Мобілізація до 25 років: що змінилося і хто може потрапити на фронт

Адвокатка розповіла, чому виникла правова колізія та які права є у цієї категорії чоловіків.

Командування Сухопутних військ затвердило директиву, якою заборонено призов на військову службу чоловіків, яким не виповнилося 25 років і які раніше отримали статус "обмежено придатних".

Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, тепер, "обмежено придатні", яким не виповнилося 25 років і яких раніше намагалися мобілізувати, можуть посилатися на пункт 1.1 директиви МД КСВ 116/2/1/21409 від 19.09.2024.

ТСН.ua поцікавився у правознавців, чому до цього молодих людей, яким не виповнилося 25 років мобілізували до війська і які правила тепер діють для цієї категорії чоловіків.

Мобілізація в Україні / Колаж ТСН.ua

Закон змінили, а статус залишився

За словами адвокатки Таміли Алексик, ще на початку повномасштабного вторгнення, у старому мобілізаційному законодавстві України існувало таке поняття як "обмежено придатний". Такий статус надавався особам, які мали певні проблеми зі здоров’ям. А дехто спеціально отримував його, щоб уникнути мобілізації.

"Законодавство щодо мобілізації зазнало змін, а всі особи, які мають статус "обмежено придатних" автоматично були і лишались військовозобов’язаними незважаючи на їх вік, тобто могли бути мобілізованими. Саме це і стало правовою колізією", – розповідає ТСН.ua адвокатка Таміла Алексик.

Випадок мобілізації 22-річного хлопця

Адвокатка додає, що найпоказовішою стала історія, коли ТЦК та СП на Закарпатті намагалися мобілізувати 22-річного хлопця, який мав статус "обмежено придатний".

"По віку молодий чоловік зовсім не підпадав під мобілізацію, а от його статус, що він "обмежено придатний" передбачав, що він є військовозобов’язаним і може бути мобілізованим. Це, грубо кажучи, давало ТЦК та СП "зелене світло", щоб мобілізувати молодого чоловіка. Тобто виникла правова колізія в законодавстві. І це дозволяло таких людей мобілізовувати і зовсім не звертати увагу на те, що їм ще не виповнилося 25 років", – пояснює Таміла Алексик.

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Що змінила директива?

Адвокатка додає, щоб виправити цю правову колізію, на рівні Кабміну ухвалили директиву, якою передбачено заборону мобілізації осіб до 25 років незалежно від того, чи вони мають статус "обмежено придатного" чи "придатного".

"Зараз залишився лише один критерій, вік людини – осіб до 25 років, не мають права мобілізувати в особливий період. Тобто ці люди мають статус "призовника" і підпадатимуть під мобілізацію тільки після того, як їм виповниться 25 років", – розповідає Таміла Алексик.

Що відбувається на практиці?

Адвокатка розповідає, що у її практиці подібних випадків мобілізації юнаків через статус "обмежено придатний" не траплялося. І очевидно, що випадок на Закарпатті став найпоказовішим, що вимагало негайних змін.

"Добре, що на це звернули увагу та виправили правову колізію. Але враховуючи наші реалії та очевидні прояви силової мобілізації, таке могло траплятися з великою кількістю молодих людей, які були змушені мобілізуватися, через те, що просто не знали своїх прав", – зазначає Таміла Алексик.

Мобілізація в Україні / Колаж ТСН.ua

Перед "бусифікацією" уточнюватимуть вік

Адвокатка додає, що теоретично зараз на вулиці можуть посадити до буса будь-якого чоловіка, якщо він вирішить гуляти по місту без військово-облікових документів або паспорта. Тому радить військовозобов’язаним завжди мати при собі документи або телефон адвоката.

"На жаль, у нас можуть "запакувати" людину до бусу, та навіть майже оформити до військової частини. Але якщо з’ясується, що чоловіку немає 25 років, тоді вже з’являться проблеми у тих, хто таку людину "запакував". Тобто все залежить від людського фактору. Є надія, що зараз буде достатньо показати працівнику ТЦК паспорт та наголосити, що людині ще не виповнилося 25 років", – пояснює Таміла Алексик.

Закон зворотної дії не має

Щодо до молодих хлопців, яким не виповнилося 25 років, але вони були мобілізовані, то поки їм не обіцяють демобілізацію, бо такі люди вже отримали статус військовослужбовця.

"Гадаю, що таким людям потрібно все вирішувати, на жаль, лише через суд. Передусім, через те, що закон не має зворотної дії у часі. Але він буде поширюватися на ті правовідносини, які вже існують. Тобто мобілізувати таку особу на той момент працівники ТЦК мали право, а от звільнитися зараз такій особі буде проблематично, бо прямого дозволу на звільнення директива не передбачає", – підсумовує Таміла Алексик.

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