Мобілізація по-новому: адвокат прокоментував таємне вручення повісток та загрозу блокування банківських карток

Після низки новин від Мінцифри про створення та початок роботи електронного реєстру військовозобов'язаних, стало відомо, що над оприлюдненням своєї позиції щодо цього наразі працюють і в Міноборони України.

Про такі наміри в коментарі для ТСН.ua повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Що кажуть у Міністерстві оборони

"Ми погодимо позицію і, думаю, вийдемо до всіх з однією позицією", - відповіла нам Катерина Чорногоренко, коли ми запитали її про роботу реєстру.

В той же час в Міністерстві оборони поки не прокоментували ймовірну появу повісток в електронному вигляді, які, начебто, можуть надсилатись військовозобв’язаному в особистий електронний кабінет, якщо існування такого буде запроваджено на законодавчому рівні.

Адвокат пояснив, за яких умов можуть вручати електронні повістки

Своєю чергою, ситуацію з можливою появою електронних повісток прокоментував адвокат Андрій Межирицький. Він нагадав, що станом на зараз повістка вважається врученою, якщо за цей паперовий документ власноруч розписався той, кому вона виписана.

"Для того, щоб надсилати повістки (які стосуються мобілізації – Ред.) в електронному вигляді – для цього потрібні зміни в законодавстві про мобілізацію та військову службу, - каже Андрій Межирицький. - В такому випадку це цілком можливо. Це може бути по аналогії з судовою повісткою. Щодо останньої, то чітко прописано, що людина є повідомлена належним чином, коли отримала повістку до суду в електронному вигляді".

За словами Межирицького, адвокатська та судова практика свідчить про те, що в Україні дуже часто скасовуються штрафи через неявку до ТЦК по повістці: "ТЦК не завжди праві. Треба довести, що повістка була вручена так, як передбачено законом. Дуже багато рішень, коли суди скасовували штрафи за неявку по повістці".

Чи зможуть ухилянтам блокувати банківські картки: пояснення адвоката

Крім цього, адвокат прокоментував одне із побоювань, що, начебто, ухилянтам після низки нововведень на законодавчому рівні можуть блокувати банківські рахунки, рахунки ФОП.

"Теоретично таке можливо, якщо це, електронні виклики, буде введено в законодавчу площину. Якщо людина не з’явиться за викликом, то буде нести адміністративну відповідальність. Тобто так само, як сьогодні людина отримала повістку в паперовому вигляді, розписалась та не з’явилась. Відповідальність – у вигляді штрафу. Відомості передаються у виконавчу службу. Далі, в разі його несплати, для порушника наступають наслідки (обмеження низки прав – Ред.) ".

Раніше ТСН.ua писав, що треба знати про е-реєстр, які дані будуть у базі та чи зможуть розсилати повістки онлайн.

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