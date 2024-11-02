"Мобілізація – неефективна!": військовий пояснив, чому ухилянти не йдуть на фронт (відео)

"Мобілізація в Україні неефективна". Військовий вразив гучною заявою. Ба більше, на його думку, мобілізаційна система потребує кардинальних змін просто зараз. Примітно, що в Міноборони вважають, що пряма мобілізація, коли військовозобов'язаний йде на фронт добровольцем, не замінить мобілізації з працівниками ТЦК. А представники терцентрів бідкаються, що не можуть досягти поставлених мобілізаційних цілей. Усі деталі – в ексклюзиві TSN.UA.

Мобілізація неефективна

Зміни в мобілізації в Україні потрібні, бо система комплектування зараз неефективна. Про це у коментарі ТСН.ua розповів офіцер бригади "Рубіж" Максим Таран.

"Давайте для перевірки відповімо самі собі на питання: чи приходять зараз по мобілізації необхідні люди: і кількісно, і якісно? Недостатньо. Але чому? Чи недоліки є лише в роботі ТЦК? Я думаю, що ні. Це комплексна проблема", – каже Таран.

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За його словами, так звані "ухилянти" не йдуть у військові підрозділи не тому, що вони не підтримують військових чи чекають на Росію.

"Ні, просто вони перебувають в зоні комфорту, а на противагу багато хто мобілізацію сприймає як "могилізацію". На такий стереотип повпливали і російське ІПСО, і наші внутрішні проблеми. Ми ж чудово можемо зрозуміти мотиви тих, хто боїться. Вони бояться не самої людини у формі з папкою, а що буде далі. Що їхнє неідеальне здоровʼя погіршиться, рідні залишаться без необхідної підтримки", – пояснив військовий.

Це не виправлять ТЦК, потрібно піднімати на інший рівень матеріальне, соціальне і медичне забезпечення, каже військовий. Самі військові й волонтери з цим не впораються. Потрібно, щоб людина знала, що не лише її життя, а й здоровʼя матиме найкраще страхування.

"Водночас багато хто переконаний, що успішні люди, депутати, поліцейські не йдуть в бойові підрозділи, отже там немає нічого хорошого. Тому треба розвивати саме рекрутинг у самих підрозділах, прибирати максимально зони невідомості й лицемірства, бути відкритими і до потенційних бійців, і до їхніх рідних. Не варто прикрашати, а говорити, як є, показувати більше", – каже Таран.

У його бригаді "Рубіж" в бойових підрозділах служать і депутати, і люди, які мали успішні бізнеси або високооплачувану роботу в Україні і за кордоном.

"Є жінки. Є колишні поліцейські. І це не рекламні лозунги, журналісти приїжджають і самі говорять з цими людьми в районах бойових дій, показують їхні історії, з реальними емоціями, страхами і життям, яке продовжується в колективі однодумців, побратимів, найкращих людей", – зазначив він.

Водночас працівник Одеського територіального центру соціального комплектування (ТЦК) розповів, що відомство не може досягти поставлених цілей, йдеться у матеріалі The Times.

Примітно, що в Міноборони вважають, що мобілізація, коли військовозобов'язаний йде на фронт добровольцем, не замінить мобілізації з працівниками ТЦК. Таку думку висловив уповноважений Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Представник ТЦК також додав, що періодично понад половина чоловіків, які приходять, мають захворювання, які не дозволяють служити у Силах оборони. Серед них є, наприклад, туберкульоз, гепатит або ВІЛ.

Своєю чергою полковник СБУ та секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко вважає, що мобілізаційний вік має починатися від 20 років. За словами нардепа, американських конгресменів дивує те, що в Україні чоловіки віком до 25 років не підлягають призову. Він також зазначив, що у світі мобілізація від 18 чи 20 років – це звична практика.

Методами, які допоможуть подолати спад мобілізації, на його думку, є підвищення мотивації різних категорій населення для служби на контракті, а також зниження призовного віку. Якщо ж мобілізацію в Україні надалі будуть "спускати на гальмах", то скоро вона "піде в мінус".

А от командир батальйону К-2 54-ї ОМБр Кирило Верес сказав, що йому дуже бракує особового складу, проте він не готовий масово брати до свого підрозділу 18-річних.

Водночас Верес і проти того, щоб воювали 59-річні.

"Бусифікація" чоловіків віком 50-60 забороняється?

Нагадаємо, що в Україні ухвалено нові рішення щодо мобілізації деяких українців. Чоловіки віком від 50 до 60 років, які раніше підлягали мобілізації, тепер можуть бути мобілізовані лише в разі окремого мобілізаційного розпорядження Генерального штабу Збройних сил України. Про це 23 вересня повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, посилаючись на директиву Командування Сухопутних військ. За його словами, документ надіслали до всіх Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Адвокатка Марина Бекало у коментарі сайту ТСН.ua пояснила, що цієї директиви Командування Сухопутних військ немає у відкритому доступі, оскільки це документ лише для службового користування.

Кого все ж забиратимуть до армії?

Член комітету з нацбезпеки та оборони Верховної Ради Федір Веніславський підтвердив, що в директиві, про яку написав Гончаренко, дійсно є положення, яке обмежує мобілізацію чоловіків віком 50-60 років. За словами Веніславського, після 50 років мобілізуватимуть лише тих чоловіків, що мають дефіцитні військово-облікові спеціальності. Нардеп запевнив, що це рішення – загальна позиція військового керівництва.

Нагадаємо, Рада остаточно заборонила мобілізацію українців до 25 років.

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