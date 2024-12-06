Мобілізація через 26 днів по-новому: адвокат назвав сценарії змін

Юрист припускає, що в разі законодавчих змін штрафи можуть стати "конвейерною справою".

В наступаючому 2025 році в Україні знов можуть змінитись окремі правила мобілізації, проведення рейдів за участю ТЦК збережеться вочевидь як мінімум на нинішньому рівні, а при накладенні штрафів можливі суттєві зміни — про це в коментарі для ТСН.ua розповів адвокат Роман Сімутін, який спеціалізується зокрема і в питаннях призову.

Аналізуючи зміни, які пропонується внести до мобілізаційного законодавства, Роман Сімутін не виключає, що кількість намагань накласти штрафи може зрости в геометричній прогресії.

"За умови, якщо нинішнє законодавство не зміниться, то значного стрибка щодо штрафів не буде. Орієнтовно на 15% збільшиться їхня кількість та винесених постанов. Але, якщо приймуть закон про заочні штрафи, додаток про автоматичне блокування рахунків по виконавчому провадженню, то це буде конвейер", - каже адвокат, коментуючи заходи впливу на порушників мобілізаційного законодавства.

За його словами, якщо будуть заочні штрафи, то керівник ТЦК не буде викликати особу для розгляду справи.

"Може не стати такого обов`язку. Перспектива оскарження такого штрафу буде дорівнювати нулю", - каже Сімутін.

Та пояснює: "Передбачається автоматичне блокування та списання коштів. Після того, як постанова про штраф направляється до виконавчої служби, ця служба одразу заблокує рахунки та спише кошти. Намагання запровадити таке є, питання піднімається".

Ймовірні сценарії для тих, хто оформлює інвалідність

За словами Сімутіна, певні зміни передбачаються для тих, хто оформлює відстрочку через інвалідність.

"У зв’язку з ліквідацією МСЕК з 1 січня 2025 року, як мінімум до травня 2025 року буде неможливо отримати висновок Медико-соціальної експертизи про встановлення інвалідності", - висловлює власну думку адвокат.

Та додає: "Створені замість МСЕК Експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи будуть сформовані та почнуть функціонувати лише у травні 2025 року. А територіальні МСЕК вже і зараз фактично не працюють".

Резюмуючи, Сімутін не виключає наступного: "Це означає, що військовозобов’язані чоловіки не зможуть отримати відстрочку від мобілізації у зв’язку з постійним доглядом за хворими членами сім’ї, які мають інвалідність I чи II групи, якщо їхні хворі родичі не встигли до 31 грудня оформити інвалідність через МСЕК".

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