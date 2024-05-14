Мобілізація, люди з інвалідністю та їхні родичі: перелік усіх, кого не призвуть

Зокрема, мобілізації не підлягають ті, в кого дружина (чоловік) має інвалідність І, ІІ та ІІІ групи. Щоправда, щодо останньої встановлені певні критерії.

За новим законом про мобілізацію, призову на військову службу під час воєнного стану не підлягають особи з усіма групами інвалідності. Однак деякі категорії чоловіків з інвалідністю повинні будуть пройти повторний медогляд.

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Особи з інвалідністю не підлягають мобілізації

Новий закон про мобілізацію передбачає, що особи з інвалідністю І, ІІ, ІІІ групи не підлягають призову на військову службу. Піти на службу до війська особа з інвалідністю може лише за власним бажанням, підписавши контракт із ЗСУ.

Однак чоловіки віком від 25 до 55 років, яким була встановлена ІІ чи ІІІ група інвалідності (крім військовослужбовців) після 24 лютого 2022 року, повинні пройти повторний медичний огляд, щоб підтвердити висновки МСЕК.

До слова, пройти повторну перевірку на ВЛК повинні і обмежено придатні до військової служби. Вони повинні здійснити це протягом дев’яти місяців після набуття чинності нового закону про мобілізацію. Таких осіб визнають або придатними, або непридатними, оскільки новим законом скасовується категорія про обмежену придатність.

Право на відстрочку від мобілізації на термін 6-12 місяців мають особи, які відповідно до висновку ВЛК визнані тимчасово непридатними за станом здоров’я. Після завершення цього терміну такі особи зобов’язані будуть знову пройти медкомісію.

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Хто з рідних осіб з інвалідністю не підлягає мобілізації

Мобілізації не підлягають:

ті, в кого дружина (чоловік) має інвалідність І чи ІІ груп;

ті, в кого дружина (чоловік) має інвалідність ІІІ групи, встановленою внаслідок відсутності кінцівок (кінцівки), кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів чи онкологічного захворювання, розумових, психічних вад або наявності в такої особи неповнолітньої дитини (дітей);

ті, хто утримує одного з батьків з інвалідністю І чи ІІ групи, або хто має одного з батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю І чи ІІ груп за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними та, відповідно до закону, зобов'язані утримувати (крім випадків, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, відбувають покарання у вигляді позбавлення волі). Якщо немає невійськовозобов'язаних осіб, то здійснювати догляд за особою з інвалідністю І чи ІІ групи може лише одна людина з числа військовозобов'язаних на вибір особи з інвалідністю;

хто є членами сім’ї другого ступеня споріднення (рідні брати та сестри, баба, дід з боку матері і з боку батька, онуки) особи з інвалідністю I або ІІ груп, і зайняті постійним доглядом за нею (не більше одного і якщо відсутні члени сім’ї першого ступеня споріднення, або не можуть доглядати, бо самі потребують догляду). Це має підтверджуватися висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії;

опікун особи, визнаної судом недієздатною.

До слова, раніше директорка департаменту охорони здоров'я Міноборони Оксана Сухорукова пояснила, як в Україні змінився механізм проходження ВЛК.

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