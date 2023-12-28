Мобілізація — лише початок: у Раді з’явився ще один скандальний законопроєкт

У новому законопроєкті №10378, який Рада буде розглядати вже на початку січня, купа змін.

В Україну несуться зміни в мобілізації. Вже кілька днів люди гудуть про питання відстрочки і тих, хто на неї може не розраховувати, якщо законопроєкт таки ухвалять. Втім є велике але — ті, хто будуть порушувати правила, будуть покарані.

Як саме, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Гучні зміни в процесі мобілізації

У новому законопроєкті №10378, який Рада буде розглядати вже на початку січня, купа змін. Людей будуть мобілізувати більше, а тому коло тих, хто мав право на відстрочку, значно звузиться. Ще до нових гучних заяв в Україні було безліч скандалів про корупцію в ТЦК і ВЛК, коли продажні військкоми ставили шалені “такси” за білий квиток. Подекуди ціна за такий “презент” сягала 10 тисяч доларів.

Багато тих, хто аж ніяк не планував йти на фронт, завдяки таким “білим квиткам” виїжджали за кордон. В кого грошей не було, намагалися навіть переплисти небезпечну річку Тису. Були такі, що прикидалися жінками, аби тільки виїхати за межі країни.

І якщо раніше притягнути до відповідальності могли не усіх, тепер і тут на вас чекає новинка, адже в Україні мають намір посилити відповідальність за ухилення від мобілізації та інші військові правопорушення. Про це свідчить опублікований на сайті Верховної Ради законопроєкт №10379.

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Як каратимуть ухилянтів?

Наприклад, якщо військовозобов’язаний чи резервіст не виконує покладені на нього обов’язки, його вноситимуть до Єдиного реєстру боржників, з цього моменту до вас починаються застосовуватися такі собі “санкції”. За будь-яких обставин забороняється виїзд за кордон.

Також порушники не зможуть повноцінно керувати своїм же майном і проводити певні операції, буде обмежуватися право керувати власною автівкою, а хто не мав до цього прав і піймався на порушенні нових правил — вже і посвідчення водія не отримає. Також буде неможливо взяти кредит, а на додачу “заморозять” пільги та послуги від держави.

Штрафи будуть шалені

Ну й звісно це не все. Введуть на додачу й шалені штрафи. Так, за порушення правил військового обліку, наприклад, за ухилення від постановки на облік, пропонується збільшити штраф. Зараз сума штрафу становить 3 400-5 100 грн. Але якщо законопроєкт ухвалять, сума збільшиться від 8 500 до 17 000 грн. За порушення законодавства про оборону, військовий обов'язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію на пересічних громадян чекає штраф від 25 500 до 34 000 грн.

Карати будуть і посадовців, от тільки їм “світитиме” від 34 000 до 85 000 грн, а за порушення цього законодавства під час воєнного стану штраф сягатиме від 34 000 до 51 000 грн для звичайних людей і від 153 000 до 204 000 грн для посадовців.

Можна потрапити і до в’язниці?

Втім, є ще нюанс, за грубі порушення можна взагалі загриміти за грати. Наприклад, осіб, які порушать законодавство під час дії особливого періоду, може бути затримано на строк до трьох годин для складання протоколу, а якщо треба встановити особу, то затримувати можуть до трьох діб.

Передбачено також і кримінальне покарання. Так, за ухилення від мобілізації наразі передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до п'яти років. Але список після ухвалення змін до закону може розширитися і таке покарання може бути застосоване зокрема для громадян, які відмовляються від проходження військово-лікарської комісії.

Коли чекати змін?

Втім є ймовірність, що деякі нововведення так і не запрацюють, адже, наголошуємо, що всі ці зміни наразі є лише пропозиціями, бо всі ідеї щодо мобілізації після подання Кабміну має ухвалити Рада, а потім ще й підписати президент. І лише після цього ці нововведення підуть або не підуть у хід.

Нардеп від “Слуги народу” Олександр Горенюк пояснив, який вигляд матиме ухвалення такого гучного рішення:

“Послідовність прийняття законопроєкту:

﻿﻿голосування в першому читанні ймовірно 10-12 січня 2024 року

﻿﻿подання правок та робота в комітеті (+2-3 тижні)

﻿﻿розгляд в Раді у другому читанні разом з усіма правками (кінець січня, якщо все піде по маслу)

﻿﻿підпис президента (у разі вето - буде третє читання)

законопроєкт набуває чинності через один місяць після його опублікування”.

За суб’єктивними прогнозами нардепа, будь-які зміни в мобілізації запрацюють не раніше, ніж навесні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Мобілізація — лише початок! У Раді з’явився ще один скандальний законопроєкт!

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