати місцева держадміністрація. Забрати авто можуть представники ТЦК, СБУ, розвідувальних органів. Має бути складено акт прийому-передачі.

Транспорт повинні повернути протягом 30 днів після оголошення демобілізації.

У депутатів забиратимуть авто

Важливо, що мобілізація авто стосуватиметься і нардепів. А у головних робітників ВР автопарк — дай Боже. Таку думку висловила виданню “Телеграф” адвокатка Тетяна Книш.

Адвокатка пояснила, що у законі про мобілізацію використовується слово “громадяни”, коли говорять про тих, у кого можуть мобілізувати авто. Тому народні обранці підпадають під дію цієї норми, попри недоторканність.

60 днів на оновлення даних у ТЦК

Нагадаємо, що 18 травня 2024 року набуде чинності закон про мобілізацію. Найперше, що потрібно зробити всім військовозобов’язаним чоловікам — це оновити свої дані в ТЦК. Українські чоловіки матимуть 60 днів, щоб з’явитися до ТЦК або оновити свої дані через електронний кабінет або у ЦНАП. Якщо цього не зробити, людина автоматично стає ухилянтом. І тут вже буде не до жартів. Адвокат Микола Максимов у коментарі ТСН.ua розповів про ймовірний алгоритм дій від ТЦК та правоохоронців щодо стягнення штрафів та накладання санкцій.

За словами Максимова, таких розшукуваних осіб будуть десятки тисяч. Однак, цим не буде займатися карний розшук.

Штрафи для ухилянтів

Крім цього, за словами адвоката, судом може бути накладено штраф у діапазоні до 25 тис. грн. Якщо він не сплачений, тоді інформація передається до виконавчої служби. Остання вносить людину до реєстру боржників, накладається арешт на майно цієї людини, обмежується її користування банківськими картками. Ба більше, якщо людина не перебуває на обліку та не оновила дані, поліція матиме право доправити людину до ТЦК.

Два мільйони ухилянтів

Виникає логічне запитання, звідки поліція та ТЦК будуть отримувати дані про ймовірних ухилянтів? Відповідь дуже проста — існує безліч реєстрів, де можна отримати персональні дані українця.

За словами адвоката Миколи Максимова, потенційно в розшук можуть оголосити близько двох мільйонів чоловіків.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Мобілізація 2024 і нові “смаколики” для ухилянтів: штрафи, вилучення авто і навіть тюрма?!

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