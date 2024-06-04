Мобілізація набирає обертів: представники ТЦК побили жінок і збили чоловіка

"Силова" мобілізація в Україні не вщухає. У Києві представники ТЦК накинулись на жінок, які боронили чоловіка від «лагідної» мобілізації, а у Львові військкоми наїхали на велосипедиста, бо дуже хотіли його мобілізувати - так стверджують очевидці, які зняли інциденти на відео та поширили в мережі. У ТЦК відреагували та запевнили, що діяли у рамках закона. Тим часом, правоохоронці викривають корупційні схеми у ТЦК.

Як на мобілізації наживаються у ТЦК та на ВЛК, що говорять військкоми про випадки «силової» мобілізації та в якій області України найменший відсоток придатних до служби в армії, розповідають журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

"Силова" мобілізація в Україні

У Києві представники ТЦК вдарили жінок, які намагалися витягти чоловіка з "бусіка". В телеграм-каналах поширили відео силового затримання чоловіка на Деміївці працівниками ТЦК та поліцією. Перехожі жінки та місцеві продавчині намагалися вплинути на працівників ТЦК, аби "відбити" від них чоловіка.

Як стверджують очевидці, одна з продавчинь, що пішла визволяти чоловіка, отримала від працівника ТЦК удар головою. У іншої жінки, яка не могла самостійно пересуватися, нібито вибили милиці з рук. Також один із представників ТЦК кричав та вимагав від іншої киянки, яка фільмувала інцидент на відео, віддати телефон.

У ТЦК пояснили, що один із військовослужбовців нещодавно повернувся із зони бойових дій, де отримав поранення, і не зміг стримати емоції.

"Один із військовослужбовців, який нещодавно повернувся з зони бойових дій, де отримав поранення, не зміг втримати емоцій та намагався вдарити цивільну особу, яка, в свою чергу, продовжувала провокувати конфлікт та перешкоджати законним діям правоохоронців. З приводу цього вже ведеться службове розслідування."

Ба більше, у ТЦК заявили, що співробітники поліції та військовослужбовці діяли в рамках закону. Бо чоловік, який намагався втекти від правоохоронців, нібито є ухилянтом.

"У місті Київ поблизу станції метро "Деміївська" під час перевірки документів співробітниками Національної поліції України були виявлені особи, які ухилялися від виконання військового обов’язку. Один із чоловіків намагався чинити опір. При спробі його затримати цивільні особи почали чинити опір правоохоронцям та військовослужбовцям територіального центру комплектування та соціальної підтримки. І такими діями громадяни свідомо дали втекти особі, яка порушила закон."

Ось ще одне відео «лагідної» мобілізації від ТЦК, але вже у місті Лева. Військкоми на машині переслідують чоловіка на велосипеді. Результат: втікача збито, автівка військових у кюветі.

У ТЦК пояснили, що їх співробітники «не впоралися з емоціями», бо на прохання військових предʼявити документи, громадянин почав нібито викрикувати нецензурну лексику, ображати військовослужбовців та поводитися агресивно. Далі він почав тікати на велосипеді.

"Щодо відео, оприлюдненого в соціальних мережах, повідомляємо: на прохання військовослужбовців РТЦК пред'явити документи, громадянин почав викрикувати нецензурну лексику, ображати військовослужбовців, поводитися зухвало і агресивно. Далі громадянин почав втікати на велосипеді. Військовослужбовці, які були задіяні в групі оповіщення, є учасниками бойових дій і на службу в РТЦК переведені з бойових частин. Не справившись з емоціями, вирішили переслідувати втікача. Відтак догнали й намагалися перегородити йому шлях. Однак тому вдалося втекти."

Також у ТЦК нагадали про кримінальну відповідальність за порушення правил мобілізації в Україні та обов’язок кожного військовозобов’язаного мати при собі документи.

"Нагадуємо, всі громадяни призовного віку повинні носити з собою військово-облікові документи й пред'являти їх на прохання поліції чи військовослужбовців ТЦК. Також повідомляємо про відповідальність за ухилення та будь яке перешкоджання роботі представників РТЦК та СП. Відповідно до частини 1 статті 114-1 Кримінального кодексу "Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період» тягне за собою позбавлення волі терміном від 5 до 8 років."



Трохи раніше у мережі з’явилося ще одне відео «лагідної» мобілізації зі Львова. Місцеві пабліки писали, що подія трапилася на проспекті Червоної Калини. На відео поліція намагалась заламати чоловіка та посадити в автівку військових. І знову на допомогу військовозобов’язаному прийшли жінки.

На жаль, силова мобілізація в Україні стає масовим явищем. У різних регіонах України чоловіків "пакують" у буси ТЦК посеред вулиці й на очах у перехожих. Військові пояснюють свої методи тим, що їх провокують і такі відео мобілізації силою підігрують російським ІПСО. У людей своя правда. Експерти та самі бійці ЗСУ кажуть, що користі від таких мобілізованих немає, а сам процес відбиває бажання воювати. А, що думаєте ви про такі інциденти – напишіть нам у коментарях.

"Нагадаю, що під час воєнного стану в Україні мобілізації підлягають і транспортні засоби. Закон про мобілізацію передбачає вилучення транспорту для потреб ЗСУ у громадян, які мають більше одного авто. Для ЗСУ більше знадобляться вантажівки, спеціальна техніка, позашляховики."

Вимагав хабар

Однак, і тут не обійшлось без корупційних схем. У ТЦК почали вимагати хабарі за те, щоб не мобілізували авто. В Одесі працівник ТЦК вимагав з представника логістичної компанії $1000 за те, що посприяє у видачі довідки про зняття з обліку позашляховика 2022 року випуску. Тепер здирнику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Осередки непридатності

Ще одну ймовірну корупційну схему в ТЦК викрили правоохоронці. В одній із ВЛК на Полтащині викликала підозру велика кількість медичних висновків про непридатність військовозобов’язаних українців. Так, у Полтавській області було виявлено найбільший показник - 20% тих, хто проходив ВЛК та надалі був визнаний непридатним до служби в лавах армії. За версією слідства, працівники ВЛК Полтавщини, ймовірно, отримували неправомірну вигоду від військовозобов'язаних, визнаючи їх непридатними "на папері".



В результаті на всю документацію медичної комісії було накладено арешт.

"З метою проведення повного, всебічного та об’єктивного досудового розслідування кримінального провадження зважаючи на те, що вилучене майно може бути доказом вчинення злочину та містить відомості, що можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що є предметом досудового розслідування і є необхідними для проведення експертних досліджень, виникла необхідність у накладенні на нього арешту."

Примітно, що до осередків не придатних до служби в армії також потрапив і Київ, от Харків займає перше місце в Україні по придатності до служби.

Нагадаємо, У Верхоній Раді зареєстрували законопроєкт про військову поліцію № 6569-д. Це означає, що в Україні з'явиться військова поліція.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: В Україні з'явиться ВІЙСЬКОВА ПОЛІЦІЯ?! Вона зможе проникати до житла і не тільки

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