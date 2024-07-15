Мобілізація, другий Саміт миру, ймовірна перемога Трампа та F-16: головні заяви Зеленського на пресконференції

Президент Володимир Зеленський 15 липня провів пресконференцію, на якій, зокрема розповів про другий Саміт миру, чи вплине ймовірна перемога Дональда Трампа на подальшу допомогу Україні та наступ окупантів з півночі.

ТСН.ua. зібрав головні заяви глави держави.

Україна готує план до другого Саміту миру

Володимир Зеленський повідомив, що до другого Саміту миру, на який буде запрошено Росію, Україна збирається підготувати план. Він зокрема міститиме всі 10 пунктів Формули миру.

Він також додав, що в кінці липня – на початку серпня відбудеться перша зустріч на рівні міністрів, радників з безпеки щодо висновків першого Саміту миру, який пройшов у Швейцарії.

План для другого Саміту миру буде готовий до листопаду. Ймовірно, він відбудеться в Катарі. Зеленський вважає, що представники РФ мають там бути.

Зеленський про заяву Буданова щодо наступу РФ з півночі

Володимир Зеленський, коментуючи заяву керівника ГУР Кирила Буданова про наступ РФ з півночі заявив, що нібито ці слова "трохи не так зрозуміли".

"Я після цієї заяви подзвонив генералу Буданову. Він сказав, що трохи не так його зрозуміли. Ми розуміємо, що наступи можуть бути… просто можуть бути. Я вважаю, що на сході найскладніша ситуація – на мою думку та на думку командування ЗСУ. Вважаємо, що на Харківщині зроблено серйозну роботу, щоб унеможливити потужний наступ з півночі", - наголосив президент.

Глава держави також додав, що зупинка наступу росіян у Харківській області дозволила затягнути туди війська з різних куточків, що стояли вздовж російсько-українського кордону. Саме це унеможливило накопичення сильного угруповання на інших ділянках.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Наступ з півночі — що насправді хотів сказати Буданов? Зеленський пояснив все!

Наступ окупантів на Харків

Наступ окупаційних військ Росії у Харківській області, який розпочався у травні цього року, зупинився. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Я вважаю, що на Харківщині люди - або нелюди Російської Федерації зупинені. Їхній наступ провалився. Визнають всі експерти, що наступ Росії на Харків провалився", - наголосив український лідер.

Зеленський зауважив, що зупинити військо РФ вдалося завдяки "нашим воїнам і відповідною зброєю".

Ймовірна перемога Трампа – чи існує загроза для України

Україна буде будувати відносини із США незалежно від того, яким буде результат майбутніх президентських виборів, наголосив Володимир Зеленський.

"Передусім відповім, що президентство Трампа ми з вами поки що не можемо обговорювати. Тому що обирає президента США, слава богу, їх народ. Жодні інші народи на це не впливають", - заявив він.

Глава держави зауважив, що обидві партії американського Конгресу – Демократична і Республіканська – підтримують Україну.

Він додав, що з останньою партією Київ має потужні відносини. Президент Зеленський також наголосив, що погляди обидвох кандидатів на посаду президента США щодо завершення війни в Україні є зрозумілими. Якщо наступним головою Білого дому стане Дональд Трамп, то Україна працюватиме з ним.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Що хоче сказати Зеленський Трампу? Чим незадоволений президент після саміту НАТО?

Зеленський про Сирського і прорив РФ на Харківщині

Президент Володимир Зеленський заявив, що поки не буде оцінювати роботу головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в контексті прориву росіян на Харківщині, бо це післявоєнні розмови. Зеленський додав, що під командуванням Сирського звільняли Харківщину і зупиняли росіян.

"У Сирського серйозний виклик. Ми чекали зброї і голосування пакету (військової допомоги - ред.) майже вісім місяців. Я не хочу порівнювати. Я до всіх ставлюся з відповідною повагою. Кожен виконує або виконував завдання на своєму місці. Складно сказати, щоби було якби не змінилося керівництво армії (із Валерія Залужного на Олександра Сирського - ред.). І, відверто, я не хочу про це говорити. Це питання і розмови післявоєнні. Ми повинні поважати і бути вдячними всім, хто воює за Україну і захищає державу. Плюс великий у цій ситуації щодо Сирського у тому, що він знає Харків. Він відвойовував його, відвойовував той регіон і успішна операція була на Харківщині саме під його командуванням. Зупинили (росіян - ред.) – молодці. Не дали окупувати Харків, без пакету, – молодці. А потім з деталями будемо розбиратися, коли у нас буде пауза", прокоментував президент.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: «Нікого не хочу порівнювати! Кожен робить що потрібно на своєму місці!» Зеленський про Залужного

Візит Орбана до Києва та Москви

Президент Володимир Зеленський висловився про візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до України та про те, що потім він поїхав на зустріч із Володимиром Путіним.

"Візит Орбана до України – це добре, бо ми сусіди і ворог у нас один. Нам треба спробувати побудувати між нашими країнами відносинами…Його візит до Росії я не підтримую, а країни ЄС і НАТО засудили його. Не може бути проросійської політики у жодного члена НАТО", - зауважив президент.

Результати мобілізації

Володимир Зеленський каже, що за словами військових, мобілізація в Україні йде за планом. Водночас глава держави зазначив, що в Україні недостатньо тренувальних майданчиків для військових.

"Чи можна їх розширити? Вже йде розширення!" – сказав Зеленський.

Він також поінформував, що відбувається розширення тренувальної бази для українських військових за кордоном.

"Це одне із рішень нашої двосторонньої угоди з Польщею".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Все іде по плану! Тренувальних таборів мало, але це вже вирішується — Зеленський про мобілізацію

Членство України в НАТО

Володимир Зеленський запевнив, що Україна отримає запрошення і членство в НАТО, коли закінчиться війна.

"Запрошення до НАТО і членство Україна отримає швидко, як тільки закінчиться війна. Країни-партнери не можуть дати запрошення нашій державі в повному обсязі, якщо вона у війні", – наголосив президент.

На думку президента, Україна отримала від саміту НАТО "той максимум, який могла".

Чи відправлять Шмигаля у відставку

Президент Володимир Зеленський відповів на чутки, чи має намір звільнити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Раніше казали, що у нас дуже часто змінюються міністри. А зараз кажуть, що у нас найдовший за часи незалежності уряд", - каже Зеленський.

Президент, зокрема сказав, що не може просто звільнити прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Але додав, що деякі зміни у складі уряду відбудуться.

"Що стосується урядових змін, якщо вони будуть, якщо вони стануться, то обов’язково ви будете про це знати. Ми не можемо говорити просто про заміну прем’єр-міністра. Це говорить про те, що можуть бути зміни в уряді. Напевне можуть бути. Ми займаємося цим процесом. У мене немає часу на це. Але ми проговорюємо з деякими міністрами ті чи інші зміни. Шмигаль – один із важливих людей у нашому уряді, він прем'єр-міністр, авжеж, з ним також проговорюю деякі речі", – зазначив Володимир Зеленський.

Україна отримає недостатню кількість F-16

За словами Володимира Зеленського, цього року Україна отримає недостатню кількість винищувачів F-16, аби на рівних боротися з авіацією Росії.

"У будь-якому випадку, усе, що приходить до України, нас зміцнює, а не навпаки. Рішення про F-16 – стратегічне. Кількість, поки що, – не стратегічна. Є серйозна кількість літаків, про яку я домовився з іншими країнами. Після моїх домовленостей є деякі процеси з обох боків", - сказав Зеленський.

Президент також підтвердив, що влітку Україна отримає "деяку кількість літаків".

"І до кінця року ми ще отримаємо літаки. Так воно й буде. Я не можу зараз вам сказати, скільки цих літаків буде. Їх буде недостатньо. Для чого? Вони точно зміцнять нас, але чи достатньо буде цих літаків для того, щоби боротися на рівній з російським повітряним флотом? Я вважаю, що цього буде недостатньо", - наголосив Зеленський.

Україна також працює над отриманням інших літаків.

"Буде результат. Ви почуєте про нього", - додав президент Зеленський.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Я домовився про F-16, але їх недостатньо! Зеленський про винищувачі в Україні до кінця року

Збиття Польщею російських ракет

Володимир Зеленський вважає правильним, якщо сусідня Польща буде збивати російські ракети, що летять до українських газосховищ.

"Я вважаю, було б справедливо, щоб для забезпечення безпеки і західної частини нашої держави, там, де газосховища, і для Польщі, так як це один напрямок російської ракети, я вважав, що це абсолютно справедливо, якщо Польща буде нам допомагати збивати ракети, які йдуть саме в напрямку Польщі", - заявив глава держави.

Зеленський наголосив – якщо Україна не захистить свої газосховища, то деякі країни НАТО – найближчі наші сусіди – в опалювальний сезон залишаться без газу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: «Ракети летять на газосховища, газ з яких — для наших сусідів!» Зеленський про ракети над Польщею

Скільки Patriot потрібно для повного захисту України

Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує 25 систем Patriot, щоб повністю закрити своє небо, оскільки Patriot може збивати балістичні ракети. Наразі є позитивне рішення партнерів про п'ять систем ППО, на які Київ чекає.

За його словамии, Україна також отримає десятки інших систем та ракет.

"У результаті саміту НАТО маємо позитивні рішення щодо посилення нашої ППО. Додатково, ми отримаємо 5 систем Patriot від наших партнерів, а також десятки систем HAWK, NASAMAS, SAMP-Т і ракет", - сказав Зеленський.

Читайте також провідні новини дня: