Мобілізація по-новому, або “у чоловіків є 48 годин”: в Україні готують гучні нововведення, які шокують кожного

Військкомам ще більше розв’язують руки, новий документ з'явиться у “Дії”, “листи щастя” від ТЦК надсилатимуть електронкою та кому потрібно буде з’явитися у військкомат протягом 48 годин? Як українська влада планує збільшити армію та скільки коштів виділятиме для заохочення до військової служби — про новий мобілізаційний законопроєкт розповіли на сторінках видання BBC News Україна.

Усі подробиці грандіозних нововведень — в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістки Вікторії Панченко.

Законопроєкт про мобілізацію

Врегульовувати складні мобілізаційні процеси взялися гуртом. Парламент, Кабінет міністрів, Міноборони і Генштаб вже працюють над новим законопроєктом. Документ вирішуватиме питання вручення повісток, відстрочки від служби, фінансової мотивації, дотримання прав військовозобов’язаних та інше. До того ж, деякі новації мобілізації українців вже почали активно реалізовувати. Ухвалити законопроєкт мають до кінця року.

Гроші для військових

Справжній інтерес викликають нововведення, які влада обрала, щоб стимулювати притік добровольців до війська. Це додаткові фінансові виплати. Ідея проста — ви добровільно підписуєте контракт із ЗСУ, а банк відразу ж відкриває картку, на якій буде певна сума — орієнтовно до 50 тисяч гривень.

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“Примусова” мобілізація

Однак, основний акцент все ж буде робитися на розширенні вже звичної “примусової” мобілізації. Для цього представникам ТЦК хочуть надати нові повноваження. В теорії це дозволить ефективніше налагодити мобілізаційні процедури. Але на практиці такі пілотні проєкти чомусь викликають не полегшення, а навпаки додають нервів українським чоловікам та їхнім сім’ям.

Новації мобілізації

У Львові та на Закарпатті військкоми вже перевіряють документи просто неба і навіть забирають чоловіків прямо на вулиці. У Дніпрі, Ужгороді, Мукачеві та Хусті представники ТЦК з автоматами здійснюють рейди по тренажерних залах. А у Запоріжжі разом із поліцією та комунальниками ходять по домівках.

Тобто громадяни вже зараз повинні мати при собі військово-облікові документи і пред'являти їх на вимогу співробітника ТЦК чи уповноваженого чиновника міської влади до кінця воєнного стану.

Електронні повістки

А от “листи щастя” від ТЦК ви зможете отримати у будь-якому куточку світу, де є інтернет. Новий законопроєкт передбачає, що повістки зможуть вручати не тільки особисто під розпис, рекомендованим листом, а й по електронці. Після повідомлення ви маєте з'явитися в ТЦК протягом 48 годин. На військовий облік також можуть взяти іноземців, які до отримання українського громадянства служили в збройних силах інших країн.

Що таке “Сертифікат захисника”?

Ще одне електронне нововедення може з’явитися в “Дії” — “Сертифікат захисника”. Це фактично аналог військового квитка. Демонструвати такий електронний документ громадянам доведеться під час реєстрації прав власності на нерухоме і рухоме майно, при одруженні або ж розлученні, для здобуття вищої освіти або медичних послуг і навіть для перетину держкордону. Цікаво, що кожні 60 днів цей документ потрібно буде оновлювати.

Відстрочка від армії

Також може бути звужено коло громадян, які мають право на відстрочку від армії. Тут під загрозою ті, хто має близького родича з інвалідністю ІІІ групи. Також скоротять перелік осіб, які зараз мають відстрочку через догляд за особою з інвалідністю І та ІІ групи. Може не пощастити і тим, хто вирішить отримувати другу чи третю вищу освіту.

З тюрми до ЗСУ?

Крім того, заплановані “мобілізаційні” зміни в Кримінальний кодекс і Кодекс адмінпорушень. Зокрема планують збільшити термін арешту для порушників, заочно притягати їх до відповідальності та підвищити штрафи. Ба більше, розглядається, що у лавах ЗСУ зможуть служити засуджені до тюремного ув'язнення за вчинення кримінальних правопорушень.

Відпустка замість демобілізації?

Одне з найбільш дискусійних питань — це демобілізація військових, які воюють вже майже 2 роки. Є пропозиції від депутатів встановити обмеження в 24 чи 36 місяців служби. Однак, вони не знаходять підтримки серед військового командування. Тому поки пропонують збільшити кількість відпусток (до 90-то днів) та провести демобілізацію військовослужбовців-строковиків, термін служби яких завершився.

Звільнення з армії

Крім того, планується розширити в законі перелік підстав для звільнення армійців. Зокрема таке право за власним бажанням отримають іноземці, які долучились до ЗСУ, військові, звільнені з полону (крім тих, хто добровільно здались ворогу), інваліди І і ІІ групи, курсанти-жінки.

Остаточної редакції законопроєкту поки немає, його ще погоджують і лише потім винесуть на голосування. Тому які зміни все ж ухвалять, наразі невідомо.

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