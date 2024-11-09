Мобілізація, дрони та звідки Україна братиме гроші: про що говорили у Києві на економічному форумі

Київський міжнародний економічний форум цього року обговорював, як боротися з глобальними викликами, зокрема що стосується виборів у США. Експерти також розповіли про проблеми економіки України.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Розвиток економіки та мобілізація

Президент до учасників форуму звертався із потяга. Адже прямував до Будапешта. Успішна економіка, каже Володимир Зеленський, вкрай важлива для держави, яка воює. Україна наразі працює над внутрішнім планом посилення. І закликає учасників та бізнес спільно долучитися до розробки економічного блоку.

Прем'єр Денис Шмигаль натомість згадав про принцип "воюй або працюй". Каже, 98% розісланих повісток нині направлюють людям, які взагалі не мають офіційних доходів і не платять податків. А також проводять аудит підприємств, які намагалися схитрувати при бронюванні працівників. Його закінчать вже наступного тижня. Але тих, хто працює чесно, зміни не зачеплять.

Денис Шмигаль

Учасників форуму цікавить чи не змінюватиме держава правил гри. Досі чекають підпису президента зміни податків. Шмигаль каже, це був вимушений крок, адже Україна має чималу дірку у бюджеті. Втім цього року держава розраховує отримати від партнерів десятки мільярдів доларів та євро. Їх Україна отримає як безповоротний кредит від заморожених російських активів.

Оброна галузь

Ціла панель на форумі присвячена оборонній галузі. За час повномасштабного вторгнення країна зробила величезний ривок. І зараз на неї із цікавістю дивляться міжнародні інвестори.

"Навіть коли війна закінчиться - у вас буде сусід, якому не можна довіряти! І вам потрібна буде зброя і технології, аби себе захистити. З іншого боку - військові технології завжди були драйвером інновацій. Зокрема, і в економіці. Візьмемо приклад Ізраїлю, де військові технології займають значну роль", - каже Марсель Йон.

В Україні, наприклад, уже з'явилися більше тисячі виробників безпілотників, каже віцепрем'єр Михайло Федоров. У час війни ця техніки ці технології допомагають захищати Україну. А в майбутньому - можуть стати сферою, яка допомогатиме заробляти.

"Багато інновацій ми зможемо використовувати в житті для безпеки, для логістики, для вирішення будь-яких проблем, які будуть виникати", - каже Михайло Федоров.

Михайло Федоров

Що кажуть підприємці

Держава має стимулювати людей відкривати власну справу, певні учасники форуму. Зменшення регуляції, прозорі і стабільні правила гри. Все це може дати створити умови для економічного зростання. Інший ключовий фактор - освіта, певен засновник Київського міжнародного економічного форуму Василь Хмельницький. І на цьому шляху держава має зробити кілька кроків.

"Перший – це інститут лідерства, інститут, який, чи заклад, який буде вчити наших державних службовців, бо, дивіться, це також, люди повинні бути дуже потужні фахівці в цьому справі. Це не може прийти просто бізнесмен і управляти країною, чи областю, чи податковою. Це треба мати досвід крок за кроком", - каже він.

За роки існування Київського Міжнародного економічного форуму, нагадують учасники, чимало ініціатив уже вдалося втілити у життя. Завдяки ним сьогодні створюють робочі місця, а в бюджет ідуть податки. Тож, сподіваються, і сьогоднішня дискусія уже невдовзі дасть свої результати.

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