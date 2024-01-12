Мобілізація-2024: в Раді повідомили, чи буде блокування зарплат ухилянтам та яка доля у скандального законопроєкта

Поки вирішується, коли парламент може ухвалити законопроєкт про мобілізацію, один з нардепів, Ярослав Железняк, розповів в інтерв’ю ТСН.ua, що зміни в оновленому документі будуть, але, можливо, вже не такими резонансними.



Яка доля урядового законопроєкту, який наразі є відкликаним?



Точної відповіді ніхто не знає. Вчора, після безлічі нарад, було рішення відкликати і готувати певні точкові зміни. Це було оголошено народним депутатам. Дуже важливо розуміти те, що коли відкликається законопроєкт, альтернативні залишаються. По регламенту виходить так, що якихось швидких змін не буде. Вчора ввечері була заява міністерства оборони. Наскільки мені відомо, і це стовідсоткова інформація, комітет з питань оборони свої пропозиції ще не надсилав. Звичайно, їх обговорювали, але якогось фінального рішення, офіційних листів – такого не було. Відповідно, якщо це те, що обговорювалось на закритих засіданнях комітета і робочих группах, у мене є стійке відчуття, що ці зміни треба юридично виписувати.



Скільки на це знадобиться часу?



Відносно довго. Декілька днів. Це не буде сьогодні або завтра. Тому, керуючись цими факторами, я думаю, що найближчим часом нічого не буде. Ми збираємось наступного тижня попередньо. Але враховуючи графік міжнародних поїздок, враховуючи нагальність питання, дуже ймовірно, що на наступному тижні, навіть якщо був би текст, все одно б не голосували. Нагадую, що є регламент. Доволі важко швидко проголосувати по регламенту.



Які каральні норми залишаються?



Не знає ніхто. Враховуючи суспільний резонанс, бачимо, що народні депутати можуть змінити останню версію. Я думаю, що достатньо багато з них (цих норм – Ред.) будуть вилучені. Що залишиться – не знає ніхто. Фінального рішення зараз немає. Мене в законі про мобілізацію бентежить фінансове питання. У нас зараз на поточну мобілізацію вже не вистачає грошей.



Наскільки важко проходило обговорення законопроєкта в Раді?



Дуже важко. Думка про те, якою буде доля цього законопроєкта змінювалась раз 15. До останнього ніхто не знав. Це була гра в неймовірність. Були зустрічі з військовими в закритому та відкритому форматах. Комітет був і відкритий, і закритий. Я приймав участь тільки в фінансовій частині. Коли стала зрозумілою проблема, ми повідомили про це всіх, кого потрібно. Це найскладніший законопроєкт в історії цього скликання. Найважчий, тому що ти обираєш найкраще з найгіршого. Важко обговорювався, в тому числі була жахлива організація законопроєктної роботи. Найгірша, яку я бачив.



Якими можуть бути зміни в законопроєкті?



У мене є відчуття, що подальші зміни, які будуть стосуватись мобілізації, будуть більш точковими і точно не такими резонансними. Насправді багато речей, які були в законі, так чи інакше можуть бути враховані або реалізовані підзаконними нормативно-правовими актами Кабміна, де не треба голосування парламенту. Звичайно, не все.



Резюмуючи, Ярослав Железняк додав, що норму про блокування банківських рахунків та карток технічно реалізувати було б дуже складно. Як відомо, наразі вона вилучена з документа.



Законопроєкт про мобілізацію: що відомо



За понад два тижня після реєстрації у Верховній Раді урядових законопроєктів про вдосконалення мобілізації, депутати так і не змогли ухвалити чіткого рішення про його майбутнє.



До останнього моменту парламентарі проводили наради та зрештою зупинилися на тому, що законопроєкт повернеться на доопрацювання Кабміну.

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що відомсто підготувало нову редакцію законопроєкту про мобілізацію із урахуванням усіх пропозицій, погоджених з депутатами на засіданнях Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

За словами Умєрова, нова редакція законопроєкту про мобілізацію буде внесена до Верховної Ради найближчим часом, а попередню редакцію вже відкликали.

Раніше повідомлялось про те, що Безугла розкрила нові зміни до законопроєкту.

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