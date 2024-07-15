Мобілізація по-новому: чому "висить" Резерв + і що очікує на ухилянтів від 17 липня

Завтра, 16 липня, спливає термін, до якого військовозобов`язані повинні оновити свої військово-облікові дані. В протилежному випадку на порушників цієї вимоги чекає юридична відповідальність у виглядів штрафів від 17 тис.грн. до 25 тис. 500 грн. Крім того, як відомо, порушникам мобілізаційного законодавства загрожує позбавлення права керувати транспортом та арешт майна.

Як з`ясував ТСН.ua сьогодні, 15 липня, чимало чоловіків зранку вишукувались у довжелезні черги до ЦНАПів та ТЦК, щоб оновити дані, але протягом дня, за їхніми словами, це вдавалось далеко не всім, тому що система "підвисала" та уповноважені працівники приймали лише заяви у паперовому вигляді.

"В ЦНАПі мені під час спроби оновити дані відповіли, що немає кодів. Тобто працівники вводять дані, але система звітує, що йде обробка. Крім цього, мені повідомили, що, можливо, щось зміниться вночі і завтра все вийде", - розповів нам киянин, який сьогодні намагався оновити дані.

Проте у колл-центрі київських ЦНАПів нам повідомили, що все працює в штатному режимі.

"Єдине, поки не можемо зоорієнтувати вас щодо того, які є черги", - повідомила нам оператор.

Напередодні 16 липня адвокатка Катерина Аніщенко, яка знається зокрема і в питаннях мобілізації, нагадала про те, які тепер загрози з`являються для тих, хто не оновив дані.

"На тих, хто не оновив свої дані – для них однозначно будуть штрафи. Якщо особа не перебуває на військовому обліку – на неї очікують такі ж самі наслідки. Повістки будуть надсилатись в автоматичному режимі. Якщо повістка була направлена, доставлена і особа не з`явилася, то для неї будуть такі наслідки, як для ухилянта", - каже Катерина Аніщенко.

За її прогнозами, справи про позбавлення права керуванням транспортом з`являться ближче до нового року, а найближчим часом, не виключено, посиляться ті рейди, які зараз проводять в громадських місцях працівники ТЦК.

Чи будуть подвоюватись несплачені штрафи

Днями деякі Telegram-канали з посиланням на речника Полтавського обласного ТЦК Романа Істоміна повідомили, що начебто несплачені протягом двох тижнів штрафи подвоюються. При цьому у Верховній Раді станом на зараз низка депутатів не дали однозначної відповіді щодо цього.

ТСН.ua спитав у Романа Істоміна про те, чи дійсно вже однозначно відомо про те, що штрафи будуть подвоюватись і чи вірно його процитували деякі пабліки.

"Коли я давав коментар, то сказав, що "наскільки я знаю". Я цього не стверджую", - відповів нам Роман Істомін.

Міноборони каже про навантаження та нагадує про штрафи

В коментарі для ТСН.ua заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко розповіла про ситуацію, яка склалась: "Сьогодні було зафіксовано навантаження на реєстр Оберіг втричі більше, ніж зазвичай. Велика кількість запитів до реєстру могла обумовити труднощі з оновленням даних громадянами, як через застосунок Резерв+ так і у ЦНАПах та ТЦК, оскільки усі три способи оновлення даних передбачають запит до реєстру Оберіг. Найбільші піки навантаження було зафіксовано між 9:45 та 10:15 та між 10:30 та 12:30 ранку".



За її словами, збільшення навантаження на реєстр військовозобовʼязаних повʼязане з тим, що сьогодні, 15 липня, передостанній день оновлення даних військовозобовʼязаними відповідно до Закону про мобілізацію.

"В останні дні ми фіксуємо значний ріст кількості оновлень даних — близько 100 000 оновлень на день. Через велику кількість запитів можуть бути деякі технічні труднощі. Станом на зараз (вечір 15 липня - Ред.) час на обробку запиту до Оберігу не перевищує звичні 2-3 секунди і система працює належним чином", - каже Катерина Чорногоренко.

Якщо оновити дані після 16 липня

На це питання команда міноборони нам відповіла так: "Можливість оновити дані після 16 липня буде для усіх військовозобовʼязаних. Інформація і дата оновлення даних відображаються в реєстрі Оберіг. Таким чином, якщо військовозобовʼязаний не оновив дані у встановлений законом термін, про що свідчить часова мітка в реєстрі Оберіг, йому загрожує штраф".

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Раніше повідомлялось про те, чи побільшає на вулиці патрулів після 16 липня і як ловитимуть ухилянтів.

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