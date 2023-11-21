Мобілізація і війна: поки в Раді готують зміни, в Ізраїлі воюють рідні 19 міністрів

В Ізраїлі проти бойовиків ХАМАСу воюють діти та інші родичі членів уряду. Але й серед українських політиків є такі, що стали на захист держави.

У зв’язку з розв’язаною Росією війною в Україні часто люблять порівнювати себе з Ізраїлем, обговорювати досвіди армії обох держав, як вони влаштовані і за якими правилами діють. Але поки на тлі проблем з мобілізацією в Україні нардепи готують великий законопроєкт про зміни до правил призову та служби, в Ізраїлі у війні проти ХАМАСу воюють діти та інші родичі 19 міністрів.

Про мобілізацію в Україні та Ізраїлі, українських політиків та родичів ізраїльських міністрів, які пішли на війну – читайте на ТСН.ua.

Зміни до мобілізації в Україні

Після заяви головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про необхідність посилення мобілізації в Україні та через постійне спалахування усе нових скандалів із "силовою" мобілізацією з боку працівників ТЦК та СП у Верховній Раді оголосили про підготування великого законопроєкту щодо зміни правил мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Про роботу над документом заявила депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла.

Серед іншого депутати запропонують зменшити коло громадян, які мають право на відстрочку через догляд за особою з інвалідністю І та ІІ групи або тими, хто потребує постійного догляду. Також буде запропоновано розширити перелік осіб, які мають стати на військовий облік: ті, хто проходили службу в інших країнах, засуджені тощо.

У законопроєкті будуть і уточнення щодо порядку прибуття військовозобов'язаних та резервістів до ТЦК під час мобілізації.

Чи буде ухвалений законопроєкт, над яким лише триває робота, і чи принесе він зміни на краще – покаже час. А поки проблеми з мобілізацією в Україні нікуди не зникли і частина суспільства обурюється, мовляв "нехай депутати і їхні діти воюють", в Ізраїлі проти бойовиків ХАМАС вже воюють діти та інші родичі членів тамтешнього уряду. Пропонуємо дізнатися про це детальніше.

В армії Ізраїлю воюють родичі 19 міністрів, зокрема Нетаньягу

У складі Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), яка проводить воєнну операцію проти палестинської терористичної організації ХАМАС, є близькі родичі прем'єра країни Біньяміна Нетаньягу та 18 інших членів уряду держави. Про це інформувало видання Ynet.

З початком війни бойовиків ХАМАС проти Ізраїлю 7 жовтня сотні тисяч громадян були зараховані до резерву ЦАХАЛу. Журналісти перевірили, чи беруть діти ізраїльських міністрів участь у бойових діях або ж у внутрішньому фронті. Вони виявили, що зокрема до війська були призвані син прем’єра Біньяміна Нетаньягу, син президента Іцхака Герцога, сини генерал-лейтенанта Армії оборони Ізраїлю Бенні Ганца, двоє дітей міністра оборони Йоава Галланта, а також четверо дітей міністра поселень Оріт Струк.

Так, Нетаньягу заявив, що його син Авнер був призваний до війська 8 жовтня – першого дня війни.

Син прем'єра Ізраїлю Авнер Нетаньягу / Фото: Associated Press

Дружина президента країни Іцхака Герцога Міхаль розповіла, що один із їхніх синів воює у глибині Сектора Гази, і вони давно з ним не спілкувалися.

Окрім синів Нетаньягу та Герцога, під час війни також були призвані діти та родичі сімей багатьох міністрів ізраїльського уряду. Так, до операції "Залізні мечі" були залучені сім членів сім'ї лідера опозиції, міністра воєнного кабінету Бенні Ганца. Серед них – троє синів і зять Ганца.

На війну також було призвано 21 родича, зокрема братів і племінників члена опозиційної партії Ганца, міністра Хілі Тропера.

До війська призвали двох синів міністра Гаді Айзенкота, який замінив Ганца на посаді начальника штабу 2015 року і приєднався до його партії 2022 року.

До армії були призвані двоє дітей міністра оборони Йоава Галланта.

Міністр оборони Йоав Галант у командному центрі 36-ї дивізії на півдні Ізраїлю / Фото Міноборони Ізраїлю

На початку війни, 8 жовтня, наказом був призваний син міністра добробуту Яків Маргі разом з племінниками міністра та іншими членами родини.

Старша донька міністра транспорту Мірі Регев служить у Газі офіцеркою, а її зять служить у саперній частині у глибині Смуги.

Донька міністра економіки Ніра Барката була призвана в запас, як і брати та племінники міністра.

Також двоє дітей міністра імміграції та абсорбції Офіра Софера проходять строкову службу в армії.

Син міністра науки, інновацій та технологій Офір Акуніс служить у ВМС.

Також призивають дітей міністра сільського господарства Аві Діхтера.

Двоє дітей міністра освіти Йоава Кіша були призвані до армії під час війни.

Один син міністра стратегічних питань Рон Дермер служить в армії, а інший – проходить процедуру призову. Крім того, двоє племінників Дермера були призвані під час війни.

Діти міністра релігій Майкла Малькіалі ще маленькі, однак у посадовця є багато родичів, які були призвані на війну. Діти міністра розвідки Гіли Гамліеля також ще малі.

До війська призвали двох братів міністра фінансів Бецалеля Смотрича.

Старшому синові міністра національної безпеки Ітамару Бен-Габіру зараз 18 років і він проходить довійськову підготовку. Водночас два шваґра міністра зараз служать у резерві: один – в Юдеї та Самарії, а інший – у Секторі Гази.

Вісім членів родини міністра поселень Оріт Струк також були призвані на війну – четверо її дітей і четверо зятів.

Велика родина міністра праці Йоава Бен-Цура була призвана до армії або стала волонтерами в цивільних організаціях. Під час оперативних заходів постраждав один із родичів міністра. Сини Бен-Цура від початку війни працюють волонтерами у цивільних благодійних організаціях і для евакуйованих з півдня та навколишніх поселень.

Син міністра без портфеля Іфат Шаші-Бітон служив солдатом гвардії, і вже першого дня війни був прийнятий на службу до резерву.

Синів міністра культури і спорту Мікі Зохара на війну не призвали.

У війську зараз служать двоє дітей міністра юстиції Ярова Левіна: син був призваний наказом на початку війни, а донька – рядова солдатка.

Діти міністра Меїра Прооша не служать у ЦАХАЛі.

Доньки міністра Гідеона Саара від попереднього шлюбу закінчили військову службу і були звільнені в запас. Його діти від нинішнього шлюбу ще малі.

Хто з українських політиків воює на фронті

Серед чинних народних депутатів України до лав ЗСУ від перших днів війни вступив нардеп Роман Костенко, який є секретарем комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. Він має бойовий досвід ще від 2014 року – служив у зоні АТО і був одним із захисників Донецького аеропорту.

Нардеп Роман Лозинський є матросом Сил спеціальних операцій ЗСУ і теж від перших днів війни пішов на фронт.

Нардеп Сергій Рудик теж доєднався до війська 2022 року. Він розповідав, що ще 2021 року підписав контракт резерву першої черги, за яким, у разі війни, зобов’язувався прибути до ТЦК.

До оборони Києва у лавах Тероборони в перші місяці повномасштабної війни долучилися нардеп Володимир В’ятрович та ексголова Верховної Ради Андрій Парубій.

Нардепи-бійці ЗСУ Роман Костенко, Роман Лозинський та ексспікер парламенту Андрій Парубій / Колаж: ТСН.ua

Є серед військовослужбовців з Верховної Ради і жінка – народна депутатка Людмила Буймістер.

Серед інших жінок з парламенту, є такі, що активно волонтерять, як-от наприклад Яна Зінкевич. Вона створила батальйон парамедиків "Госпітальєри", що займається евакуацією з поля бою поранених військових.

Ще більше імен людей, які пішли на фронт, можна назвати серед депутатів місцевих та обласних рад. Зокрема, наприкінці 2022 року Рух ЧЕСНО дослідив, скільки депутатів та від якої фракції вступили до лав ЗСУ. За кількістю найбільше на фронті депутатів від "Слуги Народу", бо їх просто є більше. Але у відсотковому співвідношенні до першої трійки входять партії: "Свобода", "Голос" і "Пропозиція".

Рух Чесно з’ясував, скільки депутатів і від якої фракції приєдналися до лав ЗСУ

Від 2016 року і зараз у ЗСУ служить депутатка Київради 9-го скликання Аліна Михайлова.

У лавах ЗСУ служать не лише чинні, а й колишні депутати та інші посадовці. Зокрема, серед них був ексголова МВС, ексгенпрокурор Юрій Луценко, який влітку перекваліфіковується у волонтера через діагностовану інвалідність.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "А чому політики не воюють?!" Імена відомих українців, які кинули все і пішли на війну

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