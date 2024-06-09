Мобілізація: хто і де може дати повістку, як оскаржити рішення ВЛК та "сюрприз" для багатодітних чоловіків

В Україні від 18 травня вступив в дію новий закон про мобілізацію. Щоб закрити мобілізаційні потреби 2024 року, потрібно призвати 110 тисяч військовозобов’язаних.

У Раді вважають, що це реально, бо вже запрацювало нове мобілізаційне законодавство. Зокрема, від 1 червня 2024 року усі "обмежено придатні" повинні повторно пройти ВЛК для отримання нового статусу. А це означає, що не всі колишні "обмежено придатні" зможуть отримати відстрочку від мобілізації.

Які статуси вони можуть отримати та чи відправлять їх одразу на фронт? А також, чи може бути людина з інвалідністю визнана придатною до служби та чи може військовозобов’язаний оскаржити рішення ВЛК – в ексклюзиві ТСН.ua. розповіла Вікторія Панченко.

110 тисяч мобілізованих

Мобілізація в Україні триває, і нашій державі за цей рік треба поповнити лави армії на 100-110 тисяч осіб. Про це повідомив народний депутат України, заступник голови комітету з питань прав людини Руслан Горбенко в інтерв’ю "Укрінформу".

"Зараз командування і військові на фронті зазначають, що потреба в особовому складі на цей рік становить 100-110 тис. осіб. На мою особисту думку, за цей рік вдасться призвати приблизно до 120 тис. новобранців", - розповів він.

Що робити "обмежено придатним"?

В Україні було скасовано статус "обмежено придатний". Від 1 червня 2024 року та впродовж дев'яти місяців такі військовозобов'язані повинні пройти повторну військово-лікарську комісію, адже це передбачено Законом про забезпечення прав військових на соціальний захист.

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Тому вже після цієї комісії "обмежено придатні" будуть мати новий статус. З яким, до речі, зможуть служити у лавах ЗСУ. Про це детальніше розповіла в ексклюзивному інтерв’ю для ТСН.ua адвокатка у сфері військового та медичного права Анастасія Кондрась.

Коли відправлять на ВЛК?

Також юристка прояснила нюанси проходження військовозобов’язаним ВЛК. Виявляється, що людина, яка прийшла оновити дані до ТЦК, не повинна проходити ВЛК у цей же день. Військовозобов’язаному мають вручити окреме направлення на проходження військово-лікарської комісії.

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Проте особи, яких було доставлено до ТЦК примусово, можуть бути направлені на ВЛК без додаткових формальностей. Медичний огляд військовозобов'язаних може проводитися в лікарнях, які уклали договори із Національною службою здоров'я України. Однак остаточне рішення щодо придатності до військової служби ухвалюватиме ВЛК у самому ТЦК.

У разі незгоди з висновком районної ВЛК, військовозобов'язаний може звернутися до обласного ТЦК для повторного проходження медкомісії. Також її рішення можна оскаржити у судовому порядку або скасувати після розгляду комісією вищого рівня.

Оновлення даних – обов’язкове

Юристка Анастасія Кондрась наголосила, що всі військовозобов’язані українці згідно з чинним законодавством мають оновити свої дані у ТЦК до 16 липня 2024 року, навіть ті чоловіки, у яких у військовому квитку було зазначено "знятий з обліку".

Це стосується і жінок, які отримали медичну професію. Вони також мають оновити свої дані, навіть, якщо ніколи не працювали за медичною спеціальністю.

Як оновити облікові дані

Є три способи оновлення даних – через ТЦК, ЦНАП або за допомогою застосунку "Резерв+". Примітно, що людям, які оновили свої військові документи через застосунок "Резерв+", все одно можуть вручити повістку на вулиці.

Як пояснив речник Міноборони Дмитро Лазуткін, оновлення облікових даних через "Резерв+" означає виконання норми закону, яка набула чинності від 18 травня. Але водночас людина може перебувати у розшуку через порушення правил військового обліку і також може бути направлена на ВЛК.

Хто, де та коли може вручати повістки

Кабмін у своїй постанові щодо мобілізації прописав, хто, де і як може вручати "листи щастя". Документ можуть вручати цілодобово за місцем проживання, за місцем роботи, місцем навчання, у громадських місцях, місцях масового скупчення людей, у ТЦК, на блокпостах і пунктах пропуску через кордон.

Скандальна постанова Кабміну

Неодноразово у ЗМІ з'являлася інформація про скандальну постанову Кабміну №560, яка затверджує алгоритм дій військовозобов’язаних, а також документи, які їм необхідно зібрати, зокрема на отримання відстрочки. І народні обранці, і юристи говорять про "пастки" та суперечності між цим документом та головним мобілізаційним законом.

Наприклад, відповідно до постанови багатодітним чоловікам тепер треба нотаріально доводити, що вони справді беруть участь в утриманні дітей. Ще одне порушення зафіксоване в частині права на отримання відстрочки військовозобов’язаних, які мають доглядати за рідними, котрі мають групу інвалідності.

Адвокатка зазначила, що людину з інвалідністю також можуть мобілізувати.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЙЦІКАВІШЕ ПРО МОБІЛІЗАЦІЮ: як, де і хто може дати повістку і що робити далі?

Нагадаємо, у Міноборони працюють над електронними направленнями на проходження ВЛК у "Резерв+".

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