Мобілізація авто для армії: у кого можуть вилучити транспорт

В Україні в черговий раз заговорили про можливу мобілізацію транспорту для потреб армії.

Сталось це після того, як на законодавчому рівні нещодавно були ухвалені зміни до відповідного закону.

В новому документі йде мова про те, що працівники МВС «щокварталу подають до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки відомості про реєстрацію (перереєстрацію), переобладнання та зняття з обліку транспортних засобів, які перебувають у власності підприємств, установ та організацій і можуть бути призначені для задоволення потреб Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період».

Більш детально ситуацію ТСН.ua прояснили юристи.

Хочуть знати, скільки є автівок

«Мова йде виключно про те, що органи нацполіції повідомляють щодо тих транспортних засобів, котрі перебувають у власності юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців і які можуть бути застосовані для потреб ЗСУ. Не йдеться про примусову конфіскацію, а про те, що центри комплектування (військомати) повинні зробити відповідні реєстри. Робиться це для того, щоб центри комплектування знали, на які транспортні засоби вони можуть розраховувати в разі непередбачуваних ситуацій», - каже адвокат Ростислав Кравець.

Своєю чергою, адвокат Іван Ліберман так роз'яснив такі норми: «Певна частина транспорту державних, комунальних та приватних компаній може бути мобілізована. В документі не зазначаються фізичні особи, але юридичні особи – це або об'єднання декілька фізичних осіб, або єдиний засновник, який відкрив юридичну особу».

Ліберман не виключає, що мобілізація транспорту торкнеться і фізичних осіб. До цього він додає, що мобілізація транспорту, як і людей, має відбуватись через центр комплектування. За словами адвоката, якщо власник транспорту не згодний з мобілізацією автівки, то в такому випадку доречно звернутись до адвоката, який зможе направити адвокатський запит до профільних установ.

«Крім того, у людини є право звернутись до суду, щоб оскаржити мобілізацію транспорту», - каже Ліберман.

У нетверезих водіїв вилучають авто від березня

Як ми з'ясували, після повномасштабного вторгнення Росії, правоохоронці вилучили на штрафмайданчики у порушників ПДР сотні автівок. Наприклад, у тих, хто керував автівкою в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Одними з перших застосували таку практику чернівецькі патрульні.

«Було евакуйовано 568 транспортних засобів», - повідомили нам в пресслужбі управління патрульної поліції Чернівецької області.

Своєю чергою, на початку березня в Чернівецькій обласній військовій адміністрації повідомляли, що тільки за одну добу поліцейські виявили 6 нетверезих водіїв, автівки яких буде передано до лав ЗСУ. Аналогічна ситуація і в деяких інших областях.

Як повідомили нам речники поліції в Тернопільській та Закарпатській областях, після повномасштабного вторгнення Росії на потреби ЗСУ місцева влада передала декілька автомобілів, водії яких порушували ПДР. Водночас адвокати підкреслюють, що навіть у порушників ПДР є право оскаржити таку міру в суді.

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