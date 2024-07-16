Мобілізація по-новому: чи будуть окремі штрафи за непроходження ВЛК

Адвокатка пояснила, у яких випадках існує відповідальність за ухилення від військово-лікарської комісії і яких категорій може стосуватися.

Українців стривожила новина про те, що їм загрожують штрафи за непроходження ВЛК (військово-лікарської комісії).

За словами директора Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України Марка Андрусяка, якщо людина оновила свої облікові дані, але не пройшла ВЛК, то за це може отримати окремий штраф.

Він додав, що оновлення даних та ВЛК – це два різні виконання військового обов’язку. І законодавством передбачено, що за окремі правопорушення повинні накладатися окремі штрафи.

Новину активно обговорюють у соціальних мережах, бо тисячі військовозобов’язаних обновили свої облікові дані у застосунку "Резерв+" та ЦНАП і військово-лікарську комісію не проходили.

Адвокатка розповіла, коли настає відповідальність за ігнорування проходження ВЛК / Фото: ТСН.ua

Чи будуть карати штрафом за непроходження ВЛК?

Адвокатка Таміла Алексик каже, що посилання представника Міноборони на статтю 21 є не зовсім коректним, бо обов’язки громадян регулюються саме статтею 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

"Щодо інформації про різні обов’язки – оновлення даних та проходження військово-лікарської комісії, мовляв, за це можуть бути окремі штрафи, то це не так. Звісно, штрафи за непроходження ВЛК можуть бути, але лише у тому випадку, коли людина отримала повістку і була зобов’язана за певний період часу пройти ВЛК, але цього не зробила. Військовозобов’язаний несе відповідальність лише у цьому випадку", – розповідає ТСН.ua адвокатка Таміла Алексик.

Держава сама надала людям альтернативу

Вона додає, якщо військовозобов’язаний оновив дані у "Резерв+" або ЦНАП, то ніхто його не може штрафувати за непроходження ВЛК, бо у нього не було обов’язку проходження військово-лікарської комісії.

Тобто штрафувати можуть за непроходження ВЛК лише тих військовозобов’язаних, які були зобов’язані це зробити, але не зробили чи ухилилися від проходження.

"Людям надали альтернативу оновлення даних – через "Резерв+", ЦНАП та ТЦК. Відповідно, особа яка оновила дані через ЦНАП або "Резарв+" не зобов’язана проходити ВЛК, якщо, звісно, вона не отримала повістку і не була направлена на проходження військово-лікарської комісії. Коли людина отримає повістку, тоді вона зобов’язана пройти ВЛК", – зауважує Таміла Алексик.

Хто має пройти ВЛК до 4 лютого 2025 року?

Стосується обмежено-придатних

Адвокатка наголошує, що кожен випадок має розглядатися окремо. Наприклад, у нас є величезна кількість громадян, які раніше мали статус "обмежено-придатний". Зараз цей статус відмінили, а всі, хто його мав, зобов’язані повторно пройти ВЛК.

"Такі військовозобов’язані мають 9 місяців часу (до 4 лютого 2025 року) пройти ВЛК повторно аби встановили їх придатність або не придатність до військової служби. Ось, якщо такі громадяни не пройдуть ВЛК у визначений термін, тоді їм загрожують штрафи за порушення обов’язку", – пояснює Таміла Алексик.

До чого тут ВПО?

Також це може стосуватися категорії військовозобов’язаних інформація про облікові дані яких повністю втрачена.

"Таких людей, до речі, дуже багато. Тобто людина стояла на обліку, але її документи не збереглися чи були безповоротно втрачені. Це стосується громадян, які проживали на тепер окупованих територіях і зараз мають статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО). Саме з цими людьми можуть виникати складнощі. Про таких осіб у ТЦК немає даних і вони зобов’язані стати на військовий облік та обов’язково пройти ВЛК. Якщо людина її не пройшла – тоді має нести відповідальність", – підсумовує Таміла Алексик.

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Роз’яснення від Міноборони

Пізніше у Міноборони заявили, що поширена в ЗМІ та соцмережах інформація про штрафи була викликана некоректним трактування норми закону про оновлення військово-облікових даних та передбачених законодавством штрафів.

У зв'язку з поширенням неточної інформації у деяких телеграм-каналах та інших інформаційних ресурсах щодо штрафів за оновлення даних без проходження військово-лікарської комісії Міністерство оборони України роз’яснює:

Наразі законодавством України передбачено окремі види військового обов'язку, зокрема оновлення даних та проходження медичного огляду для визначення ступеня придатності до проходження військової служби.

"Міністерство оборони підкреслює, що при поновленні даних проходження військово-лікарської комісії не вимагається. Проходження ВЛК необхідне лише після отримання повістки на проходження військово-лікарської комісії", – зазначається у повідомлені.

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Раніше ТСН.ua розповідав чи всі, хто оновили свої дані, будуть мобілізовані після 16 липня: у Міноборони дали чітку відповідь.

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