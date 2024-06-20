Мобілізація по-новому: чи може ТЦК відібрати водійські права на блокпосту і як їх повернути

Обмежити у праві керування автомобілем або вилучити водійське посвідчення можна лише за рішенням суду.

У соціальних мережах жваво оговорюють тему повернення водійських посвідчень, які вилучили за зверненням ТЦК через ухилення від призову в Україні, мовляв, чоловікам потрібно буде з’явитися до військкомату для оновлення даних.

ТСН.ua з’ясовував, у яких випадках у водія можуть вилучити водійські права і як їх можна повернути.

За словами адвокатки Таміли Алексик, під час вилучення водійського посвідчення існує процедура, яку зобов’язані дотримувати співробітники ТЦК та правоохоронці.

"Річ у тім, що обмежити у праві керування автомобілем або вилучити водійське посвідчення можна лише за рішенням суду. Але якщо під час цієї процедури з боку ТЦК чи правоохоронців будуть зафіксовані відхилення чи порушення, то суд може не задовольнити таку позовну вимогу", - розповідає ТСН.ua адвокатка Таміла Алексик.

Як та за що можуть відібрати права

За її словами, обмежити у праві керувати транспортним засобом можуть, якщо людина дійсно умисно ухиляється від виконання військового обов’язку.

"Наприклад, чоловік отримав у встановленому законом порядку повістку і проігнорував її, не з’явився до ТЦК. Або ж у встановлений термін (до 18 липня) не обновив облікових даних. У такому випадку керівник ТЦК та СП має підстави звернутися до поліції з вимогою, щоб правоохоронці доставили таку особу для застосування до неї адміністративного правопорушення", - розповідає Таміла Алексик.

Поліція має 5 днів, щоб знайти таку особу за останнім місцем реєстрації, яке вказано у документах ТЦК.

Якщо правоохоронці не можуть знайти особу і повідомляють про це до військкомату, тоді керівник ТЦК на адресу фактичної реєстрації військовозобов’язаного направляє поштою вимогу.

Коли ТЦК звертається до суду?

Вимога вважається отриманою, якщо людина залишила підпис про її отримання. Чоловік має 10 днів, щоб прибути до ТЦК у зазначений у документі час.

"Отже, якщо військовозобов’язаний ігнорує вимогу і не з’являється за 10 днів до військкомату, керівник ТЦК та СП звертається з позовом до суду. До речі, позовна заява має відповідати усім діючим вимогам, формі та змісту. Між іншим, вона може бути неправильно оформлена, бо у ТЦК ще немає досвіду з її підготовки. У такому випадку позовна заява може бути залишена судом без руху до усунення недоліків. Врешті решт, якщо всі процедури чітко дотримані, суд може своїм рішенням обмежити людину у праві керування транспортним засобом, до виконання обов’язку – Закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку", - пояснює Таміла Алексик.

Перевірка документів на блокпосту/ колаж ТСН.ua

Можуть відібрати незаконно

Адвокатка додає, якщо ж водійські посвідчення вилучають без дотримання усіх процедур – без вимоги та рішення суду, то це порушення закону.

"Звісно, що вилучити посвідчення на право керування транспортним засобом можуть і просто десь на блокпосту чи посеред дороги, але це протизаконно. І якщо це зробили представники ТЦК або правоохоронці, то громадянин може оскаржувати такі незаконні дії. Йому варто звернутися до суду з позовом, щоб витребувати незаконно відібраний документ. Подібні дії можна кваліфікувати, як перевищення повноважень. Тим більше, якщо людина не переховується, а до бази розшуку потрапила помилково", - зауважує адвокатка.

Вона додає, що у такому випадку відібране водійське посвідчення мають повернути за рішенням суду, через виконавчу службу, хоча по факту такі водійські посвідчення зберігаються у центральному офісі патрульної поліції.

Як отримати відібрані водійські права

За словами Таміли Алексик, якщо водійські права були вилучені у особи за рішенням суду через ухиляння від мобілізації, то повернути їх він може лише виконавши рішення суду.

"А саме – оновити облікові данні у ТЦК або отримати направлення та пройти ВЛК. Після того, як чоловік виконає судові вимоги, військком звертається с відповідним документом до виконавчої служби з проханням повернути військовозобов’язаному посвідчення водія", - підсумовує Таміла Алексик.

Раніше ТСН.ua розповідав про мобілізацію по-новому: хто і як потрапляє у розшук ТЦК та що робити.

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