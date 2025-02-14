Мобілізація лікарів по-новому: що розповів міністр охорони здоров'я

В Україні продовжать мобілізовувати лікарів для порятунку військових. Це все відбуватиметься по-новому.

Закладам охорони здоров'я дозволили забронювати 100% лікарів. Однак на запит Медичних сил будуть розброньовувати і мобілізувати тих фахівців, яких не вистачає на фронті, щоб рятувати поранених. Мобілізовані медики будуть працювати тільки за фахом і підписуватимуть контракти лише на рік. Тим часом в українських цивільних лікарнях теж, не вистачає медперсоналу.

Чи не призведе мобілізація лікарів до колапсу у цивільній медицині - кореспондентка ТСН Ірина Маркевич розбиралася.

Кого бракує на фронті

В Україні бракує медиків на лінії фронту. Схожа ситуація і у цивільних лікарнях. На базі медиків Інтернаціонального легіону створюється перший медичний батальйон. А це означає, що треба в 7 разів більше лікарів, медсестер , фельдшерів. Асан Чарухов каже їм зараз треба медики усіх спеціальностей, але якщо аналізувати, кого традиційно не вистачає на фронті, то це вузькі спеціалісти.

"Не вистачає судинних хірургів, травматологів, не вистачає середнього медперсоналу і це вузькі спеціальності. Це - операційні медсестри, анестезистки - з ними взагалі біда", - каже керівник Медичної служби Першого інтернаціонального легіону Асан Чарухов.

Підрозділу доводиться перенавчати медиків під потреби стабілізаційних пунктів і польових шпиталів.

"Ми беремо медичну сестру або фельдшера. Ми проводили додаткові навчання і з них за декілька місяців виходить хороший спеціаліст - операційна медсестра, яка нам так треба", - каже він.

Порятунок поранених

Яка ситуація у цивільних лікарнях

Лікарня Боярської громади, що розрахована на 250 тисяч населення. У приймальному відділенню цілодобово чергує один фахівець. Загалом лікарів невідкладних станів троє. Пан Олександр сьогодні на чергуванні, але він ще і торакальний хірург, якого можуть терміново викликати на операцію. Якщо навіть одного лікаря з цього відділення мобілізовують - це вже критично.

Щоб не паралізувати роботу будь-якої ланки чи напрямку у будь-якій лікарні - змінили систему мобілізації медичного персоналу. Уряд дозволив лікарням бронювати колектив.

У Боярській лікарні залишилося 10 хірургів, 3 - мобілізували за попередні роки, і це вже відчутно для такого медичного закладу.

"Один хірург перекриває 8-10 днів в місяць чергувань", - каже завідувач хірургічного відділення КНП "ЛІЛ Боярської міської ради" Андрій Вольський.

Для цивільного закладу втрата лікаря може означати і втрату фінансування. Національна служба здоров'я укладає з лікарнею контракт, коли та відповідає вимогам і кількості медичного персоналу. Якщо лікарів не вистачає, то пакет скасовується, а разом з ним і фінансування.

"У нас виходить, що є війна, ВЛК, мобілізація і є завдання, що ти маєш утримувати заклад, платити зарплати, лікувати військових. Система настільки не вибудована, що вони просто роблять протилежні речі", - каже директор "ЛІЛ Боярської міської ради"Володимир Пляцек.

Ось наприклад, в лікарні є лише один ендокринолог для дорослих. Велика черга - це ті, хто прийшов на прийом. Але всіх прийняти він не зможе, бо має бути ще на одному робочому місці - у військово-лікарській комісії.

Крім ендокринолога в лікарні не вистачає неврологів, психіатра, терапевтів, рентгенологів і хірургів.

Лікарів мобілізовуватимуть

Але це не означає, що лікарів не будуть мобілізовувати. Медичні сили ЗСУ мають розрахувати скільки медиків і яких спеціальностей потребує військо. Далі з цими даними працюватиме Міністерство охорони здоров'я.

"Ми розуміємо, скільки нам місяць потрібно для лав Збройних сил тих чи інших працівників, розбиваємо їх по регіонах у відсотковому відношення і працюємо зі структурними підрозділами, щоб нам показали яких людей можна покликати, так щоб це не паралізувало роботу конкретного закладу охорони здоров'я", - каже Віктор Ляшко.

Тобто з лікарень не будуть забирати тих, лікарів, без яких може зупинитися робота. У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, що контрольована мобілізація покликана, якраз не розброньовувати медиків у тих лікарнях, де їх великий дефіцит, а шукати спеціалістів у системі, які будуть більш ефективними у війську. Однак міністр Віктор Ляшко, каже що локальних черг до вузьких спеціалістів і на планові операції не уникнути.

"Я хочу звернутись до людей з розумінням до цього ставитись. Все одно пріоритет у нас - забезпечити порятунок поранених тих, хто боронить нашу незалежність", - наголошує міністр.

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